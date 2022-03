Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Chiapas Se Pinta De Verde Con Manuel Velasco

Nuevamente podemos constatar que las Fuerzas Armadas siguen y seguirán de manera exitosa vigilando y custodiando boletas, casillas y urnas, así como la seguridad y la paz con la que hemos convivido ciudadanos de diferente pensamiento político durante décadas en cada jornada electoral. Es cierto que esta contienda ha sido la más violenta y la más grande en la historia de nuestro país como cierto que tanto el Gral. Secretario Luis Cresencio Sandoval y la joven corporación de GN, cumplieron cabalmente como se esperaba. La coordinación de mandos militares a lo largo de toda la República, con las policías estatales, municipales y Guardia Nacional determinaron que fueran, a pesar de los pronósticos y las circunstancias de violencia política, las elecciones más tranquilas, ordenadas y pacíficas, bajo un marco de legalidad que hicieron de ellas un ejemplo de ciudadanos e instituciones como la del INE, quien refrendó la importancia de su existencia y autonomía. Así es como llegamos al día después, con un ambiente de satisfacción en donde todos ganamos, por un lado y antes que cualquier otro gana el INE, que a pesar de no haber estado en la boleta, se jugó su credibilidad por los constantes ataques recibido de importantes actores políticos que se encargaron de denostarlo durante todo el proceso electoral, pero que al final volvió a ratificarse como el órgano más importante para nuestra democracia, por lo que se tiene la necesidad de conservarla y cuidar de ella contra todo y todos. Ganó el gobierno de Morena al conservar la mayoría simple en el congreso y un número inesperado de gubernaturas, ganó la oposición porque logró obtener un mayor equilibrio en la cámara de diputados, en donde el partido del PAN logra fortalecerse en muchos municipios y sobre todo recuperar espacios que había perdido y, finalmente ganó la democracia porque podemos seguir decidiendo de acuerdo a las mayorías la vida pública de nuestro país. La seguridad en las calles, aún con la amenaza de grupos extraños y amenazadores como “Los Mastines” del Partido RSP, permitió que en la mayoría de casillas la ciudadanía pudiera salir a votar. Los operativos de la GN y FA desplegados a lo largo del país contribuyeron a tener una exitosa jornada electoral. Sin embargo, en lo local, hubo en el estado de Chiapas 3 municipios que por no contaron con condiciones que garantizaran la seguridad de los votantes, el INE local decidió no abrir casillas y suspender elecciones. Tuxtla Gutiérrez ratifica la permanencia de su alcalde Morenista Carlos Morales, sabe que es la oportunidad que le está dando la ciudadanía de la capital para dar continuidad a su proyecto de gobierno con mayor seguridad y contundencia. La celebración del “Día de la Marina” de este 1 de junio de 2021, se distinguió por la entrega de los puertos y de la Marina Mercante a la SEMAR por parte del Presidente. La fusión entre estas dos instancias tiene como finalidad ser un solo cuerpo unido para combatir la corrupción de puertos y aduanas, así como el combate al tráfico de drogas.

DE IMAGINARIA

El que también gana y por mucho en estas elecciones, es Chiapas a través de su exgobernador Manuel Velasco, porque no sólo obtuvo 36 ayuntamientos el partido Verde Ecologista sino se convirtió en una fuerza política de interés para todos, tanto gobierno, como oposición, ya que en él estará puesta la posibilidad de lograr la mayoría que ambos necesitan para avanzar con las reformas a la constitución o para detener aquellas que ponen en riesgo la estabilidad del país.