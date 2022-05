Ronda Política

Víctor Lara

BLOQUEO GENERA BLOQUEO.

WILLY OCHOA EL DESLINDE.

XÓCHITL GÁLVEZ DEJA EL PAN Y BRINCA AL PRD.

Bloqueo total en tzajala para los habitantes que son de Oxchuc, Comunidades de Ocosingo, Altamirano han tomado acuerdos, argumentando que a toda acción hay una reacción, y han decidido iniciar un bloqueo total en Tzajala Ocosingo Chiapas.

Ocosingo sin tener nada que ver en el conflicto en Oxchuc ha sido perjudicado enormemente, ya que no pueden trasladar enfermos a San Cristóbal o Tuxtla, tienen problemas de abasto de mercancías y constante suspensión del servicio de telefonía celular, convencional e Internet.

Será con identificación en mano para acreditar que son de otros municipios, para poder circular en esa carretera pues están prohibiendo el paso a todos los que son originarios de Oxchuc.

Dijeron que ya fue mucho los atropellos a los derechos de los ciudadanos de más de cinco municipios y en contra todo usuario de la carretera y red de telefonía. Por más de 15 días y el gobierno del estado aún no hace nada para remediar la situación de incomunicación.

Xóchitl Gálvez deja el PAN y brinca al PRD en el Senado para impedir que Morena obtenga una mayoría calificada en la Comisión Permanente durante el receso del Congreso de la Unión.

La Comisión Permanente consta de 17 asientos en el Senado y Morena cuenta con 8 integrantes.

El movimiento de la legisladora se apalabró con base en la normativa que establece que el grupo parlamentario debe tener cinco integrantes para obtener un puesto en la Permanente, con ello, la oposición contaría con nueve miembros.

Dijo que no teme que la saquen de las comisiones en que está, y considera que es la senadora que “más trabaja”, además que nunca ha faltado a una sola sesión.

Acción aritmética cameral que le permite acceder a un asiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que entra en funciones este 30 de abril.

Al lograr el PRD un lugar más en la Permanente, se evita que Morena y sus partidos aliados, PVEM, PES y PT tengan mayoría calificada en esta instancia, es decir, más de dos tercios de los votos.

Vestir la playera del Sol Azteca no es nuevo para quien fuera delegada de Miguel Hidalgo, pues llegó a la Cámara Alta por la lista plurinominal de este partido, en tanto que Mancera obtuvo su escaño mediante la lista de representación proporcional de Acción Nacional, cuando ambos formaron parte de la coalición Por México al Frente en 2018.

Recientemente, el senador suplente de Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, Omar Obed Maceda, rindió protesta y se incorporó también a la bancada del PRD.

“No podemos permitir que Morena, que no tiene mayoría calificada en el Senado, tenga mayoría calificada en la Permanente, que le permita convocar a periodos

extraordinarios con la agenda que se le pegue la gana, sin la oposición”, advirtió la hidalguense.

Willy Ochoa, se deslinda sobre falsos ataques y uso de su imagen, con el fin de perjudicarlo: A LOS AMIGOS Y VECINOS DE NUESTRO TUXTLA:

Estamos a 5 días de iniciar las campañas electorales y la guerra sucia ya inició. En días anteriores comenzó a circular en redes sociales diversas publicaciones en las que me denuncian por haber realizado eventos públicos para solicitar el voto; hecho que niego categóricamente, ya que en mi actuar particular y en la vida pública siempre he sido respetuoso de la ley y de los plazos que la misma dispone, lo que si he hecho es uso de mi derecho como ciudadano y he externado mi sentir en temas públicos, como lo hace cualquier ciudadano tuxtleco al ver las condiciones de vida en nuestro querido Tuxtla, sin que esto tenga que ver con un tema de campaña electoral.

He sido atacado mediante una guerra sucia, derivado de esos ataques hacia mi persona y mi desempeño en la vida pública de nuestro entidad, en las que se han expresado falsedades y calumnias hacia mi persona, o hechos que malamente han sido atribuidos a mi nombre; como lo es el caso de una canción en la que se pide el apoyo para mi persona, la cual se encuentra circulando en distintos medios; así como el reparto de bolsas con mi nombre y diversos materiales publicitarios de los cuales no soy responsable, pues en ningún momento he solicitado u ordenado su elaboración, realización, promoción, publicidad y mucho menos su distribución, lo que se presume sea obra de terceros ajenos a mí, esto con la clara intención de afectar nuestro proyecto.

Se pretende hacerme responsable por diversas publicaciones en redes sociales, así como por las entrevistas que me han realizado distintos medios de comunicación, de las cuales no tengo control de dónde las transmiten y el tiempo que queden alojadas en el espacio. Reiterando mi compromiso de siempre conducirme con respeto a los tiempos que marca la ley, y deslindándome de todas y cada una de las publicaciones hechas por diversas cuentas en redes sociales, ya que de las mismas no soy el titular o administrador como lo son: “Pako Álvarez”, “Chiapas247, el Estado, “Jorge Ceballos (@ceball77)”, “Expresión Cañadas, Irecta Cañadas”, “XOLOOP”, entre otras.

En cuanto a las entrevistas que se encuentran alojadas en los en usuarios de redes sociales y medios de información como: El sur TV, Impacto de Dios 8 (Noticias con paco Andrade), Reporte Ciudadano, Canal 13 Chiapas, La portada, ETR NoticiasMx, 3minutosinforma, PortavozChiapas, NotimportaMx, CCK News TV, El observador, LineaAbiertaChiapas y otras, tampoco soy administrador y/o titular de dichas cuentas y por ende no soy responsable de su transmisión o publicidad, por lo cual me deslindo del tiempo en que se encuentren en línea y las transmisiones de las mismas.

Reafirmo mi compromiso con la legalidad y los principios en los que se debe regir este o cualquier proceso electoral, tal cual lo merece la sociedad tuxtleca.

Agradeciendo su apoyo y entendimiento, se despide su amigo Willy Ochoa.

Me parece que es en este sentido irá su defensa legal electoral, lo adelante, daré la batalla y la ganará, pues al final no ha hecho un llamado formal al voto…

