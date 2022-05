Umbrales, poesía fresca

Jorge Éver González Domínguez

Chiapa de corzo, Chiapas

“Aprende a compartir y regalar tu silencio a quien no te pide palabras, a quien no quiere escucharte, quien no aprecia tu presencia”.

Samuel Camacho Castellanos, es el autor de Umbrales existenciales, primer poemario del escritor, orador y licenciado en Bibliotecología.

Con esta primera edición Samuel rebasa las cien hojas, donde vierte sus más profundos sentimientos en cada verso, en cada idea.

Las partes que componen el libro son: Trascender, Eco natural, Trasfondo, Transfiguraciones y Sentir el amor.

Dedicado a su madre, quien le enseñó los valores para ser cada día un mejor ser humano, es un libro con mensajes para vivir la vida, para valorar lo que se tiene y no llorar por lo que se fue.

Esta obra será presentada muy pronto por la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, y en diversos espacios culturales.

Siempre estamos en la búsqueda, /de un sueño de tenerlo todo. / Solo para llenar la ausencia del vacío, / mitigar el dolor y la agonía…

Buscar lo que nos da vida./ Y llenar el corazón de amor y caridad,/mientras compartes, te llenas de abundancia.

El poeta siempre inmiscuido en la cultura, se bate silencioso en el palpitar de un verso.

Inquieto, trae esta propuesta de poesía donde envuelve su juventud y frescura, dejándonos un mensaje en cada estrofa, en cada poema.

El artista es además conferencista en materia de Liderazgo social, Neouro-oratoria y Emprendimiento; en Desarrollo humano, Liderazgo, Motivación y Prevención de violencia.

Incide en cursos, conferencias de Inteligencia Emocional, locutor del canal 48 del Congreso del Estado.

Samuel, el ser humano, el amigo que te regala un abrazo, una sonrisa, esta vez te regala un libro lleno de ideas positivas mezcladas con figuras retóricas, que dejan en la literatura un remanso de paz y tranquilidad.

Para adquirir el libro, en sus redes sociales.

Manifestación

Estamos hechos de tierra,/ somos polvo de estrellas,/ somos un mundo de historias,/ de palabras y hechos consumados que dejan huellas en la bastedad de la tierra./ Somos hormiga diminuta, pero de gran fuerza.

Como un río que ruge dentro de nosotros, / es la voluntad para peregrinar. / Dejar que los sueños vivan, no en la sombra, sino que en vida y salgan a la luz infinita.