Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Al lugar que fueres, haz lo que vieres!

En un devenir sui generis, hace nueve días (20 de septiembre), en su primera noche en la gran manzana, Bolsonaro tuvo que conformarse con comer pizza en la calle. El presidente brasileño actuó como cualquier turista en plan económico a consecuencia de no estar vacunado contra la Covid-19.

Los parisinos no aceptan las reglas de vacunarse, quejándose de la violación de sus derechos humanos al no permitírseles entrar en sitios cerrados, sin estar vacunados.

¿Es acaso un derecho contagiar a quien pueda morir? Se protesta por la posibilidad de un aborto, pero se evade la responsabilidad de infectar y ocasionarla muerte. Surge la disyuntiva, se conflictúa: ¿Vacunarse o no vacunarse?

Contrastando con el estudio retrospectivo que realizaron de la Universidad de Miami, de 75 mil expedientes de pacientes vacunados y no vacunados de influenza con dos dosis, quienes no desarrollaron en un 60%, síntomas severos. Los no vacunados se complicaron. En todo estudio científico -aunque sea reiterativo- se debe exponer lo que ya se sabe. Los vacunados contra la Covid-19 complicados, fueron pacientes que poseían las comorbilidades resumidas en daño vascular y propensión a la tormenta de citoquinas o respuesta auto inmunitaria exacerbada.

Los casos se multiplicarán, a consecuencia de que la Covid-19 deja de ser noticia y es parte de la cotidianeidad. Es mi propósito, mientras me permita la vida, continuar orientando a través de este espacio sobre salud y enfermedad.

Estos resultados arrojaron que los que no están vacunados, tienen un 40% más probabilidad de requerir cuidados intensivos y ser hospitalizados, al igual que existe el doble de posibilidad de desarrollar problemas cerebrovasculares, trombosis venosa y embolia pulmonar, como resultado de la Covid-19.

Al final del estudio, los investigadores concluyeron que existe un efecto protector por parte de las vacunas de la influenza, para los que se ven afectados de Covid-19.

