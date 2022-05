Asesoría legal

Custodia legal

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

La Custodia Legal es un tema muy complicado, se trata de los hijos e hijas, un cónyuge pelea la Custodia de los hijos en ocasiones porque ve a los hijos como mercancía, una cónyuge se queda con ellos para sacarle provecho económico y al papá pedirle pensión siendo que en muchas veces dicho dinero no es usado en ellos, así como hay hombres, también hay mujeres que son adictas al alcohol e incluso a algunas sustancias, lo que menos le importan son los hijos, ellos en varias ocasiones son abandonados por sus madres dejándolos al cuidado de sus abuelos maternos, mientras ellas se van a gastarse el dinero que el padre envía, de igual manera hay otros padres que piden la custodia legal de los hijos no para cuidarlos ellos, sino para dejárselos a sus mamás que casi siempre son las que mal aconsejan a sus hijos para quitárselos a su madre, es muy difícil la situación cuando de custodia se trata, la gente está muy desestabilizada emocionalmente, las mujeres no permiten que sus hijos convivan con el padre solo por el hecho de que ellas piensan que él no se lo merece, usando a sus hijos como instrumento de guerra en la batalla legal, lo peor del caso, es que hay impartidores de justicia que se prestan al juego y chantaje de uno de ellos para que él o la cónyuge no vea a sus hijos por una módica cantidad, de por si en el país se imparte mal la justicia, hay impartidores e impartidoras de justicia sin ninguna ética ni criterio, sabiendo de antemano que son los hijos e hijas quienes sufren tras la batalla legal, en su mayoría, las mujeres son chantajistas porque no permiten a sus hijos convivir con el padre hasta que no pase pensión alimenticia, y en ocasiones, aun pasando pensión no se los permiten ver, de igual manera hay padres que tienen el poder económico para comprar a las autoridades y poder quedarse con sus hijos, siendo que los mismos impartidores de justicia las imparten casi siempre fuera del marco legal, y si va usted y pone su queja ante el Tribunal Superior de Justicia, lo único que le van a decir es que un Juez tiene autonomía y que ellos no pueden intervenir y que se defiendan como puedan, es ahí donde incluso, ni el mismo Consejo de la Judicatura de los tribunales actúan para garantizar que se apeguen los impartidores conforme a derecho, nadie, absolutamente nadie piensa la desestabilización que le ocasionan a los menores, de igual manera los DIF del país han intervenido en situaciones de materia familiar relacionado a la Custodia Legal, siendo que ellos no tienen esa facultad ni es su principal actividad, hay titulares de los DIF que abusan en el ejercicio de sus funciones, no hay impartición de justicia equitativa en nuestro país, hay para quienes pagan a la autoridad y someterlos a sus caprichos tontos llevándose entre los pies a los menores, ellos son los que sufren las consecuencias de cónyuges desestabilizados mentalmente y de una mala impartición de justicia en nuestro país, incluso hay mujeres que no les ponen el apellido a sus hijos del padre porque se toman atributos que no les corresponde, de hecho, son los familiares de las madres quienes se meten en lo que no les importa, dejando sin el apellido paterno a los menores, todo, por escuchar palabras de personas metiches que se meten en lo que no les importa, lo más correcto, es que los padres varones den la cara y otorguen la pensión alimenticia que les corresponde a sus hijos e igual que su apellido de reconocimiento, porque la ley exige que los menores tienen derecho a una identidad, la gente mediocre, metiche y que no conoce de leyes lo único que ocasionan es que el padre no le ponga su apellido a el hijo o hija, es complicado, se debe legislar esa materia, no se debe permitir que una madre le ponga sus apellidos a los hijos, y si el padre no quiere darle el apellido que sea demandado y traído ante la autoridad para que responda tanto por el reconocimiento como por la pensión, lo mismo para las mujeres, y si una mujer usa a otro hombre para darle reconocimiento, entonces que se haga la prueba de ADN pagada por el mismo gobierno para autentificar el parentesco sin que haya un solo hecho de corrupción, ya que si la madre lleva la prueba de ADN es muy probable pagarle un poco más a quien la va hacer y van a falsificar los datos de parentesco, es importante que lo haga una institución confiable, en esa materia las enfermeras de gobierno con el carácter que se cargan no se prestan tan fácil para ejecutar una orden con dinero, de igual manera se debe legislar ya que los padres que presenten a un bebé no solo baste el documento de alumbramiento de hospital, sino que también se presenten pruebas de ADN para descartar que los bebés sean robados y les den el apellido, esto ha pasado en muchas ocasiones, ya que incluso, hay abuelas y abuelos que les dan su apellido al nieto sin que haya restricciones para ellos por haberle quitado su nieta o nieto a su hija o hijo, hay una desestabilización emocional muy fuerte en las personas, y cuando de menores se trata ellos son los que salen perdiendo, los niños y las niñas tienen derecho a una identidad real, hay madres que se consiguen un marido y le ponen su apellido solo para que sus hijos hereden aunque no sientan nada por el que la madre pide que los represente como papá, de hecho, MERCADOTECNIA DE MEXICO va a presentar una iniciativa para solicitar que los hijos e hijas que no sean de padres biológicos sean eliminados sus apellidos ya que en la mayoría de las ocasiones son sometidos los menores solo porque las mujeres quieren conseguir un bien inmueble, la iniciativa será presentada en un término no mayor a dos meses, los padres estarán obligados a presentar pruebas de ADN ejecutada por el gobierno no por particulares porque estos se pueden prestar a actos de corrupción, si una madre no le puso el apellido del padre debe informar por qué le puso un apellido de un padre distinto al biológico y sea eliminado definitivamente, es importante que las instituciones DIF sean quienes impartan los talleres para padres y darlos a conocer mediante campaña, ayudar a los padres en problemas no ejerciendo mal sus funciones sino mediante los departamentos de psicología para que de igual manera sus hijos e hijas no se desestabilicen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó hace dos años que si alguno de los cónyuges no permitía al otro cónyuge convivir con sus hijos e hijas quien tuviera la Custodia podía ser revocada de inmediato precisamente por impedir la convivencia con su padre o madre, ahí, la situación es pareja para ambos, padre y madre, esto se sigue practicando, pero no se denuncia, y cuando no se denuncia correctamente se pierde toda comunicación con los menores y ellos son los que se desestabilizan emocionalmente de por vida.