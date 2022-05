Derechos de los presos y presas

Asesoría Legal

Todos en la vida tenemos errores, nadie es santo ni nadie es bueno, solo Dios es bueno, porque ningún ser humano lo es, la sociedad tacha de malos a quienes están en prisión sin saber que dentro de prisión también hay personas inocentes por una mala impartición de justicia y fabricadores de delitos, hay personas que se hacen las víctimas y engañan tan muy bien a las autoridades que los usan para poner tras las rejas a gente inocente, los detienen, procesan y sentencian a las más altas condenas que hay, prestándose los mismos impartidores de justicia a quienes les pagan, prostituyendo la justicia y convirtiéndose así, ciega.

Para empezar, es importante decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es únicamente una dependencia donde se practica la política, menos, trabajara para defender los derechos de las personas en general, mucho menos tampoco las oficinas Estatales asentadas en todo el país, en México se practica la impunidad, el Estado que encabeza la mala impartición de justicia y la fabricación de delitos, feminicidios, violaciones y violencia contra la mujer es el ESTADO DE MEXICO, hay policías de ése Estado que practican varios de los delitos mencionados, en relación a los derechos de las personas privadas de la libertad son muchos, que las autoridades penitenciarias no lo respeten eso es totalmente distinto, MERCADOTECNIA DE MEXICO tiene expedientes de fabricación de delitos por impartidores de justicia del Estado de México, al Gobernador como primera autoridad se le debe enjuiciar exactamente igual que al ex gobernador veracruzano Javier Duarte por mala impartición de justicia, privación ilegal de la libertad y desaparición de personas, y una investigación en contra del Poder Judicial que encabeza su presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura que de nada sirven, hay que recordar que, la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, de hecho, se exigió al Estado el respeto de todas las libertades y la igualdad jurídica, se estableció que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad, el derechos de las personas privadas de la libertad son la reinserción social, derecho a la salud, derecho a la integridad de la persona, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica, el Sistema Penitenciario nacional se integra por centros tanto locales como federales y en este sentido las diversas autoridades responsables que son susceptibles de violentar los derechos humanos de las personas en reclusión, pudiendo ser el personal directivo, administrativo y técnico, así como el de seguridad y custodia, no se trata únicamente de visitar los centros penitenciarios y sacar un reporte, se trata de acercarse a la población de reos hombres y mujeres para ayudarlos administrativamente en sus expedientes, a ver quien realmente es privado de la libertad con argumentos falsos, al interior de los penales se sigue practicando la tortura, e incluso, desde los elementos aprehensores que son los que más practican la tortura, no solo debe estar escrito, sino que, se debe llevar a cabo promover el estudio, análisis e investigación en la materia de justicia y Derechos Humanos, son demasiadas palabras diplomáticas las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica, pero, no se llevan a cabo, todo al interior de las oficinas de los Derechos Humanos es una farsa, se debe dar buena comida a los internos e internas, se destinan recursos económicos para el sistema penitenciario y que ellos gocen de una comida de calidad y limpia, hay que asignar maestros y maestras de diferentes niveles educativos para que concluyan sus estudios al interior de los penales, hay algo que desconcierta, 13 de cada 100 presos que no estudian declararon que tienen interés, pero no se les permite inscribirse, lo importante en esto, es lograr un proceso de reinserción más eficiente y profesional, de igual manera, el hecho que una persona se encuentre en prisión no quiere decir que se le va a criminalizar, ellos y ellas tienen derecho a un trato digno y a una ubicación adecuada dentro de la prisión, derecho a contar con instalaciones adecuadas para la vida cotidiana en prisión, derecho a obtener alimentos suficientes en calidad y cantidad, derecho a recibir atención médica psicológica y psiquiátrica dentro de prisión, derecho a no ser torturado, de igual manera, tienen derecho a no ser sometidos a tratos crueles inhumanos o degradantes, se les debe garantizar el libre desarrollo de sus actividades productivas, en este punto tienen derecho al trabajo, a la capacitación, el deporte, derecho al uso de instrumentos necesarios para el desarrollo de actividades productivas, de igual manera tiene derecho a recibir a sus visitantes familiares y visita conyugal, derecho a practicar la religión que ellos y ellas quieran, y lo más importante, derecho a la comunicación exterior, las personas privadas de su libertad en cualquier centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozaran de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se puede decir que todas las personas privadas de su libertad, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, deberá de gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna, en la declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos de las Naciones Unidas que protegen a este sector poblacional.