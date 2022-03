“No sé nada de eso”: Florinda Meza

Agencia México

Florinda Meza intentó evitar el acecho de la prensa durante su reciente aparición en el Aeropuerto de la Ciudad de México, después de que María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, la señalara como la culpable de su distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

A pesar de sus esfuerzos, los periodistas lograron alcanzarla y preguntarle sobre su postura ante las recientes declaraciones de “La Chilindrina”, a lo que Florinda únicamente dijo: “no puedo opinar”.

Sin embargo, los reporteros insistieron con el tema y le mencionaron que De las Nieves dijo en entrevista con Yordi Rosado que una vez vio tanto a Roberto como a Florinda en el aeropuerto y les pidió el número de teléfono y ella se lo dio, pero que jamás tuvieron contacto porque nunca le quisieron pasar las llamadas a “Chespirito”, a lo que Meza replicó: “no sé nada de eso, tendría que oírlo de su boca”.

A pesar de la insistencia de los reporteros, la actriz conocida por su personaje de Doña Florinda se mantuvo en su postura de no hablar sobre este tema y agregó: “Yo no puedo decir nada de algo que no me consta”.

Finalmente, la viuda de Gómez Bolaños escapó de la prensa y sin responder a las interrogantes sobre si aún tiene o no contacto con María Antonieta de las Nieves.