Una vida con vida…Porfirio Ovidio Vázquez

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

Ovidio, nació en Juncamá, municipio de la Trinitaria, Chiapas, un 3 de octubre, hijo de José Natividad Vázquez Rojas y de María de Carmen Morales Cancino. Cursa su educación primaria en su tierra natal, llega a Comitán para su educación secundaria y nueve estrellas brillaron al compás de su camino.

Ingresa a la Normal Rural Mactumactzá y se convierte en docente de educación primaria.

Comienza su trabajo, se adueña de las palabras y de las letras, entregando en las zonas rurales su saber.

Es egresado de la Normal Superior en el área de Ciencias Sociales, maestro en docencia y doctor en desarrollo educativo.

Tiene en su camino infinidad de cursos, talleres y diplomados, que han servido para acrecentar su conocimiento y desarrollar con niños y maestros su sabiduría.

Con 38 años en el servicio magisterial, Ovidio es un profesionista, innovador y promotor cultural, actualmente es mediador de salas de lectura de Coneculta.

Miembro del programa Adopte un Talento (PAUTA), promotor de lectura acción magisterial y artística, plataforma donde presentan sus libros los escritores chiapanecos.

Tiene editado el libro Aprendo contigo, estrategias didácticas para facilitar la adquisición de lengua escrita en primer grado; ha publicado diferentes temas en revistas de circulación estatal y nacional; desarrolla cursos y talleres de su autoría con docentes de educación básica, temas como: La formación docente en la práctica, Retos y perspectivas de la escuela multigrado, Las matemáticas lúdicas, Curso para docentes en la Coordinación Estatal de Formación Continua en Chiapas, La lectura creativa, Curso para docentes y La radiación y sus usos en la agricultura, en: Repositorio Nucleando Virtual: https://bit.ly/RepositorioNV.

Actualmente es coordinador general del centro de maestros perteneciente a la CEFC, en Comitán. En entrevista nos dice:

“Esta actividad me ha dado la satisfacción de hacer las actividades con alegría. Quizá el ingreso económico no sea alto, pero el construir relaciones de armonía y de alegría con los niños no tiene precio.

Siento que la misión de un maestro es formar a ciudadanos que contribuyan a la sociedad, propiciar en niños y jóvenes espacios de reflexión, para que ellos asuman una actitud positiva ante esta sociedad.

Considero además que su función es potenciar las competencias de los estudiantes para que ellos puedan enfrentar situaciones de su vida, el maestro debería asumir su profesión con amor y responsabilidad. Amor porque trata con seres humanos, que en la relación con los otros va aprendiendo a reconocerse con amor con los otros y responsabilidad, porque eso conlleva a saber orientar su enseñanza. No se trata de cumplir con los horarios para enseñar, sino hacer ese tiempo creativo para que los estudiantes se la pasen alegres, aprendiendo”.

Actualmente, el escritor innova actividades lúdicas enfocadas a cada docente; le falta por sistematizar su experiencia como docente, pero en cada rayo de luna mira el color de las aguas de los lagos que le dan fuerzas para seguir y pintar de letras al magisterio que lo ha visto crecer, triunfar y seguir enseñando con esmerado esfuerzo.