Ronda Política

Víctor Lara

El PAN en Chiapas más de lo mismo o peor.

Haydee Ocampo sentando precedentes

Lo que queda del PAN en Chiapas está en proceso de elección a una nueva dirigencia; 2021 – 2024 será el que tenga la mejor oportunidad no solo de competir, sino de competir y de negociar, la participación en una posible alianza con otros partidos para alcanzar la gubernatura de Chiapas, lo cierto es que no irá solo. Pues no le alcanza.

Y eso será lo que estará en juego, será el premio mayor, poder estar con otros partidos y estar en posibilidades de abanderar al posible ganador, lo que le traería muchas ganancias, así solo en grupo, pues solos ya no representan nada.

Y Carlos Palomeque Archila lo sabe, Cesáreo Hernández lo sabe y los del PAN lo saben, parafraseando a la Sonora Santanera, solo hay de dos, uno de ellos va a ser quien dirija los destinos del PAN en Chiapas.

Quien lleva la delantera por las cuestiones de tener la dirigencia actual, por supuesto es Palomeque, quien se ha servido del partido durante muchos años, diputaciones locales y federales, le ha garantizado tener la dirigencia y claro no quiere soltar la chichi.

Algo pasa en el PAN, que al igual que otros partidos en Chiapas como el PT solo han sido franquicias de familias que han, no solo ostentado el poder, sino se han servido de las finanzas.

Pero recapitulando que representa Acción Nacional en Chiapas, nada realmente, en votos, pero si en prorrogativas, si en espacios políticos, si en concertaciones, que Palomeque durante muchos años, sabe muy bien cómo hacerle.

La lucha intestina por el poder es fuerte, tan fuerte que el propio Cesáreo Hernández interpuso una queja, pidiendo piso parejo, solicitando se dé cumpliendo a una serie de requerimientos, sin embargo, casi lo batearon con la respuesta; eso nos da a entender que la balanza se está inclinando hacia Palomeque.

Será este 24 de Octubre cuando por fin se determine quién va a dirigir lo destinos del PAN en Chiapas.

Sobre Palomeque hay serios señalamientos que su hermano es propietario de una constructora y que ha abusado del poder para allegarse de obras públicas, tal vez sea cierto, cuando el rio suena…

Hoy toca hablar de las y los integrantes de su planilla que lo acompañan, en el orden de su registro como secretaria general está Claudia Patricia Orantes Palomares, ella fue diputada local en el 2010 así mismo fue funcionaria de Sedesol; siguiendo en la lista de registro aparece como integrante Martín Elio Ricci Rosas, él es el papá de la ahora diputada local por Morena, Fabiola Ricci Diestel antes panista, ex-miembro del Comité Directivo Estatal 2005-2008, 2018-2021, en el orden sigue Zinnia Esther Navarrete González, quien trabaja en el Conalep en el Plantel de Las Margaritas, así también esta Juan Antonio Cadenas Fonseca, quien se desempeñó como secretario Municipal de Venustiano Carranza, período 2008-2010, un paso algo oscuro y truculento, Luego sigue doña Gloria Luna, ya fue dos veces diputada local y ex secretaría municipal de Tuxtla, quien no terminó su mandato por señalamientos fuertes de corrupción, Julio César Flores Borraz, fue ex regidor de representación proporcional en Comitán 2005-2008, actualmente es regidor electo por el principio de mayoría relativa en la Coalición Va por Comitán que encabeza el señor Fox, de quien se espera haga un buen papel en esa encomienda, también está en el orden de registro Shirley Patricia Solórzano Ramos ella es hija de Carlos Leonel Solórzano Arcía, ex alcalde de Ocosingo, por el PAN, en el período 2008-2010, quien no salió muy bien librado

y siempre tuvo la sombra de dinero mal habido y para cerrar con broche de oro de estas criaturitas, está el CP. Samuel Alberto García Morales quien tiene su historia en Villaflores.

Mañana le daremos a conocer los integrantes de la planilla de Cesáreo Hernández.

