Razonar, es saludable

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las enfermedades respiratorias incrementan con el invierno. ¿Se incrementará el Covid 19 en Europa? Veamos lo social: el precio del gas incrementó en Europa, en especial en España. A consecuencia de las restricciones europeas, no por el incremento del costo de producción en Rusia. Es parte del control, a través de la guerra del siglo XXI. Es directamente proporcional a la sobrepoblación, vinculada las necesidades y la ignorancia autodestructiva. Y surge el ‘sino’ (que no es el destino), ‘si no’ existiera Isis en Jordania, ni en el conflicto de Ucrania -creado por occidente- el paso de los ductos sería más barato.

¿O acaso no tienen derecho a ganar los países por los que transcurre, sin ningún beneficio? Es tiempo de razonar. La salud está relacionada con la calidad existencial o esta merma con el frió. ¿Por qué se preocupan por lo que sucede en España y no lo que acaeció en Sudamérica: Argentina Chile y Brasil? ¡Sencillo! No son europeos, son americanos. Y sus noticias no son tan quejumbrosas. ¡No venden! ¡Pensá mejor jocosamente! ¡Es mejor tomar vino y decir sandeces, que ingerir agua y comer las bacterias de las heces!

El fin de semana fue noticia que la energía en España es de las más caras en el mundo. En los programas se le pide al gobierno que los module. Premonitorio ver en carne ajena lo que puede acaecer en México a través de las energías limpias. ¿Acaso en siglos pasados, anteriores al XVIII, existían combustibles fósiles que permitían a los seres humanos sobrevivir? No. Así que no os apaniquéis.

¿Acaso no te das cuenta que en esas épocas éramos menos de mil millones de seres humanos? ¡Hoy somos casi 8 mil millones! ¡No os preocupéis, recordad: la naturaleza os proveerá. ¡Cuál proveerá! Antes, la mortandad era absoluta, sobrevivían los menos (1).

Continuará…

Referencia