Estados Unidos deja sin opciones a los migrantes

Jeny Pascacio /Diario de Chiapas

Organizaciones de la sociedad civil encendieron las alertas por la cantidad de personas migrantes devueltas diariamente en la frontera de México y Guatemala, luego de su deportación desde Estados Unidos o el norte de México.

Hace una semana, los activistas se pronunciaron por la llegada de vuelos al Aeropuerto Internacional de Tapachula con decenas de personas migrantes centroamericanas, incluso con necesidades de protección internacional.

De acuerdo con lo documentado por el Centro de Dignificación Humana a través de videos, los deportados, entre ellos, varios menores de edad, alegaron que el Instituto Nacional de Migración les negó el derecho a pedir refugio en México.

Incluso, los niños y niñas deportadas no probaron alimentos durante dos días, “no tienen corazón, mi hijo no come desde ayer”, dice entre sollozos un padre de familia hondureño.

El activista Luis García Villagrán, dijo que los vuelos llegan al aeropuerto, luego los migrantes son subidos a unos autobuses blancos sin calcomanías que los llevan a los puentes fronterizos entre México y Guatemala.

“Son en su mayoría migrantes agrícolas llevados por polleros. Algunos pagaron 3 mil 500 dólares por persona para llegar a Estados Unidos y los abandonaron en lugares determinados porque no tienen registro de detención en ningún espacio del INM; y eso facilita las deportaciones en cualquiera de los casos”.

García Villagrán se dijo preocupado por la cantidad de madres solteras y menores acompañados y no acompañados que son víctimas de estas disposiciones de Estados Unidos bajo el Título 42.