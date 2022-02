Quema de Santos en Comitán

Roque Gil Marín Vassallo

Comitán, Chiapas

20 de noviembre de 1934

Marco histórico: La reforma al Artículo Tercero de la Constitución Federal, que el entonces Presidente de la República Gral. Abelardo L. Rodríguez, envió al H. Congreso de la Unión y que este aprobó el 10 de octubre de 1934, para establecer la Educación Socialista y Laica, produjo un rechazo público y una reprobación social de parte del clero católico, por lo que, por acuerdo del ya electo Presidente de México Gral. Lázaro Cárdenas del Río, el gobierno federal procedió a aplicar de forma estricta los Reglamentos de control del clero católico mexicano, que este se quejó ante el Papa Pío XI, quien de inmediato publicó una Encíclica en la que criticaba duramente a México y declaró la excomunión del presidente Rodríguez, del presidente electo Lázaro Cárdenas Del Río y de todos los que aplicaran sus reglamentos.

Esta Encíclica provocó el enojo y la reacción del gobierno mexicano, que en respuesta expulsó del país al Nuncio Apostólico, y procedió a nacionalizar los templos católicos, y a quemar a sus ídolos (santos e imágenes), para demostrar que estos no tenían ningún poder ni facultad divina ni sagrada, por estar hechos “por la mano del hombre y por ser abominables ante los ojos de Dios”.

¿Qué sucedió en Comitán? Al respecto, nuestra inolvidable amiga doña Marta Dolores Albores Albores, a quien cariñosamente siempre la recordaremos como “Lolita”, nos dice en su valiosa obra titulada “Así te recuerdo Comitán” que publicó en el año de 1991, páginas 44 y 45, lo siguiente:

“El día 20 de noviembre de 1934, el pueblo de Comitán sufrió una de las mayores angustias; sobre todo los católicos, que pocos días antes empezaron a saber que ese día serían quemadas frente al Palacio Municipal, todas las imágenes que sacarían de los templos que estaban cerrados por la persecución religiosa. Se hizo saber a todos los empleados que era obligatorio asistir a este acto y que los que no fueran serían destituidos de sus cargos, cosa que fue cierta y muchas personas, sobre todo mujeres, perdieron el empleo por no asistir”.

“Frente al Palacio Municipal a las doce del día, se hizo una enorme pira, a todos los santos se les tiró gasolina y luego fuego, las gentes asustadas, se veían pasar llorando por las calles pidiendo a Dios no mandara un castigo. Un hombre llamado Francisco Herrera, conocido como Panchón, gritaba frente al Palacio: ¡Perdónalos Señor porque no saben lo que hacen! Y nadie logró callarlo, por más que la policía lo intentó. Quedó en el Pueblo una pena inmensa, la mancha que quedó en las piedras frente al Palacio, no se pisaba y hasta que el pavimento quitó esta, se olvidó un poco el lugar, mas no se ha borrado el recuerdo horrible de esa profanación que sufrió el pueblo de Comitán, ni se olvidan los nombres de: Aurelio Paniagua, Presidente Municipal (que le ordenó a su Secretario, el Ing. César Castellanos (papá de Rosario, que fuera el ejecutor directo de esta ordenanza oficial) como tampoco se olvidan los nombres de: Victórico R. Grajales, gobernador de Chiapas que estaba a punto de dejar el cargo, como tampoco se olvidan los nombres de: Abelardo L. Rodríguez, Presidente de México, y de Lázaro Cardenas Del Río, presidente electo de la República, que fue quien dictó la orden al respecto”.

“El Señor Comandante de Policía, don Julio Sabines, bondadosamente hizo saber en forma secreta a las encargadas de los templos, lo que iba a pasar y estas, valiéndose de personas, vecinos, a media noche o en las madrugadas, sacaron algunas imágenes dejando otros hechos rápidamente o ángeles vestidos en lugar de las hermosas imágenes, de las cuales se ven en el templo de Santo Domingo. El Señor del Calvario se pudo sacar, pero fueron quemados la Virgen de Dolores, San Juan, La Magdalena, La Verónica y El Mal Ladrón, escultura napolitana muy hermosa.

Pude rescatar dos versos del Corrido de “Los Quema Santos de Comitán”, El primero dice: “César Castellanos, papá de Rosario, incendió los santos que había en “El Calvario”, y el segundo dice: “Don Liborio Ramos y Jesús Durán, quemaron los santos de San Sebastián”.