Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Cañón del Sumidero en llamas: Siguen los llamados a evitar incendios forestales en Chiapas

Cuando se trata de dar una noticia con estas características duele y atormenta, porque se trata del emblema más importante de Chiapas y casi del país, el Parque nacional Cañón del Sumidero, una de las principales atracciones turísticas de Chiapas, de gran riqueza ecológica y uno de los cañones más imponentes del mundo. Hoy hizo una semana que el incendio forestal y el principal “pulmón” de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, agoniza en llamas.

Las rocas que vemos actualmente en las paredes del Cañón del Sumidero, se comenzaron a formar hace unos 136 millones de años a base de sedimentos y minerales de calcio (calizas), Tiene una extensión de 21.789 hectáreas. Su atracción principal es el cañón de paredes que alcanzan los 1000 metros de altura. Se creó como tal para proteger esta parte de la cuenca del río Grijalva. Hoy esta joya de la madre naturaleza se encuentra en llamas.

El director del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, Roberto Escalante López, dio a conocer que el fuego registrado en este coloso se mantiene activo con un incendio fuerte y otros dos de menor intensidad, que han consumido un total de 220 hectáreas porque se ha logrado liquidar por las condiciones climáticas en la región metropolitana de Chiapas. Este siniestro, expuso, consume principalmente hojarasca y arbolado adulto de encino, pero que afecta a cientos de especies de flora y fauna que habitan en la zona, no ha dado marcha atrás desde que inició, el pasado lunes 12 de abril, y que hasta el lunes 19 de abril ha sido controlado en un 40 por ciento. (Diario de Chiapas)

Ante esta situación, Escalante López expuso que con apoyo de la Secretaría de la Marina (SEMAR), se realizan trabajos aéreos para sofocar el incendio con la extracción de agua del Río Grijalva, el cual se encuentra innavegable por las mismas maniobras.

“En este momento tenemos cerrada la navegación dentro del río porque hay maniobras con la Secretaría de Marina en el río donde se está extrayendo el agua y puede haber riesgo, están comunicadas las cooperativas turísticas con capitanía de puerto que se suspendan las operaciones aéreas, se reactiva”, explicó.

Cabe mencionar que el principal incendio se derivó de la quema dentro de un predio para fines agrícolas, misma que se salió de control. Por el momento, debido a esto, la navegación dentro del Cañón del Sumidero, ha quedado suspendida.

Con esta quema, actualmente en todo el estado, se tiene el registro de 12 incendios activos, mismos que han afectado a un total de 2 mil 447 hectáreas, y el de mayor dimensión se encuentra en el municipio de Huixtla, el cual ha consumido 800 hectáreas, seguido por uno que se encuentra en Pijijiapan, que ha afectado a 670 hectáreas.

Continúan llamados a evitar incendios forestales; es delito grave que además pone en riesgo la salud: Autoridades de Chiapas. –

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a evitar incendios forestales y quemas de pastizales en las parcelas, ya que es delito grave que no sólo compromete la libertad al enfrentar la justicia, sino que también pone en riesgo la salud de las chiapanecas y los chiapanecos, y daña al medio ambiente.

El mandatario estatal dio a conocer que Chiapas amaneció este martes con ocho incendios activos, y el Cañón del Sumidero registra uno que es muy difícil de combatir, sin embargo, ya se realizan todas las acciones correspondientes para sofocarlo y evitar que se propague con mayor intensidad.

Campaña de vacunación para el magisterio de Chiapas. – Desde ayer martes 20 de abril arranque la Jornada de Vacunación anti COVID-19 para los trabajadores del sector educativo, tanto público como privado, sin ninguna distinción, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Dijo que la aplicación de la vacuna a la población adulta mayor de 60 años continúa en los municipios de la entidad, y explicó que el próximo mes de mayo iniciará este proceso de inmunización a las personas de 50 años en adelante, lo que permitirá avanzar en la protección de la salud del pueblo chiapaneco.

Escandón Cadenas agradeció y reconoció la labor profesional, comprometida y solidaria que efectúan las trabajadoras y los trabajadores de la salud, así como el personal de las instancias federales, estatales y municipales que participan en estas acciones a favor de la salud de la gente.

Asimismo, reiteró la importancia de mantener la actitud responsable ante el COVID-19, no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, y de esta manera contribuir a la erradicación de este virus tan infeccioso y peligroso.

¿Quiénes serán esos candidatos en Chiapas que le pegaron a sus esposas?

Todavía es un enigma saber quiénes fueron esos candidatos que le pegaron a sus esposas y que no haya cumplido con la ley de pagar la pensión alimenticia a sus hijos. No hay que olvidar que según el IEPC lamentó que se hayan registrado casos de candidatos que debían pensión alimenticia y solo por este requisito acudieron a pagar lo que debían, algunos, desde hace años. También informó en esa ocasión el IEPC; se dieron casos de quienes tienen denuncia por alguno de estos delitos que marca el 3 de 3, pero como no hubo sentencia definitiva, no se les pudo negar el registro.

Aunque no haya habido “sentencia definitiva”, no se pude negar también que le jalaron los pelos y le dieron sus golpes a sus esposas, y a sus hijos tampoco les cumplieron. En pocas palabras, golpearon, pero el poder judicial de Chiapas, no les encontró culpas mucho menos faltas, pero es un tema que no deja de ser controvertido.

Plataforma de progreso para Tuxtla Gutiérrez. – El candidato dela alianza PRI, PAN y PRD, por la capital Tuxtla Gutiérrez, Willy Ochoa, dijo textualmente que “Tuxtla nos necesita unidas y unidos, ya que atravesamos una situación verdaderamente complicada, pues vivimos tres crisis a la vez: una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis de seguridad”. Dijo que urge rescatar a la capital de Chiapas, del mal gobierno que pretende reelegirse. Hasta ahora con su experiencia del servicio público Willy Ochoa, hay creado toda una logística para ubicar a la capital chiapaneca en una plataforma nacional dentro de las 10 mejores ciudades del país. Dentro de esta fórmula partidista más que siglas lo que se ha observado es experiencia y voluntad para lograr resultados de desarrollo y trasformación. Hay conque…

Morena, listo para hacer historia

Desde la capital de Chiapas, el delegado nacional del partido Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco, manifestó la importancia de consolidar la Cuarta Transformación para mejorar las condiciones de vida en las comunidades y todas las regiones de la entidad, así como ampliar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes y garantizar la seguridad de las familias. En reunión de trabajo con la consejera estatal del partido, Azucena Trinidad, aseguró que las mujeres y los hombres de Chiapas son gente comprometida que busca un verdadero cambio en el estado, mismo que está en Morena. Molina Velasco resaltó que para mejorar la vida de los chiapanecos es necesaria la creación de más oportunidades de progreso y de mejores empleos en beneficio del pueblo. Carlos Molina va que vuela para una diputación local plurinominal. (ojo)…Dixe.