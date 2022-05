Linotipe@ndo

Edil priista de Copainalá, es señalado por sinvergüenza

Este es el caso de una señora que creyó en el priista del municipio de Copainalá, Chiapas Javier “V”, conocido con el mote de «el Gallo», quien al decir de la señora Blanca Estela “RD”, abusa de su poder para intimidarla y con ello evitar pagarle un préstamo que le solicitó desde el 2015. Según la quejosa el alcalde sinvergüenza en el 2015 la busco para solicitarle un préstamo de por lo menos $375 mil pesos para poder financiar parte de su campaña a presidente municipal por Copainalá. Sin embrago esa lacra animal rastrero remedo de político no logró ganar la elección y cuando se le acercaron a cobrarle ese sinvergüenza priista cínicamente le dijo a doña Blanca Estela que tendría que esperarla porque no tenía dinero para pagarle, la deuda tenía como fecha de pago febrero del 2020 y cuando llegó esta fecha el priista solo había abonado $ 20,000.00 pesos argumentando que no tenía trabajo. Según la narración de doña Blanca Estela, lo que más le asombró es que en el 2021, el sinvergüenza “Gallo Vázquez”, repite como candidato del PRI a la alcaldía de Copainalá volvió a pedirle otro préstamos a la señora Blanca “RD”, si, cínicamente ese remedo de político, sinvergüenza, cínico y descarado tuvo el descaro de pedirle prestado nuevamente a la Señora Blanca Estela la cantidad de 500 mil pesos, a lo que la señora obviamente no accedió y esto causo la ira del en ese entonces candidato del PRI, y ni tarde ni perezoso lanzo graves amenazas contra doña Blanca Estela diciéndole que nunca le iba a dar un peso más de lo que le debía y que si quería podía demandarlo y ni así lo obligaría a pagar, “Quéjese contra usted quiera yo soy muy amigo del gobernador y del fiscal general, a mí no me hacen nada, así es que olvídese de su dinero” según comentan le grito el mal nacido alcalde conocido como el Gallo Vázquez. Lamentablemente para doña blanca el sinvergüenza Gallo gano la elección del 2021 y a partir de ahí empezó el verdadero el calvario y martirio para doña Blanca quien ha tenido que soportar el acoso por parte de ese remedo de político para obligarla a retirar la demanda mercantil en contra del ahora “influyente” “intento” de político de ese municipio en mención. De acuerdo a doña Blanca que tiene un temor por las graves amenazas que han caído en su humanidad ese cobarde y sinvergüenza alcalde priista, dice, pretende utilizar sus influencias como presidente para desconocer el pagaré que el mismo firmó y que se exhibe en esta publicación, además de pagar peritajes a modo buscando desconocer la deuda. Doña Blanca angustiada y con el Dios líbranos en la boca a diario comentó que el cobarde y sinvergüenza remedo de político de alcantarilla, asegura en su contestación judicial ante el MP, que él nunca recibió ningún dinero, no hizo ningún préstamo, cuando en el pagaré se puede leer lo mentiroso y sinvergüenza que es, además de los mensajes y audios en poder de doña Blanca, donde el hoy presidente agradece por el préstamo, además de jurar y perjurar que pagaría hasta el último centavo. La señora Blanca pide al gobernador y al fiscal que atienda su denuncia conforme a derecho contra ese mal nacido animal rastrero rata de cuatro patas, cobarde hampón que se siente muy intocable e influyente como señor de horca y cuchillo, al final la señora Blanca manifestó que responsabiliza al presidente municipal de Copainalá, por cualquier daño moral, físico y psicológico o atentado que pudiera sufrir ella y cualquier miembro de su familia, toda vez que el sinvergüenza alcalde la ha estado amenazando por las publicaciones que ha relatado ante los medios de comunicación y redes sociales por este tema que ya la tienen enferma por las múltiples amenaza que padece de parte del edil sinvergüenza…veremos y comentaremos

CUIDEMOS LOS BOSQUES PARA SEGUIR PROTEGIENDO MEDIO AMBIENTE: MVC

El senador chiapaneco por el partido verde ecologista Manuel Velasco Coello, señalo que, “Tomando en cuenta que el 70 por ciento de la superficie del país es forestal, empero, México es de las 10 naciones con mayor pérdida de bosque a nivel mundial, por eso se hace necesario -dijo- llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Agregó que, las propuestas que han sido presentadas por el Consejo Nacional Forestal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), deben ser bien analizadas por todos los actores políticos y así poder evitar que sigamos perdiendo bosques. Debemos tomar parte todos porque -comentó- sin duda alguna el trabajo en equipo logra hacer las reformas necesarias que fortalezcan el marco jurídico ambiental y propicien el desarrollo forestal sostenible. Al final Velasco Coello, exhorto a toda la sociedad a seguir cuidando nuestro entorno social…sin comentarios

INM COMOLA CARABINA DE AMBROCIO: LRGV

Según nos reportaban también desde mi bella Tapachula que el defensor de los derechos humanos de indocumentados en nuestra región Luis García V, que, otro tráiler de migrante paso «invisible» por Chiapas ante un cerco impresionante de más de 26 filtros del INM Chiapas junto con la mal nacida Guardia Nacional, y los policías de los estados unidos tal parece que solo llegaron a nuestra región de turistas. Agregó que, "Con el beneficio de la duda, queremos creer que, se da «circo» a sus propósitos de ensalzar y provocar adictos al odio, la titular del INM Chiapas, la Toña Machetes como es conocida la funcionaria de marras del INM en esta entidad, -dijo- persigue y tortura a la población migrante en Tapachula, tergiversa la ley, mantiene dos nóminas para tal efecto; y…omite hacer su verdadera y única labor «combatir a los traficantes de humanos»…mientras que los inmigrantes gritan a los 4 vientos, "Queremos solución", unas 100 personas inmigrantes, acompañaron a sus connacionales, cuatro de ellos encadenados en una marcha, donde exigían al INM agilizar sus documentos migratorios. Así mismo dijo que al menos cuatro personas encadenadas y tres niños portando una cruz de madera, así es como partieron un poco más de un centenar de inmigrantes del parque «Benito Juárez» de Tapachula. Además, dijo, la lucha de gigantes por américa latina es grande…Porque nos matan si somos trabajadores internacionales…fueron algunos de los lemas de lucha que entonaron los inmigrantes en su mayoría centroamericanos. Y por si esto fuera poco, -comentó- En un punto de revisión de Santiago Niltepec, Oaxaca, agentes del INM identificaron a cinco migrantes adultos de origen hondureño con estancia irregular en México, lo cuales eran trasladados en un auto conducido por una persona que mostró identificaciones del Poder Legislativo y documentación de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y de la CNDH, además, portaba, al menos 50 mil pesos mexicanos y 2 mil dólares americanos en efectivo. El INM verificó con las autoridades correspondientes que efectivamente la documentación es apócrifa. Y donde están los agentes de migración en Chiapas, por donde paso el" legislador" convertido en pollero, y así los policías de estado unidos no se dan cuenta que en Chiapas están los grandes traficantes de indocumentados lo cual les ha dejado una gran fortuna empezando con la titular a la que le deberían aplicar todo el rigor de la ley, acoto… sin comentarios…amigos y amigas, Dios me los bendiga, pero por hoy aquí la dejamos