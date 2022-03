Cuentas, Cuentos y Costos del NAIM

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

Aprovechando la jornada de reflexión previa a la elección que se realizará este domingo 6 de junio y en este silencio obligado por la normatividad electoral a dar unos días sin propagandas políticas a la ciudadanía, me he permitido analizar en mi carácter de contador público a la luz de la técnica contable, sin bagajes e inclinaciones ajenas a la profesión contable, el multicitado y polémico tema del costo de cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco, derivado de los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación el pasado mes de febrero. Desde mi perspectiva netamente contable y basándome en los documentos que hizo públicos la Auditoría Superior de la Federación, denominados “Memoria de fiscalización del aeropuerto internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación 2014-2019” y el informe denominado “Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAICM”.

Al respecto, ha habido una serie de pronunciamientos sobre dicho costo, inicialmente fue el Secretario de Hacienda Arturo Herrera quien cuestionó el costo determinado por la Auditoría, así también el otrora ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa, al grado de que el debate por las diferentes opiniones del cálculo del costo ha puesto en confrontación también a algunos medios de comunicación, específicamente el del periodista Ricardo Rafael, quien ha llevado este tema a diversos medios de comunicación.

Estas confrontaciones financieras que se han tenido por las cifras que originalmente fueron determinadas por la Auditoría Especial de Desempeño quien había calculado un costo de 331 mil millones de pesos, lo que dio origen desde el titular del ejecutivo, como del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a discrepar con dicho resultado; lo anterior generó la creación de un grupo especial para resolver las diferencias entre el Órgano de fiscalización y la Secretaría de Hacienda; resultando de esta nueva verificación de las cifras un costo de la cancelación del citado aeropuerto, que discrepa del originalmente dado a conocer por la Auditoría Superior.

A partir de la cifra contenida en dicho Informe, nuevamente se da una interpretación equivocada a los documentos generados por la ASF, originada por las cifras que se contienen en el otro documento que existe en la página de dicha Auditoría, Memoria de las Fiscalización, y que presenta un apartado donde se señala que se habían aplicado para el tema que nos ocupa, recursos por la cantidad de 184,551 millones de pesos, identificándose sobre el monto anterior costos incurridos por 118,031 millones de pesos y la liquidación de bonos financieros por 66,520 millones de pesos. Por lo anterior, me permito comentar que la liquidación de bonos financieros no puede considerarse parte del costo, debido a que corresponde a la devolución del dinero de los inversionistas que aportaron para la construcción del aeropuerto.

También considero que la confusión se da, ya que indebidamente en el costo que originalmente dio a conocer la ASF se está considerando como costo todos los flujos de dinero de salida, como es el caso de los 66,520 millones de pesos, que sin duda esta amortización de bonos, para todos los que nos dedicamos a la profesión contable, sabemos que simplemente no se integra al costo, pues representa una amortización de pasivos a largo plazo.

Por otro lado, analizando la redacción misma de ambos documentos, antes mencionados, no se está concluyendo que el costo de 184,551 millones de pesos se asume como costo por la cancelación del citado aeropuerto, únicamente informa respecto de los recursos aplicados en la construcción y cancelación, por lo que no hay ninguna discrepancia contable en las cifras del costo, más bien es interpretativa.

No hay que dejar de ver que el documento “Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAICM” se presenta con la información existente al 31 de diciembre del 2019, derivado que es la fecha a la que corresponde la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación, de la que derivó el Informe de Resultados dado a conocer en el mes de febrero de este año.

Cabe resaltar que la cifra del costo de la cancelación del multicitado aeropuerto, incurrido al 2019, por 113,327 millones de pesos, informado recientemente por la ASF , no es de manera definitiva ni total, ya que aún quedan pendientes operaciones financieras por finiquitar; a este respecto debe quedar claro también que en esta cifra no incluyeron los montos de la deuda ( pasivo a largo plazo) ni de los intereses por pagar que se derivarán de la misma, con vencimientos hasta el año 2047, ya que la primera, cuando exista la obligación de cubrirla representará una salida de recursos, cualquiera que sea la fuente de financiamiento, pero no un costo, y la segunda se traducirá en costo cuando exista la obligación de pagarlos.

Por supuesto que los intereses que faltan por generarse en los próximos 30 años, se reconocerán contablemente en la fecha que exista la obligación de pagarlos; luego entonces, el costo de construcción y cancelación del aeropuerto en mención, que hoy, conforme al costo que la Auditoría Superior de la Federación determina, está acotado al 31 de diciembre del 2019, por lo que el multicitado costo se incrementará conforme se vayan generando los intereses derivados de la deuda existe y haya que pagarlos , será en ese momento cuando pasarán a aumentar, de manera significativa, la cifra que hoy se tiene reconocida.

De ahí que, ni el costo del esquema que señalan el Secretario de Hacienda, el Órgano Superior de Fiscalización y la aportación que hace Carlos Urzúa para incorporar el costo de los bonos en circulación dentro del costo del citado esquema, son aún cifras precisas de lo que costará la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunado a los costos adicionales que representa la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y demás que se le quieran incorporar tengan o no impacto financiero y contable; así que aún todavía habrá cuentas, cuentos y costos por platicarse; sin duda, las cifras no son menores y aún serán crecientes, a menos que el gobierno federal tomara la decisión de absorción acelerada, recomprando de manera anticipada los bonos hoy en circulación, lo cual representaría una reducción importante en el importe de los intereses por pagar.

En consecuencia, de conformidad con los documentos analizados y con la técnica contable que prevén la ley de la materia, hoy el costo financiero y contable incurrido por la construcción y cancelación del aeropuerto de Texcoco, al 31 de diciembre del 2019, es de 113,327 millones de pesos.