‘ROBIN, LA REBELDE’ de A.R. Capetta

En 348 páginas, A.R. Capetta presenta a través de GRAN TRAVESÍA, la historia de uno de los personajes favoritos de la serie Stranger Things, antes de conocer a Steve: Robin Buckle, libro Juvenil de Aventuras y Suspenso, con un costo de $325 MXN.

Es 1983, Robin cursa el segundo año de preparatoria. Es una chica que trata de negarse a los convencionalismos que rodean el pueblo de Hawkins al que sus padres, hippies hasta la medula, decidieron mudarse para vivir una vida tranquila.

Pasa sus días con sus compañeros del Escuadrón Peculiar, la banda de música, y ahora que la adolescencia está en su apogeo, siente que no pertenece del todo a ese grupo. Los intereses de Robin y sus amigos comienzan a ir por caminos distintos.

Robin llega a la conclusión de que vivir en la ya de por si extraña Hawkins no es una opción, no desea quedar atrapada en una pequeña ciudad y en lo único que piensa es huir a otro continente durante el verano. Nombra a su plan la Operación Croissant y lo imagina a lo largo de casi un año, en el que suceden varias cosas: un aparente romance, largas charlas con el profesor Hauser y una fiesta de fin de cursos que se descontrola. Robin está dispuesta a romper cualquier tipo de barrera que se le cruce por el camino y luchar por lo que desea. La más importante es aprender a aceptarse ella misma.

A. R. Capetta (they/she/he) es guionista y escritora de libros para adolescentes y jóvenes. Tiene una maestría en literatura infantil y juvenil por el Vermont College of Fine Arts. Ha cosechado varios éxitos de venta en la literatura juvenil con obras como Echo after Echo, The Lost Coast, la serie The Brilliant Death y la serie Once & Future, en coautoría con Cory McCarthy. En 2015, ambas cofundaron Rainbow Boxes que recaudó fondos suficientes para enviar ficción inclusiva a refugios y bibliotecas comunitarias de Estados Unidos. Capetta escribe sobre magia, ciencia, cosas extrañas y los lugares donde todo ello se une. Actualmente vive en las fantásticas montañas de Vermont.

