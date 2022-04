Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ocho médicos muertos en el mes, en Chiapas.

Tristes acongojantes. No se halló forma cómo evitarlas, ni paliarlas.

El común denominador fue el estar expuesto a altas concentraciones virales. Se pensó el virus no les dañaría. En siete, las comorbilidades colocaban en desventaja al cuerpo humano.

Es triste y acongojante que suceda. ¡No queda más que aceptarlo!

Que sirva para reforzar el estado de alerta. Nunca bajemos las defensas, porque en el menor momento, enfermaremos. Pérdida de balance, se produce el daño año vascular, mala circulación, aunado con inflamación, de esa manera se encamina a partir de este mundo. La cifra oficial de muertos por Covid en México es ligeramente superior en varones. En cambio, entre los médicos chiapanecos hay una clara predominancia del sexo masculino. Escasas mujeres médicos, corroborando la superioridad biológica femenina. Afortunadamente, uno se recuperó de los internados: el Dr. Galeana. El hecho tranquiliza. Quedan dos intubados. Hay además, un cirujano con muerte cerebral desde febrero, que se halla en su casa.

Me inclino a pensar que no son olas, sino la pandemia se mantiene y mantendrá dos a tres años. Nunca desparece el virus, permanece. A finales de septiembre se espera un repunte por las fiestas patrias, mientras no me muera, me importa: podemos formar parte de los próximos muertos a consecuencia de exceso de confianza, propia y ajena.

Ciudadano chiapaneco: es tiempo de la toma de conciencia.

Chiapas también es agua y necesita ser redistribuida. La toma de conciencia es fundamental. Oscar Orantes López, comparte: En 2021 la Conagua niega que hayan proyectos de distritos de riego en Chiapas y Tabasco.

Falso: existe un decreto presidencial del año 1957 que crea y establece el distrito de riego Chontalpa o Bajo Grijalva sin construir aún, 5 anteproyectos de distritos de riego para Chiapas desde el año 1985 en archivos del área de estudios de la Conagua en Chiapas archivados.

Y nos deja esta reflexión con al que concuerdo:

¿Cuándo se hará justicia al estado de Chiapas y Tabasco, cuando el agua disponible inunda la planicie tabasqueña y se tira al mar sin ningún beneficio para la población de estos estados?