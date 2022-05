Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

“Activistas” denuncian abuso de autoridad del INM en Chiapas

Luego de lanzar un seria acusación de abuso de poder de parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que van detrás de la caravana por la justicia, la dignidad y la paz y esperan a los rezagados que en todos los casos son mujeres y niños, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, indicó que, “Como aves de rapiña, los cazan, los detienen y los suben a las perreras”, como se conoce a los vehículos en los que la dependencia transporta a los extranjeros interceptados. Así mismo señaló que, cuando ya habían llegado a Huehuetán, pretendían asegurar a una familia y nos enfrascamos en una ríspida discusión con elementos de la Guardia Nacional (GN). Donde de igual forma se encontraba un agente con un uniforme del INM, -dijo- muy sofisticado, de aproximadamente 1.90 metros de estatura, con un radio en el que se transmitía todo en inglés; él nunca habló y otros agentes igual, pelafustanes y güeritos, al parecer, subrayó que esos son agentes estadunidenses que están cazando a los migrantes y su estrategia es ir sacando de alguna manera a las mujeres y niños para luego de varios días agarrar cansados a los hombres. Más adelante acusó también al titular de la delegación del INM de ser un vulgar y soez prepotente y soberbio que trata con la punta del pie a los migras nacionales sin importarle que sean mujeres, es por eso que es necesario – comentó- que la SEGOB tome cartas en el asunto. Relató el activista que el pasado domingo el INM detuvo por lo menos a seis extranjeros que tienen el reconocimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), es decir, cuentan con la tarjeta de asilados; y sin importarles los documentos se los trajeron a Tapachula. En ese sentido Luis García Villagrán ahondo que, de los más de 3 mil integrantes de la caravana, unos 2 mil tienen documentos, es decir, están reconocidos por la Comar, y en el peor de los casos ya hicieron su solicitud, pero no se les respeta. Si no se les permite salir de Chiapas no debería de ser Comar, sino Comisión Chiapaneca de Refugiados. Ante esa situación que viven los inmigrantes es necesario que la SEGOB analice bien las acciones que realizan los agentes del INM y sobre todo el inepto delegado federal conocido como el soldadito de plomo…sin comentarios

AGUAS CON LAS CONCENTRACIONES DE GASES, ADVIERTE LA OMM: GÜERO

El coordinador del parlamento de senadores del partido verde ecologista Manuel Velasco Coello señaló que, Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un récord el año pasado, por encima de 149 por ciento sobre los niveles preindustriales, según alertó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y aumenta más rápido que la media anual de la última década, pese a una reducción temporal durante las cuarentenas asociadas a la pandemia del Covid-19. Así mismo el güero Velasco detalló que, Si se mantiene el actual ritmo, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará el calentamiento global a 1.5 o 2 grados Celsius por encima de niveles preindustriales remarca el secretario general de la OMM, Petteri Taalas. Añadió que, La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del periodo 2011-2020, de acuerdo con el boletín de la OMM. En ese mismo orden de situaciones el senador Velasco Coello subrayó que, En su informe, la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que ya se evidencia la transición de parte de la Amazonia de sumidero a fuente de carbono. Es alarmante y está vinculado a la deforestación en la región, afirmó Taalas, en rueda de prensa. La desaceleración económica causada por el Covid-19 no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones, destacó el boletín. Al final acoto, La OMM indicó que no se detienen las emisiones, la temperatura mundial seguirá subiendo. Como el dióxido de carbono (CO2) es un gas de larga vida, el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas, aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero netos…ver para comentar

ROSY URBINA PONE EN MARCHA PROGRAMA “TAPACHULA AVANZA”

la alcaldesa de Tapachula Irene Urbina Castañeda, puso en marcha los servicios médicos gratuitos de la Brigada Rosa en la colonia Octavio Paz, beneficiando a los ciudadanos con consultas, medicamentos gratuitos, cortes de cabello, vacunación antirrábica, optometría, mastografías, módulo MAI, entre otros servicios totalmente gratuitos todo ello enmarcado en el marco del programa “Tapachula Avanza”. Así mismo la edil huacalera de formó un moño rosa para crear conciencia en hombres y mujeres sobre el cáncer de mama, con acciones que promueven la autoexploración y revisiones periódicas para detectar oportunamente dicha enfermedad acompañada y apoyada por las familias de dicha colonia. En dicho evento la presidente de Tapachula expuso; “Trabajamos con todo el corazón por el bienestar de los ciudadanos, por ello, acercamos los servicios de la Brigada Rosa a las colonias y comunidades rurales, contribuyendo al bienestar de las familias que más lo necesitan”, al mismo tiempo Irene Urbina, ahondo que, el nuevo gobierno trabaja con honestidad y responsabilidad para abatir el rezago en los centros poblacionales, buscando el progreso, desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos, en sintonía con la política social del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas…sin comentarios

LUPITA GÓMEZ CASANOVA, PONE EN MARCHA TALLER “PINTANDO SONRISAS

Luego de dar a conocer que hace días se llevó a cabo el Taller “Pintando Sonrisas contra el Cáncer”, el cual tiene como objetivo sumarse a las acciones solidarias del DIF Chiapas para la entrega de pelucas oncológicas artesanales en beneficio de niños, niñas y mujeres que encuentran en tratamiento de esta enfermad, Lupita Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado Siempre al Lado de la Gente, indicó que en ese evento tuvieron el honor de recibir al diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, quien reconoció su labor altruista para ayudar a grupos en situación en vulnerabilidad. En ese sentido Llaven Abarca fue claro al dirigirse a las integrantes de ese voluntariado que, “Están realizando un trabajo invisible para la sociedad, están pintando estas cabecitas oncológicas que el día de mañana se encontrarán en el hogar de una persona que lo necesita. Vamos a seguir involucrados en acciones solidarias”, declaró Llaven Abarca. Al respecto al hacer uso del micrófono, la señora Lupita Gómez Casanova agradeció al Voluntariado de Corazón que encabeza Rosalina López Hernández y a la coordinadora Adriana Margarita López Sánchez, por la oportunidad de sumarse a las actividades del Taller de Pelucas Oncológicas Artesanales. Al final acoto que, “En el Voluntariado Siempre al Lado de la Gente continuamos trabajando en la donación de cabello y pintando cabecitas oncológicas, agradezco a mis amigas por seguir ayudando a quien más nos necesita” … ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

Run, run, run, sobre cambios en el gabinete del Tío Ruti…Posibles cambios en el gabinete de Escandón Cadenas, según se dice. Como reguero de pólvora la noticia de que la inepta y buena para nada Nancy Hernández Reyes, había interpuesto su renuncia ante la petición del ejecutivo del estado y se rumoró muy fuerte que en su lugar llegaría el maestro Hugo Armando Aguilar ex secretario general de la UNACH. El cambio de la titular del COBACH ya era muy necesario o es de urgencia porque ahí hace falta liderazgo, capacidad, planeación, y la puesta en marcha de una política teórica-practica-metodológica para poder llegar a la praxis política y todos esas cualidades las reúne el mentor Hugo Armando Aguilar, ¿A poco No?, pero bueno cada quien con su cada cual, y ojalá y para estas horas de hoy jueves el gobernador Escandón Cadenas ya se haya animado a realizar sus cambios, de lo contrario seguirá siendo el Mejía Barón chiapaneco…sin comentarios…hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS