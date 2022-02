Asesoría legal

A los niños se les festeja diariamente

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

No hay que esperar a que sea 30 de abril para festejarle a los y las niñas, a ellos se les debe festejar diariamente, no se les debe olvidar, merecen todos los respetos del mundo, son seres inocentes que hay que proteger con nuestra propia vida, son la luz del hogar, hay miles de matrimonios que no pueden procrear hijos, en ocasiones adoptan a sus propios sobrinos y sobrinas por lo mismo, sin embargo, pero, viendo a sus sobrinos o sobrinas como hijos es más que suficiente porque también son familia, no escribo esto porque hay que recordar el 30 de abril como día del niño, yo siempre he defendido los derechos de las niñas y niños, y siempre lo voy a seguir haciendo, el año pasado solicité y presenté mediante un escrito al Senado que los abusos a los menores no prescriban, y hoy es ya un hecho, debemos cuidar la integridad física y psicológica de los y las menores, los niños y las niñas son exactamente iguales, el niño varón no es más que la niña, son exactamente iguales y por ellos debemos velar sus intereses, ¿Cómo podemos cuidar a los menores?, no gritándoles ni mucho menos pegándoles, no humillándolos, inculcar valores a los menores es lo mejor que podemos hacer, a los menores para que te entiendan hay que hablarles con tono firme y contundente sin faltarles el respeto, hay que criar a los hijos e hijas con amor, respeto, rectitud y mucha paciencia, los padres ayudan a cumplir ese deber al expresar el amor y testimonio en palabra y acción, no se trata de enseñarles la palabra de Dios y demostrar acciones contrarias, muchos lo practican, hoy ya no es 30 de abril y no necesito de esa fecha para hablar por el bien de los menores, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, los hijos e hijas son la luz del hogar, ellos y ellas nos regalan una hermosa sonrisa diariamente y a cada instante, hay que darles gracias que ellos vinieron a nuestros brazos para cuidarlos, amarlos y protegerlos, Dios nos da el mejor amor de si otorgándonos a los hijos para ser una familia unida y feliz, muchos no lo ven así, la mayoría de la gente no ve las cosas correctas, ven lo que más les conviene, no se trata de ser cristiano (y lo digo con respeto) o hablar mucho de Dios y hacer cosas negativas como hablar de los demás negativamente demostrando a los hijos simplemente mediocridad, se trata de inculcar valores a los hijos, dar los mejores ejemplos y ser siempre positivos, hay padres que en todo momento tienen la palabra de Dios en la boca y sin embargo, son los que más mal juegan, es mejor decir las cosas como son, es bueno enseñarles el camino del bien a los hijos sin tanta hipocresía, las cosas no se arreglan con violencia, décadas anteriores los padres llegaron a maltratar demasiado a sus hijos pegándoles con cable de luz, zapatos, sandalias, palos, maltratándolos y humillándolos, hoy en la actualidad los hijos ya son padres y con poca imaginación aun sacan en las redes mensajes estúpidos de que los padres educaban a sus hijos a chanclazos, otros, debido a tanto golpe y humillación que recibieron hoy son delincuentes porque su autoestima sus propios padres se la bajaron a los suelos, no se trata de golpear, humillar ni regañar, se trata de tener la capacidad de poder orientar, cuidar, proteger y amar a los hijos, la mayoría de los padres y madres mexicanos son personas que solo saben orientar a sus hijos con gritos, golpes y humillaciones, ya que es la escuela que ellos aprendieron, los maestros y maestras de época atrás no solo regañaban a los alumnos sino que también los golpeaban, no existía el celular, por lo tanto no había evidencia de violencia de los y las maestras a los alumnos, por ende, no había demanda, y hasta las mamás se atrevían a decir que le jalaran la oreja y les dieran coscorrones a sus hijos para corregirlos, según ellas, con la autorización de las madres se llevaban a cabo prácticas de violencia a los alumnos de primaria en escuelas de gobierno con una educación bien baja, de hecho, la educación pública es la más baja no solo del país, sino de nuestro continente, la educación pública es de muy baja calidad, hoy, los hijos y las hijas le contestan a sus padres negativamente porque es lo que ellos recibieron de pequeños, no podemos permitir que las y los maestros maltraten a los hijos e hijas, sin embargo, también hay maestros y maestras de mucho respeto y que sus mismos alumnos los quieren ya que en casa son maltratados y en la escuela muy queridos, para transformar a los hijos en los niveles más profundos como son el emocional, mental o espiritual, para todo ello, la mejor herramienta es el amor, hay padres que crecieron toda su vida con frustraciones y no pueden ver que a un hijo o hija se le dé mucho amor porque ya empiezan a decir que hay sobre protección, cada quien educa y ama a sus hijos e hijas como mejor quiera, es muy importante dedicarles el mayor tiempo posible a los y las hijas, interactuar a cada instante con ellos y ellas, los hijos e hijas se sienten muy seguros con abrazos y decirles a cada instante que los aman, hay que crear relación basada en la confianza y el entendimiento, es importante que los hijos e hijas vean que los padres son felices, esta parte es muy importante, no se trata de llenar un vacío, sino que, con los hijos e hijas hay que compartir abundancia, felicidad y plenitud, si quieres aportar algo importante a la sociedad y al mundo en que vivimos, ofrécele hijos amados, inmensa y profundamente amados, así estaremos garantizando personas honestas serenas y felices para un mundo mejor.