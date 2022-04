Puntos Fiscales

Claro oscuro del CONACYT

José Luis León Robles

correo: dj_drdead@hotmail.com

Muy buenos días distinguidos lectores de este prestigiado periódico, el tema del día de hoy es un parte aguas del consejo nacional de ciencia y tecnología en relación a los recursos económicos destinados para la investigación científica, y el presunto mal manejo de esos recursos, pero vayamos por parte, el CONACYT según su página oficial es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología además que tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales. Mucho se ha trascendido que la fiscalía general de México volverá a solicitar la detención de 31 científicos e investigadores acusados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nada más ni nada menos que por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, ya que el tema de los 244 millones de pesos que recibió la asociación Foro Consultivo, Científico y Tecnológico durante el sexenio del expresidente Peña Nieto, esto derivado supuestamente que los presuntos implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos por labores que ya realizaba el Conacyt, y quienes han sido señalados han manifestado que es un abuso judicial y un intento de intimidación en relación a opiniones diferentes dentro de la comunidad científica, sin embargo las diferencias entre el consejo científico y el foro se remontan a finales del 2019, donde el consejo cuestionó el presupuesto otorgado a la asociación civil y se decidió dejar de entregarlo, pero recuerde usted distinguido lector que todo debe conducirse bajo el marco legal y el foro, en ese entonces dirigido por Julia Tagüeña, presentó y ganó la demanda de amparo para seguir recibiendo el presupuesto federal, sin embargo, un año después el Conacyt decidió cambiar sus estatutos internos para liberarse de la obligación de dotar de recursos a este organismo. El actual ejecutivo federal ha venido señalando que en su Administración no se permitirá la impunidad, la presunción que hubo que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt es evidente por toda la cobertura que se la ha estado dando últimamente, sin embargo en mi opinión se destaca que el combate a la corrupción debe estar sustentado sobre bases y fuentes sólidas, no únicamente en presunciones, también cabe mencionar que no hay que utilizar a la fiscalía de la república como instrumento de marketing político, ya que últimamente junto con la Unidad de Inteligencia Financiera ha desatado una serie de investigaciones y acusaciones con personajes de la farándula tal vez para reacomodar con estas noticias el desorden social que prevalece con otros temas, un viejo procedimiento utilizado por diversos expresidentes, que en algunos han funcionado y en otros se han destapado esos procedimientos ilegítimos. El futuro es drástico para el consejo de tecnología ya que investigadores adscritos al programa de Cátedras CONACYT fueron y han sido notificados de cambios en los criterios de evaluación, es decir aparte de blindar esos programas con esas adecuaciones por demás imposibles de cumplir lo que se busca es el desmantelamiento del programa, y usted se preguntará a cuento asciende ese beneficio mensual de los investigadores, pues nada más ni nada menos que de unos $ 30,000.00 pesos, pero lo cierto es que debemos verlo con objetividad, son investigadores científicos con una gran responsabilidad social, y México es uno de los países que se tiene con mayor fuga de cerebros, existen en la actualidad muchos científicos Mexicanos que se han ido al extranjero han contribuido al desarrollo científico y tecnológico de países que les han brindado el apoyo.