Asesoría Legal

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Nuestro país se rige jurídicamente en base a la Constitución Política, la cual, ha sufrido una serie de cambios constantemente, define las relaciones entre los Poderes de la Federación, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido violada constantemente, por ejemplo, el artículo 74, fracción IV, párrafo 2 el cual indica: “El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos, la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”, sin embargo, han llegado a rebasar la fecha indicada y en años anteriores no se aprueba tal y como lo indica la Constitución.

Otro punto es el artículo 2, párrafo 1 de la Constitución, el cual indica: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella”, a inicio de cuentas, las casas institucionales que representan a los indígenas no tienen dinero y los indígenas cuando se han acercado a dichas instituciones los tratan muy mal, les hablan de tu como falta de respeto, les niegan el acceso a la salud, o si algunas comunidades indígenas tienen algún módulo de salud este es cerrado a temprana hora, los fines de semana los indígenas no tienen servicios de salud en sus comunidades, no gozan de una buena calidad de agua porque son personas olvidadas por los 3 órdenes de gobierno, solo los buscan cuando es temporada electoral, y eso, les regalan una cubeta de 10 litros para su casa a cambio del voto abusando de su ignorancia de estas personas, sus derechos son pisoteados diariamente y los ven como personas inferiores, de hecho, vivimos entre una sociedad que les corroe la envidia, la que tuvieron como representante de los asuntos indígenas fue la Diputada Federal Irma Juan Carlos, la cual, no hizo absolutamente nada a favor de los indígenas, ella solo trabajó para su Distrito sin tener siquiera una amplia visión, sería una vergüenza que alguien la pusiera al frente de una dependencia para defender los derechos indígenas, dudo que algo vaya a hacer, ella solo trabaja para su municipio pues carece de visión amplia, en realidad le deseo mucho éxito a la indígena chinanteca pues va ser candidata a Gobernadora por Oaxaca, la cual dudo mucho que vaya a recibir a la gente o tenga buena relación con empresarios, porque cuando ella fue Diputada Federal no recibió casi a nadie, ya que cuando Mercadotecnia de México la evaluó indirectamente se hizo como que no estaba y fuimos recibidos por dos mujeres que no saben absolutamente nada de política, si Oaxaca está hundido, con la llegada de Irma Juan Carlos estará muchísimo más hundido porque no sabe nada de política, diplomacia ni tampoco tiene visión amplia, es más que obvio que no tiene interés en los indígenas sino que solo quiere aprovechar el momento del boom del partido MORENA para tener poder político, lamentablemente la gente de comunidades indígenas han vivido en pobreza extrema casi toda su vida sin que nadie pueda voltear a verlos, y cuando por ejemplo en algunas localidades de Estados que tienen indígenas y tienen la iniciativa de meter transporte, viene Movilidad los para y los manda al corralón sabiendo que son personas que no saben defenderse, se abusa del poder y se abusa de la posición de los gobernantes en contra de sus gobernados, con ello, violan la Constitución, porque sus derechos de los indígenas se encuentra en el artículo 2 Constitucional, se supone que la Constitución Política reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a la autonomía, sin embargo, los indígenas ni siquiera son atendidos por ningún Diputado Federal del Congreso de la Unión, ahora bien, el artículo 4º de la Constitución habla que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, sin embargo, en impartición de justicia son las mujeres quienes llevan la peor parte, pues cuando demandan pensión alimenticia para sus hijos casi nunca son escuchadas, o cuando son salvajemente golpeadas por sus parejas o esposos o novios les dicen que tienen que ir casi muertas para que pueda proceder una demanda, de lo contrario, a seguir soportando humillaciones y golpes de los hombres machistas que por cierto son la mayoría de mexicanos y ocupan casi el 90 %, 7 de cada 10 hogares existe violencia familiar, de igual manera el párrafo 4 del mismo artículo habla de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿Cuál salud? Si los medicamentos se lo llevan la mayoría de los médicos y enfermeras a sus consultorios particulares, el artículo 22 de la misma Constitución indica que están prohibidos los azotes y las marcas, y de esto no hablo porque son capaces de desaparecerme y matarme y aventarme a un barranco pues estamos en México, bien, desde 1917 hasta la presente fecha la Constitución ha sufrido más de 700 modificaciones a través de Decretos aprobados por el Constituyente Permanente, en la mayoría de las ocasiones para beneficiar a ciertas personas, empresarios o políticos, pero, hay que recordar, que antes, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ese, un documento de carácter jurídico y político que estableció el entonces sistema político federal el cual tuvo como como fin principal el de declarar el carácter independiente de nuestro país, nosotros como mexicanos debemos celebrar también el 4 de octubre, precisamente por lo acabado de mencionar y que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desconocen de nuestra historia, pero, actualmente gozamos de nuestra Constitución Política, conocida también como Carta Magna, la cual, fija la organización de un Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de los ciudadanos, especialmente la otorgada por un soberano, nuestra Constitución es el documento más importante de la revolución mexicana, de hecho, el más importante de la historia moderna y contemporánea de nuestro país, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro la República en la Ciudad de Querétaro, en realidad solo se reformaron algunos artículos de la Constitución de 1857, ya que Venustiano Carranza en acato al Plan de Guadalupe, convocó el 14 de septiembre de 1916 para elegir a diputados al Congreso Constituyente, y esos fueron los encargados de realizar dichas reformas, quedó lista y se actualizó el 5 de febrero de 1917.