¡Siempre han existido!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Es importante la sobrevivencia individual o de la especie? La pandemia nos ha enfrentado con múltiples aspectos de la realidad, se prioriza el individual cargado de egoísmo; el social y ecológico no son abordados con la importancia necesaria.

El Covid ha demostrado que lo socio ecológico, es indispensable para lograr la salud.

¿Acaso no se enseñó desde hace 50 años? Si tal parece que nunca se hizo. ¿Es cuestión social o tiene que ver con la educación?

Abordaré el problema acerca de la educación en Chiapas.

La carrera de maestro normalista surgió en Tuxtla hace casi un siglo, en un edificio en la Avenida Central en la acera Sur, entre la 2ª. y 3ª. Oriente, donde estaba la secundaria; en los años 40 pasaron a formar parte del ICACH. El edificio en estos 80 años, ha albergado diferente oficinas, actualmente es un edificio administrativo del estado. Eran pocos maestros, la mayoría habilitados, lo único que necesitaban era saber leer y escribir, para enseñar los rudimentos culturales en el campo chiapaneco. Trabajan por un sueldo, sin amor ni entrega, menos pasión por lo que realizan, en -este caso, enseñar- lo hacen forzados. ¡Así es con todos los oficios, hoy profesiones!

Egresé de la preparatoria en 1975, la mayoría no alcanzaron a accesar a la universidad, creando conflicto a universidad y estado; lo solucionaron dándoles una base de maestros en áreas rurales, como antaño o de telesecundaria. ¡Nunca se capacitaron integralmente! Existe carencia de entrega y de coherencia. Hay profesionales de todas las carreras como maestros, a nivel secundaria o preparatoria, en los temas que no comprendieron como alumnos. Los educandos no desean aprender, sino solo obtener una calificación.

El estado cada día posee menos bosques y selvas. Si se replanta, no se cuida, perdiéndose la mayoría de lo sembrado. Es importante la sobrevivencia individual y de la especie.

No se enseña a diario tanto en el hogar, escuela y medios noticiosos, la responsabilidad de procrear.

¿Qué diferencia existe entre las personas que procrean, embarazan o se dejan embarazar, para abandonar los hijos o dejarlos sin comer o ser responsables?

Impera el egoísmo, cuando curiosamente muchos jóvenes ya no pretenden tener hijos para no deteriorar su figura, ni emplear tiempo para cuidarlos. Cuando no se preservan a sí mismos, evitan llegar a la sobrevivencia sin olvidar el humanismo.

No sucederá si no se enseña ni aprende la necesidad de preservar medio ambiente, entorno social, salud física y mental.