Asesoría Legal

Crear empresas y ser productivo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

México necesita avanzar en todas las materias económicas, ser funcionario, es saber desempeñar sus actividades como tal en donde lo hayan colocado, no se trata de beneficiar a amistades, familiares y compadres con lo que una dependencia pueda otorgar, se trata de beneficiar a toda aquella persona que se acerque a realizar un trámite a cualquier dependencia, pues hay quienes tienen la intención de avanzar en la economía mexicana, hay quienes quieren un patrimonio seguro para su familia y sus empleados y empleadas, hay que tener una amplia comunicación entre gobierno y personas que tengan iniciativa de crear empresas para ser más productivos, por ejemplo, hay personas que venden sus grandes extensiones de propiedades y desean llevar a cabo una lotificación, se acercan a la presidencia municipal de donde viven y no reciben ninguna orientación, información ni asesoría de cómo llevar a cabo una lotificación, obviamente esto es una falta de capacidad de quienes están al frente de un Ayuntamiento, es una responsabilidad muy grande, si no se tiene la capacidad para asesorar y orientar, entonces contraten a alguien con capacidad de forma externa, no necesariamente tiene que desempeñar un cargo, se puede contratar externamente y es la persona que va a asesorar a quienes lleven a cabo lotificaciones, es un complejo de ideas, lotificación conlleva, meter servicio de luz, agua, drenaje, pavimentación de calles, tener una infraestructura completa y no crear colonias populares con mala infraestructura, de hecho, muchas colonias suburbanas que son fraccionamientos tienen la red de la luz por abajo del suelo, eso es muy bueno, eliminar cables, pues eso es cosa del siglo pasado y con ello se evitan accidentes lamentables, hay quienes tienen pequeños proyectos en sus mentes para crear un producto y venderlo, ok, entonces, acercarse a la Secretaría de Economía o asuntos económicos del Ayuntamiento de su localidad para pedir asesoría en relación a un préstamo y poder llevar a cabo una inversión en donde incluso se le dará trabajo a 2 o más personas, hay que lanzar un estudio de mercado para detectar las ideas de las personas y poder ayudarlos, eso sería muy bueno, necesitamos un país productivo, no un país estancado, hay quienes tienen muchísimas ganas de salir adelante, crear su negocio, empresa y consolidarse, sin embargo, los trámites realizados ante diversas dependencias es lo que atrasa las actividades y productividad de las empresas y personas con actividades empresariales, como que por parte de gobierno hay una mala comunicación y una mala estrategia y mercadotecnia mal aplicada, es eso, más aparte, sumarle que tienen muy malos asesores que solo crean divisionismo perjudicando a terceros y beneficiando a sus más allegados, familiares y compadres, eso no es ser un gobierno democrático, se trata de que gobierno se acerque a las empresas y personas con actividad empresarial, no acercarse nadamas en temporada electoral como usualmente se hace y luego, no se vuelve a saber nunca más del político.

En primer lugar, en nuestro país se debe elevar la calidad de la educación ya que es muy baja, siempre ha sido baja, incluso, las escuelas privadas de todos los niveles no crean jóvenes con éxito, sino son un semillero de empleados que son destinados para las marcas de consumo masivo, ya que lo que les inculcan en las universidades privadas es de que saliendo inmediatamente de la universidad tendrán trabajo en una empresa, se trata de crear empresarios, no empleados, en las décadas atrás el nivel educativo en México fue el más pobre del mundo, y al parecer lo sigue siendo, hay cientos de miles de jóvenes talentosos con ganas de gritar muy fuerte, de rugir más fuerte que un león, pero se apagan conforme van recibiendo clases en la universidad privada, de las universidades públicas ya mejor ni hablo pues es lo peor que hay en nuestro país, hay maestros de universidad que les dicen a sus alumnos que pueden ingresar a cierta empresa en lugar de invertir, lejos de que les cierran el paso a la vida de los jóvenes, se las cierran con sus actitudes y palabras mediocres de los maestros, es muy difícil encontrar una universidad que la calidad de educación sea al 100 % y convertir a todos en empresarios y no en empleados, no les hacen ver que afuera hay un mercado muy amplio para realizar inversiones, durante la universidad los jóvenes deben realizar dinámicas de inversión y saber administrar una empresa, hay que crecer en un país tan pobre como México, poner el nombre de México en alto con acciones empresariales, no regalando su talento a las empresas de marcas de consumo masivo, a esas empresas le regalan todo, su vida y talento, la mayoría de las empresas en México son explotadores, mejor ustedes mismos usen su propio talento, si su familia no creen en ustedes, entonces aléjense de ese lugar porque el día de mañana serán criticados y su familia los va a someter a trabajar en una empresa, en la actualidad y en décadas anteriores los jóvenes siguen los pasos de sus padres, los padres por ejemplo que trabajan para la CFE, TELMEX y muchísimas marcas, sus hijos terminan trabajando para dichas marcas porque sus padres eso les impusieron, los padres confunden las palabras de ser productivo, la mayoría de los padres mexicanos no tienen estudios y su vida es mediocre porque son conformistas, ustedes, aprovechen su vida haciendo lo que más aman, recuerden que cada quien tiene su vida, así que no permitan que nadie, absolutamente nadie manipule su vida, porque la gente en general no saben ni siquiera lo que quieren y desean cambiar la vida de sus hijos y de los demás metiéndose en lo que no les importa, recuerden que un emprendedor tiene metas que cumplir, sueños y ambiciones, los cuales, son motores principales que le convierten en emprendedor, sin ello, es difícil salir adelante llevando una vida mediocre y pobre, lleven a cabo las acciones que más desean, midan su progreso frecuentemente, solo de esa manera sabrán si están avanzando en la dirección correcta, cada métrica y cada número que genere su negocio o empresa debe ser documentado, cuando un emprendedor busca la oportunidad y no la encuentra, entonces, la tiene que crear, no hay que pensar en grande, más bien hay que pensar en crecer y expandirse más no solo en nuestro país sino en los demás países también, entonces, su producto o servicio hay que traducirlo a otros idiomas, hay que crear empresas, ofrecer trabajo y ser productivo, no regalar su talento a las marcas de consumo masivo, mejor, hacerles competencia y mejorar lo que ofrecen, así como crear productos y servicios nuevos.