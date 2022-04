Asesoría Legal

¿Cuál sería la tercera opción de movilidad?

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Para Mercadotecnia de México la tercera opción de Movilidad es, el ingreso legal a la Ley de Movilidad y Transporte de todo el país, que estas personas no sean molestadas pues prestan un servicio que efectivamente no está regulado, pero, podrían estarlo si se presenta formal, sustentado y basado en la necesidad del servicio, ellos solo quieren trabajar y mira que los choferes de mototaxis tienen demasiada iniciativa, son personas que tal vez no han tenido la asesoría correcta o no han tenido a quien los represente legalmente de la forma correcta, a mediados de este año 2021 Mercadotecnia de México presentó puntos de iniciativa de Ley en forma de Proyecto de Decreto para que se incursionara a la Ley de Movilidad a los mototaxis, lo único que se tiene que hacer es regularlos y que trabajen de forma normal, los choferes hombres y mujeres de los mototaxis de todo el país tienen familia que sostener, la economía no está bien como para estarle negando un trabajo a una persona, al menos en Colima por parte de las autoridades anteriores hubo mucha persecución en contra de los mototaxis violando la ley, solo porque los mototaxis no sabían de la existencia de Mercadotecnia de México de lo contrario, se hubiera solicitado la destitución del titular de Movilidad de dicho Estado junto con los elementos policiacos que solo transgreden la ley, ellos no son nadie para detener unidades, de hecho, el Lic. Julio Cesar Zamudio, Asesor Nacional del transporte público y Presidente del Consejo de Administración y Director General de Mercadotecnia de México propondrá para febrero de 2022 una iniciativa el cual es Proyecto de Decreto para que se incorporen los mototaxis a la Ley de Movilidad de todos los Estados del País, presentándolo a los presidentes de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados en San Lázaro, Ciudad de México y del Senado de la Republica, los choferes de mototaxis son padres de familia y sus hijos los esperan con dinero para poder comer, vestirse, pagar rentas, pagar luz, agua y demás gastos, el gobierno no apoya a los mexicanos como para estarles negando un trabajo digno, de hecho, Movilidad aun antes de que saliera el anterior Gobernador violó la Constitución Política de los Estados Mexicanos ya que en el artículo 5º de la mencionada Constitución especifica que, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, sin embargo, la autoridad en su momento en lugar de dialogar y llegar a un arreglo para poder regularlos, simplemente se dedicaron a acosarlos y encerrarlos en corralones, esa no es la vía correcta, la vía correcta es dialogar con los disputados de la Comisión de Movilidad del Congreso Local, Congreso de la Unión y Senado, incluso, para poder incursionar a los mototaxis se debió haber realizado un estudio previo antes de que una autoridad tomara decisiones incorrectas, verificar la necesidad de movilidad de la gente, Mercadotecnia de México ha realizado estudios a otras organizaciones de mototaxis y han sido de alguna manera regulados, ya que se hace una medición completa por población, presentarla a los diputados para que se apruebe la ley y listo, es todo, de hecho, hay que reconocer que desde que entró el Presidente Andrés Manuel López Obrador se han visto un poco más clara las cosas, así que no dudo que la actual Gobernadora de Colima hará las cosas de forma correcta, en otros Estados no son bien vistos los mototaxis ya que por culpa de los taxistas los usuarios no han querido abordar las mototaxis porque les meten ideas negativas de que no las aborden, de hecho, ningún taxista ni los líderes y empresarios del transporte público pueden monopolizar el transporte, es un delito monopolizar el transporte público, las mototaxis entran a donde los taxis no pueden entrar, ni siquiera el transporte urbano y suburbano, es por ellos que hay que dejarlos trabajar libremente.

Los mototaxis con gran entusiasmo festejan también la navidad con su gente, ellos de hecho están muy agradecidos pues saben que la gente los opcionan por ser rápidos y meterse a los lugares más escondidos, para ellos no hay imposibles y eso es muy bueno, los mototaxis prestan un servicio de calidad, de hecho, la mayoría de los choferes tienen iniciativa y eso es más que bien, en lo personal, como Asesor Nacional Privado del Transporte Público y Director General de Mercadotecnia de México se debe buscar salida positiva a las peticiones de los mototaxis, de hecho, la metodología a aplicar es exactamente la misma cuando un taxi o transporte urbano solicitan concesiones, hay que realizar un estudio para medir y evaluar la exigencia y solicitud de las personas para tener en que moverse de un punto a otro, ha habido taxistas que cuando llueve se ponen negativos, no entran a las colonias dejando tirados a los usuarios, incluso, los taxistas preguntan que a donde va, si les conviene los suben y si no, ahí los dejan, ya estuvo bueno de soportar tanta ignorancia de taxistas que se oponen a la entrada de los mototaxis, no son ellos quienes conocen las leyes, somos nosotros, y es más, es fácil revirar la situación a favor de los mototaxis, el estudio, evaluación y medición, solo con eso basta y sobra para presentarlo también a los medios de comunicación y que el pueblo entero se dé cuenta que existe una tercera opción de movilidad, las autoridades no pueden estar al servicio de los ya establecidos, es un delito monopolizar el transporte, que sea el pueblo quien decida que transporte elegir, solo eso, de hecho, Mercadotecnia de México buscará la unión de todas las organizaciones de mototaxis en el país para regularlos mediante los estudios privados que se hacen y presentarlos a las cámaras más altas del país, porque ni siquiera a Movilidad, Movilidad solo tienen que respetar la Ley que vaya a regular a los mototaxis, solo eso, basarse en la ley, no violarla ni excederse en las facultades de su servicio, el pueblo merece respeto y es importante que sea el pueblo quien decida.