Comentarios Políticos

Armando Domínguez

CMIC colabora con el gobierno de Rutilio Escandón

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ha dejado en claro que el presupuesto público destinado al impulso de obras se queda en la entidad, eso genera economía y empleos para los chiapanecos. Quedaron atrás los tiempos en que se oficializaba el “diezmo”, se traían constructoras foráneas que subcontrataban a las chiapanecas y cargaban con sus propios empleados dejando sin oportunidad a los nuestros; sin descontar que se recibían cheques posfechados presionando a los constructores para aportar el “diezmo” bajo amenaza de no otorgarles más obras, aunque fueron muchos los que cayeron en el garlito. Incluso, varios presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, fueron los beneficiarios de las obras gubernamentales, junto con sus más allegados que conformaban pequeñas mafias en el gremio de la construcción, dejando sin posibilidad alguna a sus compañeros socios. En la toma de protesta de la nueva dirigencia, encabezada por Rogelio López Vázquez, les pidió a los constructores mantener el compromiso de realizar obras de calidad con precios justos, con valor agregado y alto sentido social, el mandatario no está pidiendo otra cosa que actuar dentro de la ley; más cuando el ahorro presupuestal por el trabajo responsable y el combate a la corrupción ha permitido el pago puntual a los empresarios de la construcción de las obras y proyectos. El combate a la corrupción en la realización de la obra pública va en serio, lo único que tienen que hacer es cumplir con profesionalismo la confianza que tiene el gobernador Escandón en los empresarios. Lo que sí, Rogelio López hará bien la encomienda de llevar a buena dirección las tareas que se ejecutarán en la CMIC. Fácil.

Volver o no a las aulas. Este es el dilema de todos y de nadie. Frente a la pandemia del SARS-Co-2, los procesos de vacunación en el mundo permiten que las actividades económicas vuelvan a recuperar empleos y generar inversiones. Todos los sistemas educativos buscaron y encontraron nuevos modelos y herramientas para no detener el proceso de aprendizaje escolar. Buscaron fortalecerse. En México, de forma improvisada, a distancia desde que se cerraron los centros educativos en marzo del 2020, tiempo en el que las actividades se trasladaron de las escuelas a los hogares de estudiantes y maestros, busca volver a clases de forma presencial a inicio del nuevo ciclo escolar ya próximo. Aun cuando el personal docente ha sido vacunado en su generalidad y debería ser parte sustantiva para reanudar de forma presencial, los casos de contagios y defunciones del C-19 en menores de edad en el país, desestimula, por si? mismo, tal propósito. El tema que parecía sencillo, se ha politizado. Para los sistemas educativos nacional y estatales será? una hazaña contener la deserción escolar ya sea por la migración de familias en busca de empleos temporales, o la perdida de contenidos de aprendizaje por algún tipo de afectación emocional en los menores de edad después de año y medio de estar en casa. Al dejar de tener rigor en los alumnos para volver a clases, por la percepción autoritaria que genera la carta de compromisos y corresponsabilidad que debían acreditar padres de familia, como una manera de asegurar que están sanos frente a la tercera ola del C-19, me parece que también se deja de reconocer que vivimos contextos de emergencia y crisis educativa en Chiapas donde existe un rezago muy importante. Se deriva en mucho por la prevalencia de una atención gubernamental de años al conflicto magisterial como estrategia y articulación de una política educativa de gobiernos en turno, que, después de más de cuarenta años, terminó por debilitar al sistema educativo mediante la colonización sindical en las estructuras de las instituciones oficiales. La CNTE, que se alimenta de la perspectiva del conflicto, se declara absolutamente en contra del llamado federal a retornar a clases de forma presencial. Van por la conquista de padres y madres de familia con una encuesta propia para lograr acuerdos, también en negativo, so pena de que les cumplan sus demandas expuestas en mesas de trabajo de Palacio de Nacional. La decisión de los padres de familia será muy interesante en la mejora del aprendizaje escolar de sus hijos. Será una decisión dividida aun cuando ya no será obligatorio la firma que garantiza el primer gran filtro sanitario a partir de revisar en sus hijos la presencia o no de síntomas del C-19.

Los profesores mexicanos han de estar muy contentos. A partir de esta semana, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador estará? distribuyendo más de 4 mil 793 millones de pesos, entre bonos y pagos extraordinarios, a los maestros de educación básica. Eso, como una sutil motivación a que vayan a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto, inicio del ciclo escolar 2021-2022. Incluye un pago individual de 720 pesos a cada maestro en reconocimiento a la labor desempeñada frente a la pandemia del Covid-19. Las fuentes consultadas, coinciden en que cada docente recibirá? su habitual compensación única, más los 720 pesos referidos en el párrafo anterior, y entre seis y 13 días adicionales por bono de inicio de clases. Esos tres pagos, añaden, fueron acordados en las negociaciones realizadas desde mayo pasado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), autoridades federales y los gobiernos de los estados. ¡Ándale, pues! El problema seguirá? siendo el mismo. Los líderes negocian en altos niveles algunos privilegios monetarios y los pagos adicionales con tal de persuadir a sus bases a realizar tal o cual cosa, en este caso, ir físicamente a las aulas. Sin embargo, los rebeldes, tradicionalmente los de la CNTE, extienden la mano, reciben el dinero, pero al final hacen lo que les viene en gana.

Si hay alguien que le ha apostado a Chiapas, su tierra natal, desde hace muchos años es el reconocido empresario Rómulo Farrera Escudero, actual presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas, A. C., quien genera empleo y economía para la entidad; mismo que reconoció al Gobierno del Estado porque desde el principio de la presente administración le ha apostado a esta estrategia y ha sido un aliado en el impulso a las micro y pequeñas empresas chiapanecas *** Eduardo Ramírez trató de exprimir todo el jugo posible a su informe de actividades al frente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y se vale, claro. Hizo un evento que, a pesar de las críticas por aquello de la sana distancia, la aparición de innombrables y personajes incómodos como Gerardo Fernández Noroña, tuvo brillo. Después, en los días subsecuentes, recibió espaldarazos que ya quisiera cualquiera. La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, elogió en un video, la capacidad de negociación e interlocución del comiteco. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, le echó otras flores al Presidente del Senado. Dijo que el “cositía” tiene capacidad de diálogo, conciliación y generación de acuerdos, que puso al servicio de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial *** El diputado federal electo Jorge Luis Llaven Abarca, continúa recibiendo la visita de dirigentes políticos, económicos y sociales que buscan su apoyo para solucionar sus demandas que no han sido resueltas en años, después de haber encontrado en él una luz para encabezarlas; mismo que ha ofrecido un compromiso firme y responsable no solamente con la gente de su distrito, sino de toda la entidad para lograr mejores condiciones de vida. Llaven Abarca está más puesto que un calcetín para ocupar su curul federal en San Lázaro y comenzar a desahogar las peticiones que le hace la ciudadanía, sin duda alguna, será un gran aliado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para gestionar proyectos y programas que beneficien a Chiapas *** Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, presentó una plataforma digital que tiene el propósito de dar seguimiento al manejo adecuado del presupuesto público y fortalecer los controles para eficientar y transparentar el uso de los recursos otorgados a las dependencias y entidades del Gobierno de Chiapas. “La plataforma se instrumentó gracias al talento del equipo de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, y no se contrató a empresas externas”, explicó. Además, realiza recorridos de verificación, control y comprobación no solamente en oficinas públicas centrales, sino que también visita intempestivamente delegaciones estatales diseminados en los municipios de Chiapas. Sin duda es el funcionario estatal con mayor responsabilidad en materia de finanzas de Chiapas, donde recae todo el manejo de los presupuestos que llegan a las dependencias estatales, y evidentemente a los municipios, pero más allá es el funcionario público que como nunca tiene una enorme responsabilidad y compromiso para dejar con transparencia pública los presupuestos federales provenientes de la capital del país ,que anualmente aterrizan en la entidad, porque se trata de un nuevo gobierno denominado “cuarta trasformación”, y que ha prometido como nunca en la historia del país, un total combate a la corrupción *** El buen papel que ha realizado en Chiapas como delegado nacional de Morena, le permitió a Carlos Molina Velasco, ser nombrado Secretario de Producción del Comité Ejecutivo Nacional del instituto político; mismo que con toda seguridad desempeñará sus funciones bajo liderazgos, la capacidad e inteligencia que le caracterizan para impulsar aún más el fortalecimiento del partido y de la Cuarta transformación. ¡Felicidades!

¿Cómo ve?

Así las cosas…