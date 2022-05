Poder y Dinero

Caos de salud de la 4T protegido por AMLO

• Coronavirus llegó para quedarse * Ni idea tienen en @SSalud_mx * No lo dejó en su testamento AMLO

La felicidad no es más que buena salud y mala memoria.

Albert Schweitzer (1875-1965) Filósofo, médico y escritor alemán.

Víctor Sánchez Baños

La variante del Covid19, Ómicron, cambiará el rumbo de la pandemia. Quizá, como he leído en varias revistas donde no escriben nuestros próceres burócratas de la 4T, porque no les alcanza su ramplona sabiduría, podría llevarnos a la inmunidad del rebaño, que va más allá del 70% que algunos científicos daban como meta.

Lancet, Nature, Harvard Health, entre muchas más, estiman que la velocidad con que los humanos nos contagiamos de ese coronavirus, llevará a que antes de que llegue marzo, habría estado contagiada más de la mitad de la humanidad.

Esto, dicen algunos científicos, imitaría el mismo patrón que tuvo la Gripa Española (que no fue española, sino estadounidense a principios del siglo pasado) que aparece en 1917 y desaparece en 1922. Esta es una teoría que está alejada de la realidad.

No se sabe que comportamiento tendrán las variantes. Pueden ser más agresivas, contagiosas y mortales.

De ello, ni los científicos que dedican su vida a la investigación lo desconocen. Sin embargo, en México no tienen ni la menor idea de lo que ocurre en el mundo. No quieren, por arrogancia e ignorancia, tomar experiencias externas.

¿Son crímenes de odio de Hugo López Gatell? ¿Qué diantres le pasa a la 4T?

¡Es un desastre! Por cierto, en lugar de una pose triunfalista sobre la pandemia, es importante que se mantenga la alerta sobre el Covid19.

No vacunar a niños, es un crimen. López Gatell dice que no lo hacen pro que el porcentaje de muertes de niños por Covid, es muy pequeño.

Así sea un niño (claro que no es de la clase dorada de Morena), debe ser atendido y proporcionarle todo tipo de medidas de protección u defensa ante cualquier problema que puedan tener de salud. Mas, si pon en riesgo sus vidas.

Otro crimen por omisión.

Por cierto, AMLO no lo dejó en su testamento político. Por algo será.

PODEROSOS CABALLEROS

Durango- Morena

Impresionante la división en Morena de Durango Mario Delgado, acudió a levantarle la mano a Marina Vitela, quien hace un dispendió espectacular de recursos, como única candidata a la gubernatura. Un grupo de simpatizantes de otro contendiente, Ramón Enríquez, abuchearon al líder nacional morenista y le lanzaron huevos. Así es como llega la unidad de Morena a las elecciones de junio en esa entidad que hoy gobierno José Rosas (PAN).

Amelaf-Neopharma

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, que preside Arturo Morales Portas, se fortalece con la incorporación del laboratorio Neopharma, de Efrén Ocampo. AMELAF cuenta con 45 laboratorios que integran 71 plantas industriales localizados en los estados de Jalisco, Michoacán. Edomex, CDMX, Baja California, Nuevo León, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Todos generan más de 50 mil empleos directos y más de 260 mil indirectos. La producción de medicamentos en México, es de calidad internacional y a precios competitivos.

Aerospace Meetings

Posponen el encuentro aeroespacial en Querétaro: Aerospace Meetings 2022, programado para febrero. Se realizará el 22 de junio del 2022, debido al incremento de casos por COVID-19 en la sede, Querétaro. Será la Tercera Edición del Aerospace Meetings Querétaro. Para esta edición se espera la participación de 250 compañías, en las que destacan las establecidas en la entidad, Bombardier, Eaton, Safran, entre otras; asimismo se realizarán 4 mil 500 reuniones B2B y se contará con la representación de 15 países. Aerospace Meetings Querétaro es reconocida mundialmente por la gestión de encuentros como Aeromart: Aeromart Tolouse, Aeromart Montreal, Aeromart Summit Tianjin y Aeromart Nagoya.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: LINK EV ELECTRIC VEHICULES

En Puebla, entidad gobernada por Miguel Barbosa, se instalará la empresa Link EV Electric Vehicules, bajo al liderazgo de Sergio de la Vega, que iniciará actividades en julio, generará 400 empleos directos, mil 250 indirectos y en menos de 12 meses saldrán los primeros vehículos. Estiman una inversión de 5 mil millones de pesos de empresarios poblanos e inversionistas internacionales. La primera fase tendrá cuatro líneas de producción que ensamblarán camionetas, y camiones.

