90% de hospitalizados no está inmunizado

Jeny Pascacio/ Diario de Chiapas

Un 90 por ciento de las personas que han sido hospitalizadas y las que han fallecido por el COVID-19, no tenían el esquema de vacunación, dio a conocer Nibardo Paz Gallardo, médico supervisor de Epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Delegación Chiapas.

El especialista lamentó que en muchos casos la renuencia de las personas para aplicarse el biológico sea a partir de las noticias falsas que se difunden en medios de comunicación. De acuerdo con las estadísticas, presentan mayores dificultades los individuos que no fueron inmunizados.

“La vacuna contra el COVID-19 evitará el desarrollo de una enfermedad grave, siempre y cuando se tenga el esquema completo. La enfermedad se puede pasar sin requerir hospitalización ni oxígeno”, dijo en entrevista para Diario de Chiapas.

Entre la información falsa que se difunde está “la vacunación para niños”. Al respecto explicó que aún no se autoriza la inmunización para menores de edad pues es una fase que se encuentra en investigación.

CONSUMO DE ALCOHOL

En Chiapas, “entre los mitos también se encuentra el uso consumo de alcohol, pero en realidad no hay un problema que se haya identificado”. Expuso que a manera de recomendación se pide no consumir alcohol previo y algunos días después de la aplicación.

“Se ha mencionado que las personas no deben consumir alcohol durante 21 días o un mes, pero no ocurre de esa manera. Las personas sí pueden consumir una copa y no excederse para evitar complicaciones”.

Dijo que en realidad no hay certeza científica de las adversidades que se podrían presentar por el consumo de bebidas embriagantes, por lo que es mejor prevenir.

¿QUIÉNES SON APTOS?

Si una persona se enfermó de COVID-19, confirmada o no, pues pudo haber presentado todo el cuadro clínico, puede vacunarse después de 14 días sin presencia de síntomas. La dosis de cualquier marca puede proporcionar inmunidad hasta de seis meses.

Pacientes con enfermedad agregada como diabetes, hipertensión, problemas del corazón, cáncer, asma, entre otras patologías deben vacunarse por ser más susceptibles a desarrollar una enfermedad grave con presencia del coronavirus.

Es precisamente este sector vulnerable el que también ha tenido complicaciones cuando se infectan del virus, dijo el médico.

Mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación también pueden recibir las dosis; además de pacientes con obesidad mórbida. Tan solo en el caso de recibir una transfusión sanguínea, se debe esperar tres meses para recibir la inmunización.

Las personas que padecen alergias deben informarlo al personal de salud previo a la aplicación de la dosis porque necesitará permanecer bajo observación durante media hora en la línea de observación.

El médico dijo que es necesario seguir con las medidas sanitarias a la par de acudir a los módulos de vacunación que ya fueron abiertos, incluso, para personas de 18 años.