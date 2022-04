Resaltan “La Grandeza de México” con mil 145 piezas

Agencias

La exposición La Grandeza de México, en la sede del edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), está conformada por mil 145 piezas, entre vasijas, incensarios, puntas de flechas, esculturas con diferentes formas; así como por un lote de hachuelas —láminas de cobre que eran las monedas de hace más de 500 años— y facsimilares de los Sentimientos de la Nación y del Códice Vaticano A. Sin embargo, aún no ha sido recorrida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Grandeza de México está en dos sedes, una en el Museo Nacional de Antropología (MNA) que fue inaugurada el lunes por el Presidente, y la que está en el Salón Iberoamericano del edificio central de la SEP (Luis González Obregón 20, Centro Histórico), pero aún no ha sido recorrida por el titular del Ejecutivo, informó el arqueólogo Miguel Ángel Trinidad, de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH.

En el protocolo inicial comenzábamos en la SEP (con una inauguración) y después se hacía recorrido por el Museo de Antropología. Sin embargo, al llegar a la sede de la SEP, maestros de un estado de la República estaban haciendo una protesta, no sé qué pasó, pero se tomó la decisión de mudarnos a Antropología para hacer la ceremonia inaugural allá. El Presidente no ha recorrido esta exposición. No sé cuándo va a venir, pero sí lo hará”, detalló el arqueólogo.