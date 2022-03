Edición dominical Ronda Política

Víctor Lara

Atención sin concesión a los Mactus

HOY EL DEBATE DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA

Hay asuntos urgentes y que son focos rojos que se deben atender, uno de ellos que ha trascendido es el de los estudiantes de la Mactumatza, a quienes se les tiene que tratar siempre dentro del marco jurídico y pleno cumplimiento a la garantía de sus derechos humanos, no más.

No más concesiones, no más atenciones, no más prestaciones, no más de más a los normalistas, por qué la sociedad pide respeto, el gobierno debe ser unilateral, debe mediar, pero no dar de más.

Qué bueno que la Secretaría General de Gobierno ha mostrado disponibilidad permanente para la atención y para propiciar los acuerdos respetuosos con directivos, padres y alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, a través de su titular, Cecilia Flores Pérez.

«Se trata de mediar, entre las instancias facultadas para atender los puntos específicos y en el marco de nuestras atribuciones, con la única intención de encontrar los acuerdos por la vía de la concertación, del respeto a la normatividad y sin vulnerar los derechos de terceras personas» indicó.

Desde el inicio de su encomienda al frente de la Secretaría General de Gobierno, explicó la encargada de la política interna del estado, que se ha entablado una relación respetuosa con las y los alumnos de la escuela, se ha dado atención a sus necesidades, dijo que han sido gestores y dado puntual seguimiento a los acuerdos establecidos en las mesas de atención.

«Trabajamos cada día con una visión política humanista y con perspectiva de género, para garantizar el respeto a los derechos de las y los chiapanecos de todas las edades y condiciones sociales, especialmente los de las mujeres que siguen representando un sector vulnerable» precisó Flores Pérez.

Existe el compromiso, dijo, de dar particular atención y acompañamiento a los casos donde las mujeres se ven involucradas en situaciones violentas. Queremos que las y los jóvenes tengan acceso a la educación y que se formen académicamente en condiciones dignas. Que las oportunidades se den en la medida de su preparación y de su compromiso con quienes habrán de dar servicio. No debe existir razón para la represión ni para la sanción, pero debe quedar en claro que para lograrlo la palabra clave es RESPETO.

«Reiteramos: creemos firmemente en que el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos, es el mejor camino para lograr la tan necesaria convivencia pacífica; sin embargo, toda acción se enmarcará de manera irrestricta en las leyes correspondientes, dado que la aplicación del estado de derecho es garante de la paz social», afirmó.

Por lo pronto será el día 25 cuando se sepa de la situación jurídica de los detenidos.

El otro asunto que se debe dar atención especial es a las agresiones que han sufrido algunas y algunos candidatos, en sus actividades de proselitismo, en las que han sufrido vejaciones, humillaciones y hasta extorsión libertad a cambio de dinero.

Tal es el caso de Alejandra Aranda quien se encuentra secuestrada, ella es candidata del Partido Chiapas Unido a la presidencia municipal de Cintalapa, fue a una comunidad cerca del área de Chimalapas.

Trascendió que la gente de Julián Nazar está detrás de este penoso asunto pues señalan a Marcos Jiménez operador de Julián Nazar por el partido del PRI, de igual manera exigen dinero a cambio de su libertad.

Eso se llama SECUESTRO señores, no es un “incidente electoral” y el gobierno del estado debe de actuar de inmediato, debe dejar un precedente, aquí también cabe el restablecimiento del estado de derecho, antes que pueda suceder otras cosas lamentables de difícil reparación.

No es posible que muchos candidatos han sido vejados, humillados y extorsionados y todos hacen como que no pasó nada.

Esto es un delito, esto no solo es violencia política de género.

Ayer en Tila agredieron a integrantes del equipo de campaña del candidato de Morena resultando un menor herido, en Yajalón le dispararon a la casa de una candidata a regidora, en San Cristóbal balacearon la casa de campaña del candidato de la coalición Va por San Cristóbal y hasta hoy, no ha pasado nada.

Esto va más allá de las firmas de civilidad, entre más se acerquen las horas de la elección, también se van a recrudecer el ambiente electoral, lo he señalado en varias ocasiones a través de mis columnas, el árbitro solo es eso, él IEPC no puede actuar está fuera de sus limitaciones legales, pero el gobierno sí.

No esperemos que corra sangre en Chiapas, no es necesario.

Ojalá y la candidata regrese sana y salva a su hogar donde lo espera su familia angustiada, ojalá.

Hoy es el debate a las 19:00 horas será trasmitido por los canales y vías oficiales del IEPC, así mismo hace extensiva la invitación Eduardo Balcázar para verlo a través de su cuenta oficial en facebook no se lo pierda será un gran ejercicio democrático… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

