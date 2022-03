Va por el cambio

M de R/ Diario de Chiapas

“Por un cambio en el rumbo de Tuxtla Gutiérrez, el primer paso es acudir a las urnas el domingo 06 de junio y juntos comenzar a modificar el rumbo de nuestra casa grande”, refirió el candidato a la diputación local por el Distrito I Oriente de la alianza Va por Tuxtla, Carlos Arturo Penagos Vargas.

En un encuentro conjunto de candidatos de la alianza entre PAN, PRI y PRD, ante vecinos de la colonia Los Capulines, Penagos Vargas refirió que este cambio representa una lucha que tendremos que dar juntos, “hoy estamos puestos con mucha valentía, listos para enfrentarnos a lo que viene. El reto no va a ser sólo ganar, sino sacar adelante a Tuxtla juntos”.

Ante hombres y mujeres convencidos de que nuestra ciudad puede ser un mejor sitio, Penagos Vargas lanzó el exhorto para que, el día de la elección, acudan con sus familias y difundan el mensaje con sus amigos, al considerar que ésta no es una elección más, sino la lucha para que las cosas no sigan subiendo de precio, para que regresen programas sociales, para que se detenga la inseguridad, entre otros, “pero todo eso no nos lo van a regalar, tenemos que salir este 06 de junio a decidir lo que queremos oara nuestro futuro más próximo”.