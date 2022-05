Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Buen hit de la fiscalía estatal, al localizar a una menor extraviada

Empezamos este día miércoles con la noticia de que la Fiscalía General del Estado, da a conocer que, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, lograron la localización de una menor de edad en el municipio de Palenque, misma se encontraba con una ficha de desaparecida, es decir, una denuncia de persona ausente. Luego de enterarse de la denuncia de desaparición de persona la Fiscalía de Distrito Selva, dio inicio a las investigaciones para localizar a la menor de edad. Fue la madre de la niña al parecer, quien denunció la desaparición de su hija de 17 años de edad, el pasado 12 de abril del presente año, inmediatamente el fiscal general del estado ordenó para que elementos de la Policía Especializada realizaran los trabajos de inteligencia y búsqueda la localización de la menor. Lo cual los llevó a la localización de la menor en la terminal de transporte denominado “El Jaguar, en Palenque, Chiapas, al mismo tiempo informaron que una vez que la menor fue localizada fue valorada por personal calificado de los Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Selva y se encuentra en buenas condiciones de salud. Al final acotaron que el Fiscal del Ministerio Público practicó las diligencias de ley dentro del registro de atención respectivo y procedió a la entrega de la menor a su progenitora, misma que agradeció la oportuna intervención de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Distrito Selva, para recuperar a su hija. Es así como la fiscalía general del cumple con su compromiso con la sociedad…ver para comentar

ADIVINA…ADIVINADOR…

¿Quién será ese Cachuco guatemalteco que se cree hombre de Mundo, dizque empresario y que sorprendió al candidato a la alcaldía de Tapachula por la alianza “Va Por México” y deambula en un vehículo de la Barby?… Adivina…adivinador y si lo adivinas te gana su pase VIP en el motel Costa Azul…sin comentarios

NAVARRO QUINTERO ENCABEZA LAS ENCUESTAS EN NAYARIT…

En nuestra estancia de hace unos días allá en Tepic Nayarit, amigo lector deja comentarte que el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia que conforman los partidos MORENA, PT, Nueva Alianza y verde ecologista a la gubernatura de ese estado, Miguel Ángel Navarro, es quien lleva la delantera ante todos sus adversarios. No cabe duda que la confianza dela ciudadanía nayarita en el candidato de la alianza Juntos haremos historia al gobierno del estado de Tepic Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero continúa en franco crecimiento y fortaleciéndose cada día más. Según los resultados de las últimas encuestas, Miguel Ángel adelanta por más de 36 puntos a su más cercano competidor, lo que sin duda alguna es el resultado del trabajo, la honestidad y sobre todo la responsabilidad que Navarro quintero, ha demostrado siempre, desde las encomiendas que ha tenido. En un constante recorrido, visitas y reuniones por hogares nayaritas, donde ha sido invitado por familias enteras y cumpliendo con las normas de higiene dictadas por la Secretaría de Salud, Navarro Quintero precisa que él no abandonara a los nayaritas, “no me iré de aquí, aquí es mi casa, sino por el contrario me comprometo a seguir trabajando todos los días para alcanzar a cumplir todos los planes de desarrollo que los sectores nos han presentado. Al mismo tiempo Navarro Quintero, subrayo, Escuchar, platicar y cumplir, es una de las fortalezas que me dan los nayaritas todos los días y es por eso que les digo que con ustedes vamos directos al triunfo este 6 de junio. Navarro Quintero ha dejado ver en sus recorridos con militantes y simpatizantes, los cuales le siguen abriendo las puertas de sus hogares, sus comercios, sus ranchos, para recibirlo con beneplácito y así mantener un diálogo directo. Por eso tiene razón cuando dice, “Yo vengo a levantar la esperanza de Nayarit, no podemos solapar a nadie, el que cometa una irregularidad recibirá las consecuencias”. Cabe destacar que sin lugar a dudas se dejas claramente que Navarro Quintero, avanza con paso firme hacia la victoria…ver para comentar

CESAR AMIN, OFICLAMENTE EL CANDIDATO DE LA ALIANZA “VA POR CHIAPAS”

Así como la alcaldesa de Tapachula con licencia Rosy Urbina, recibió la venia oficialmente su candidatura en busca de su reelección, así mismo hace unos días cesar Amín González, logro su objetivo y déjame comentarte amigo lector que, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dio a conocer las listas de candidatos registrados que contenderán en las próximas elecciones para diputaciones federales, locales y presidencias municipales el próximo 6 de junio del 2021. De igual forma para alcaldes y para la alcaldía de Tapachula quedó formalmente registrado, Cesar Amín González Orantes como abanderado de la alianza Va por Chiapas, integrada por el PRI, PAN y PRD, llevando como Sindico a la activo panista Rosario del Carmen Marroquín Mariscal. Y uno que otro Cachuco carroñero. Hay que destacar que el candidato Va Por México en sus múltiples declaraciones ha remarcado su gratitud por el respaldo recibido por parte de sectores sociales, empresariales, industriales, productivos y aquellos dedicados a la prestación de servicios. “Vamos con todo y de frente” se ha convertido en su slogan personal, al ser bien asimilado por la ciudadanía que manifiesta su respaldo y confía en un cambio inmediato para aterrizar un proyecto plural e incluyente. Los tres partidos políticos PRI, PAN y PRD, se han pronunciado por un proyecto ganador encabezado por Cesar Amín González Orantes. Cabe destacar que, con reforma instrumentada por el Instituto de Elecciones y participación Ciudadana, en la coalición «Va por Chiapas» el PAN, encabezará 22 planillas, el PRD 19 y el PRI 50, en el resto de los 123 municipios cada una de las fuerzas políticas presentarán sus propias planillas. Así es que los gallos ya están en el ruedo y se dice que al Cheque desde cuando le dieron su validación, hagan sus apuestas…sin comentarios…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK