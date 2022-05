Esperan cambios en la economía

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Los principales cambios en la agenda entre Estados Unidos y México, serán en ámbitos económicos y migratorios, analizó la docente e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial, Irma Pérez Cancino.

La docente recordó que México logró posicionarse como el primer socio de Estados Unidos como resultado de la reciente implementación del tratado comercial entre los países de Norteamérica (T-MEC) y, sobre todo, gracias a la guerra comercial que Estados Unidos mantiene con China, no obstante, el acuerdo no estuvo exento de polémicas y la nueva administración podría estar abierta a revisarlas, como el incremento en los aranceles si no se llegaba a un acuerdo en materia migratoria.

Pérez Cancino destacó que el interés que ha mostrado el actual presidente Joe Biden hacia América Latina, abre el espacio para que haya un diálogo constructivo entre ambos gobiernos.

La investigadora resaltó que, en el tema de la inmigración, que es un ámbito donde Joe Biden tiene experiencia política, se cree que podría reconducir la relación en materia de seguridad y fomentar una mayor cooperación.

“Siendo el protagonista de capítulos relevantes de la relación entre México y Estados Unidos los últimos 20 o 30 años, entiende la necesidad de colaboración y responsabilidad compartida”.

“Así como México tiene que confrontar al crimen organizado a través de la frontera, EE.UU. tiene un papel que jugar al detener el tráfico de armas y de dinero en efectivo hacia México”, apuntó la analista.

Migración

El cambio del enfoque migratorio puede tener consecuencias económicas positivas para América Central, de donde proviene la mayor parte de las familias que tratan de entrar a Estados Unidos por la frontera sur de México, disminuyendo la presión y agresividad en Chiapas, las fuerzas de seguridad mexicana bajarán la tensión y se destinarán menos recursos a evitar el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos, pudiendo enfocarlos a reactivar la economía.

La analista Irma Pérez Cancino, señaló que, los próximos años serán difíciles para América Latina y México, particularmente para los países con una alta dependencia de Estados Unidos, ya sea en forma de exportaciones, flujos de capital, inversión o remesas.

“En definitiva, un reto para profundizar lazos económicos y diversificar globalmente sus mercados de exportación, lo que podría impulsar un resurgimiento de la integración económica regional, con la finalidad de facilitar la inserción de América Latina y Chiapas en cadenas productivas globales”, detalló.