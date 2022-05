Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Alerta: En Tapachula, detectan casos de Malaria o paludismo en migrantes

Fue una semana crucial en Tapachula la que acaba de transcurrir con noticias nada agradables en materia de salud pública, donde no solamente aparecen enfermedades ya desterradas como la Malaria, sino que aparecen alzas con el SIDA, el mismo COVI 19 y problemas de la garganta, con el caso de la Malaria, primero el propio personal del Distrito de Salud VII realizó la búsqueda intencionada de enfermedades transmitidas por vectores luego que se informó que se había detectado un brote de Malaria o Paludismo en la comunidad migrante varada en Tapachula.

Ayezer de la Cruz Aguilar, integrante de la brigada epidemiológica Distrito de Salud VII, afirmó que se ha confirmado casos de Malaria en los migrantes que se encuentran en algunos albergues de Tapachula. Dijo que en Chiapas la incidencia de casos de paludismo estaba a la baja, sin embargo, la llegada de personas migrantes, principalmente de países sudamericanos ha generado este repunte, por lo que, reforzaron el operativo de búsqueda intencionada de en la comunidad migrante. (Con Datos de El Orbe)

En la mayoría de periódicos locales se dio esta alerta de salud pública en Tapachula, lo que provocó reacciones de miedo entre la población, porque a eso hay que sumarle la pandemia del covid 19.

La situación arrastra riesgos a la salud pública de la ciudadanía, ya que actualmente los albergues se encuentran al límite de desocupación y en el centro de Tapachula más de 500 migrantes se han posicionado del parque Benito Juárez, aglomerados, sin medidas sanitarias y bajo una protesta que buscan prolongar por tiempo indefinido. (Con datos de Diario del Sur)

OJO: MORENA podría sufrir la lucha del poder partidista de su misma militancia.

Mientras los escenarios nacionales de MORENA siguen siendo tema de debate y polémica entre la misma militancia, sobre todo dentro del seno del propio partido que dirige Mario Delgado, pero no porque están en contra de lo que realiza y viene haciendo el Presidente López Obrador, sino que se está gestando un fenómeno de lucha por obtener “mayor poder partidista” dentro del mismo Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Nacional Regeneracional (MORENA), y ya no se diga en los Comités estatales en el país, que no es nuevo, porque antes también privó el golpeteo entre grandes personajes del partido que ostenta el poder en México y solamente basta poner un ejemplo de pleito que trastabilló a MORENA, pero no será lo mismo las disputas intestinas en los años anteriores, que ya para entrar a la final del sexenio de la 4T, porque ya es plataforma electoral para el 2024. Ahora se prevé más peor.

O sea, los adversarios de MORENA, podrían reflejarse entre la misma militancia del partido guinda,- aunque no lo acepten-, pero la gran lucha por el poder será primero la de ellos mismos, porque la disputa, el jaloneo y el altercado, ya es parte de MORENA, tratando de buscar el poder del partido, y ahí están los casos de la misma expresidenta nacional del guinda, Yeidckol Polevnsky, quien fue retirada de sus derechos políticos del partido de MORENA y hasta denunciada penalmente por corrupción en la FGR, aunque después recuperó esos derechos partidarios. Pero, y los pleitos de Porfirio Muñoz Ledo, el propio Mario Delgado, Bertha Lujan, Citlalli Hernández y la lista se alarga. Son pleitos personales muchas veces por la acumulación de poder, pero hasta por grupos se han subido al cuadrilátero. Por eso este fenómeno desesperado de jaloneos y querellas políticas del partido que gobierna el país.

Hace apenas unos días, Gibrán Ramírez Reyes, uno de los más leales militantes de Morena, aseguró que el presidente López Obrador es el único que mantiene unido al partido, y mencionó que las próximas elecciones federales de 2024 serán un factor clave para conocer el futuro de Morena, pues en ese año sólo llegarán unidos por la presencia de López Obrador. Sobre las polémicas designaciones de los aspirantes a candidatos por Morena en los estados que elegirán gobernador este año, Ramírez Reyes aseguró que el 80% pasan únicamente por Mario Delgado, mientras que el resto son enviadas a la Comisión de Elecciones. Esta situación sólo manifiesta la “arbitrariedad” y los “dedazos” que existen dentro del partido guinda, los cuales son aprovechados por la oligarquía presente dentro de Morena para obtener algunos beneficios a cambio de la desinstitucionalización.

No se trata de sensacionalizar el fenómeno por el que atraviesa MORENA, se trata de advertir que si no se recompone y las cosas siguen igual en este partido político que vive momentos estelares, de enaltecimiento y admiración podría salirse del camino, desbocarse, perder la estabilidad emocional y perder evidentemente lo que se ha avanzado, más allá de dos escenarios más, los que empujan los adversarios partidistas como el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano o la ruptura del PT y el PVEM con MORENA, y el momento desagradable por la que atraviesa la figura Presidencial. Son tres escenarios que no hay que perderlos de vista al interior de MORENA: Primero, la lucha al interior entre la misma militancia, segundo, el ataque de los otros partidos políticos que es normal y al final, los ingredientes negativos que se viven en Palacio Nacional, sobre todo lo último con la denominada “Casa Gris” que ha sido una bomba atómica política en el centro del país.

Desde Chiapas hasta Baja California, MORENA como partido político tendrá que pasar momentos complicados y ya no tarda la lucha para querer hacer renunciar al controvertido Mario Delgado, donde otros grupos del vino tinto desean su salida para poder meter ellos a su próximo líder nacional. Vienen choque de trenes dificilísimos súper complicadísimos, para MORENA, aunque muchos repetimos dirán, eso no es cierto. El ajedrez de MORENA, a fuerza y por sentido común ya rumbo al 2024, moverán algunas fichas. Eso que ni qué. Veremos y diremos…Dixe.

In memorian. – Lamentable la noticia del fallecimiento de Liliana Figueroa, una joven talentosa que incursionó en los medios de comunicación. Una noticia muy triste y dolorida. Una enfermedad grave la aquejaba, y pese a todo sabia responder con creces a sus encomiendas de trabajo. Sabia vivir dentro de su sufrimiento y pesadumbre. Una gran mujer, en todo el sentido de la palabra, que supo vivir en esta humanidad tan incierta, y problemática, pero ella siempre invocado la salvación de nuestro señor Jesús. Una extraordinaria cristiana y una gran amiga. Descanse en paz Liliana Figueroa. Dios contigo en el cielo. Hasta pronto Lilita.

Alpinista de sueños. – Todo un éxito editorial fue la presentación en Tapachula del libro “Alpinista de sueños” cuya autora es la diputada federal Paty Armendáriz. Más allá de sus reuniones que tuvo con jóvenes, empresarios, gente del pueblo, y colegios de profesionistas, tuvo la dicha de presentar este volumen de su autoría que atiborró de gentes lo que antes fue el CEA de la UNACH. Una presentación del libro de mucho conocimiento y sobre todo entrega entre disertadora y oyentes sobre este tema de emprendimiento y sus poderes. Una participación por preguntar de los asistentes extraordinaria. Muchos se quedaron afuera y con las ganas de asistir, escenario que nunca había ocurrido con la presentación de un libro, al menos en Tapachula. Increíble.