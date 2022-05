Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Edil de Villaflores inaugura campo deportivo con pasto sintético

Luego de dar a conocer que en su gobierno unas de las prioridades es invertir en el deporte porque no hay que olvidar que, en mente sana, hay un cuerpo sano, el edil del municipio de Villaflores Mariano Rosales Zuarth llevó a cabo junto con su cabildo la inauguración de un campo con pasto sintético en el ejido Jesús M. Garza. Ahí el presidente de todos los villaflorenses quien se hizo acompañar del alcalde, acompañado por la sindico, regidores y la comitiva del Comisariado Ejidal de ese núcleo poblacional inauguró el campo de fútbol con pasto sintético, como parte del apoyo al deporte y la inversión que hace el Ayuntamiento en los ejidos de Villaflores. Rosales Zuarth agregó que los villaflorenses siempre “viviremos eternamente agradecidos por los favores, y sobre los apoyos, que incansablemente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, les ha dado. “Quiero decirles que gracias al respaldo invaluable del nuestro gobernador hemos logrado estas obras, la cuales hacemos posible hoy y estamos inaugurando junto con ustedes y es así como la Cuarta Transformación en Villaflores cumple con los compromisos adquiridos en campaña”, señaló el presidente al mismo tiempo de subrayar ante los medios de comunicación que seguiremos avanzando con el respaldo y apoyo de nuestro gobernador, que no les quede la menor duda, a Villaflores no le va ir bien, ya les está yendo bien. Acoto. Por su parte el presidente de la liga de fútbol de La Garza, Adolfo Albores Montero, en gratitud a esa obra que, por muchos años habían estado esperando un campo digno para los futbolistas y agregó que es ahora con Mariano Rosales que ese anhelo se hizo realidad; después del acto inaugural se llevó a cabo un cuadrangular de fútbol entre equipos de La Garza, Villaflores y Villacorzo. Cabe destacar que La cancha y porterías cuentan con las longitudes y medidas recomendadas por la Federación Mexicana de Fútbol, además la cancha tiene caucho, enmallado perimetral en toda su área y drenaje y porterías con mallas profesionales…ver para comentar

ABONAMOS Y APROBAMOS EL PROYECTO DE NACIÓN DE AMLO: LLAVEN A.

En otro tema déjame comentarte amigo lector que el diputado federal Jorge Llaven Abarca reafirmó su compromiso de discutir con responsabilidad y en su caso aprobar las Reformas Constitucionales que fortalezcan la Cuarta Transformación del pueblo de Chiapas y México. En el marco de la instalación del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, el legislador federal chiapaneco agregó que entre las iniciativas más relevantes que se analizarán se encuentran la Reforma Eléctrica, Reforma Electoral y la Reforma para la Guardia Nacional. En ese sentido el diputado federal Llaven Abarca aseguró que, al iniciar los trabajos correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, “Vamos a continuar con el debate y análisis de la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico, que sin duda es la reforma de este sexenio, vamos a defender con responsabilidad los intereses de las y los chiapanecos”, al mismo tiempo adujo que, reiteramos nuestra postura y nuestro compromiso de abonar y fortalecer el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que privilegia a los que menos tienen…sin comentarios

YA BASTA DE ASESINATOS CONTRA PERIODISTAS, EXIGIMOS LIBRE EXPRESION

Ya por ultimo te comento amigo lector que una plausible acción que se dio en el senado mexicano fue cuando, por motivo de los homicidios de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, perpetuados el pasado mes en la ciudad de Tijuana, se presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal, de Baja California y de Tijuana, a que frenen “esta terrible violencia que afecta a nuestras comunicadoras y comunicadores, pero también este exhorto, dijeron, sirva para que se llegue hasta las últimas consecuencias en estas investigaciones y no queden más como un acto impune”. Fue en la primera sesión del nuevo periodo ordinario de sesiones cuando el pleno opto por guardar un minuto de silencio en memoria de todos los periodistas asesinados en México. Cabe destacar que fue la senadora por Baja California quien lanzó un “basta de impunidad, de incapacidad gubernamental, Exigimos un periodismo libre y seguro ya”. Alejandra León detalló que al menos son 145 periodistas asesinados en México en las últimas dos décadas y que, “tenemos tres años encabezando la lista de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, solo seguidos por Afganistán, India y Yemen”. Al final acoto, “No solo se deben tomar en cuenta los asesinatos, sino que también se deben tener presentes los secuestros, amenazas, desapariciones y otras agresiones cometidas contra periodistas, “que en el 99 por ciento de los casos quedan impunes” …ver para comentar …por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS