Fuerza por México, la alternativa juvenil para Tuxtla Gutiérrez

M de R / Diario de Chiapas

El candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez por Fuerza por México, Eduardo Balcázar, dio a conocer en conferencia de prensa el proyecto que encabeza.

Señaló que se mantiene una propuesta joven, abonando a la seguridad, a la tranquilidad y el bienestar económico de la capital de Chiapas, sin que tenga “cola que le pisen”, considerando que es un proyecto joven y a favor de la inclusión de todos los sectores.

Durante esta conferencia de prensa señaló a Willy Ochoa, Francisco Rojas y a Carlos Morales, de ser políticos que siempre se han beneficiado del erario y que no han trabajado a favor de los ciudadanos tuxtlecos, por lo que son un riesgo para la capital.

“Qué puede ofrecer Francisco Rojas, si cuando estuvo como presidente antes de irse se autorizó un Bono para él y sus regidores, además de recibir dinero en cajas de zapato de un constructor de Puebla; qué alternativa puede ser Willy Ochoa, que solapó las artimañas de Manuel Velasco, para irse como senador y regresar como gobernador, además de ser compinche de legislaciones a modo del sector político cuando estuvo en el Congreso del Estado; qué alternativa puede ser Carlos Morales, que hoy pretende reelegirse para el puesto de presidente municipal considerando que cuando estuvo en este puesto poco ha hecho por los ciudadanos capitalinos”, dijo Balcázar en su discurso.

De esta manera, aseguró que el partido que representa, Fuerza por México, es la alternativa joven a favor de propuestas de integración y de rostros nuevos que permitan alcanzar mejoras importantes y contundentes en la capital chiapaneca.

De esta forma, este candidato se determinó como la alternativa más viable para la ciudad capital.

“Hago un llamado al voto reflexivo, para sacar, para correr a todos ellos que nos han fallado; sé que el ser joven no me limita, todo lo contrario me impulsa y me da fuerza, me emociona saber qué puedo hacer algo por todos; generacionalmente no tengo la misma edad ni las mismas mañas de los otros candidatos, eso quiere decir que no tengo, ni vengo de la misma escuela de simulación y robo”, concluyó.