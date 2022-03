Rojas recorre casa por casa

M de R / Diario de Chiapas

Caminando las calles de Tuxtla en sus diferentes colonias, el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Rojas Toledo, continúa dando a conocer las acciones que impulsará al llegar a la presidencia municipal y cuyas prioridades son la seguridad, la transparencia y el desarrollo económico.

En su recorrido casa por casa en la colonia Las Águilas e Infonavit Grijalva, Paco Rojas reiteró que sin seguridad no hay inversión, si no hay transparencia tampoco hay inversión y por ende no hay condiciones para el desarrollo.

“Si hay seguridad hay confianza, si hay transparencia se genera confianza para la inversión y por ende se dan las condiciones para la generación de empleos y el desarrollo de todos los sectores. Por eso nuestro gobierno trabajará en todas las áreas y necesidades de los tuxtlecos, bajo estas premisas”.

Así mismo al visitar los hogares de habitantes del Fraccionamiento La Gloria y El Campanario, Rojas Toledo escuchó las diversas demandas, una de las más sentidas es la falta del agua potable, pues la reciben una vez cada 15 días, por lo que su gobierno hará lo necesario para garantizar el vital líquido al menos cada tercer día.