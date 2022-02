¡Thalía se niega a hacer bioserie!

Agencia México

Diario de Chiapas

Thalía se prepara para ser la anfitriona de los Latin Grammy que rendirá homenaje a las mujeres y su música, momento en que externó su negativa a realizar una bioserie.

A pesar de que muchos artistas se han mostrado interesados en revelar diversos aspectos de su vida personal y profesional en una serie de televisión, la esposa de Tommy Mottola descartó esta posibilidad.

“Me han propuesto desde hace rato… ¿cuál fue la primera?, la de Juan Gabriel ¿no?, desde aquella época, desde Juan Gabriel me andan tratando, pero no, hay cositas que sí se me antojan compartir y otras que todavía no, más adelante, me están convenciendo”, dijo la actriz y cantante.

Por otro lado, la cantante mexicana se mostró devastada por el accidente que ocurrió en la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, y envió su solidaridad a las personas afectadas por esta tragedia.

“Mi México, mi gente, las familias, o sea, de verdad que yo estoy… cuando oí la noticia, o sea sentí hasta el corazón así apretado, roto, una angustia de verdad, todas nuestras oraciones, nuestro amor a todas las familias”, externó.