Anuncia cierre de tramos carreteros la alianza del autotransporte en Chiapas

Así lo anunció su presidente Berzain Miranda Borras, quien acusa al Secretario de Movilidad y Transporte Aquiles Espinosa García de no cumplir los acuerdos y beneficiar a gentes de Manuel Velasco y Mario Carlos Culebro.

En la Costa del Estado se anuncia el cierre indefinido de los dos carriles mañana lunes a las 9 horas a la altura del tramo carretero federal «Cruz de Oro», Huixtla-Tapachula.

Ahora los transportistas bloquearan la carretera; tomen precauciones.

Bajo la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de COVID-19 en México, el Plan de Refuerzo de Vacunación contra la COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informa que a partir de este lunes se reanuda la aplicación de la segunda dosis exclusivamente para aquellos que recibieron la primera dosis del 9 al 25 de julio.

Los macrocentros que iniciarán este lunes con la aplicación de la segunda dosis del inmunizante son los instalados en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Comitán y Palenque, en horario de 08:00 a 17:00 horas.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el macrocentro donde se aplicará el biológico contra el virus SARS-CoV-2 es el ubicado en el Parque Deportivo y Recreativo “Caña Hueca”, mientras que en Cintalapa se activará el de la “Expo Ganadera”.

En Comitán el macrocentro se encuentra en las instalaciones de la Feria, en tanto que en San Cristóbal de Las Casas este se ubica en el Centro de Seguridad Social “Los Pinos”.

En Palenque el macrocentro ubicado en las instalaciones del CONALEP será donde se continúe con las segundas dosis; en Tapachula el inmunizante se aplicará en el Centro de Convivencia.

Durante la semana el Plan de Refuerzo de Vacunación abrirá diferentes puntos de inmunización en el estado, por lo que se le recuerda a la ciudadanía que las fechas y sedes pueden ser consultadas en el sitio https://vacunacionchiapas.gob.mx/

Para acceder a la segunda dosis del biológico las y los chiapanecos vacunados del 9 al 25 de julio deberán presentar el comprobante de primera dosis, así como una identificación oficial con fotografía.

Por otra parte, el Plan de Refuerzo anuncia que aquellos que se aplicaron la primera dosis posterior al 25 de julio tienen garantizada la segunda en próximas fechas, por lo que se invita a la ciudadanía estar al pendiente de los canales de información oficiales donde se darán a conocer los días en lo que podrán acudir a las sedes para completar su esquema de vacunación.

Continúa aplicación de primeras dosis

A la par de la aplicación de las segundas dosis, el Plan de Refuerzo aplicará primeras dosis en los seis macrocentros antes mencionados, y siguen laborando las brigadas de vacunación en comunidades apartadas.

Asimismo, continúa la estrategia de vacunación universal en Hospitales Generales de Zona y Sub Zona, y Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS, Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS-BIENESTAR, Hospitales Básicos Comunitarios y Hospitales Generales de la Secretaría de Salud (SSA) Chiapas; en horario de 08:00 a 20:00 horas.

Además, hasta el 25 de octubre seguirá la inmunización Casa por Casa y Negocio por Negocio; el calendario de fechas, municipios y localidades de estas estrategias se pueden consultar en la página http://saludchiapas.gob.mx/brigadas-vacunacion-covid19

El Plan de Refuerzo es posible gracias al trabajo en equipo del Gobierno del Estado, Secretaría de Salud en Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Guardia Nacional, Protección Civil de Chiapas, Ayuntamientos, Universidades públicas y el IMSS.

Fructífera para la costa y para los turulos la gira del gobernador Rutilio Escandón por Paredón y por Cabeza de Toro, obras prioritarias y necesarias para el desarrollo de la zona, la gente feliz por tal acontecimiento y por la atención, tenían muchos años con esas demandas sociales.

Y ya para cerrar el PVEM en Chiapas, sigue haciendo labor, hoy sostuvo una productiva reunión de trabajo con los Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y con los Coordinadores Distritales en Chiapas, sin duda el mensaje es de unidad y de proyección política, se fortalece el liderazgo de la Diputada Federal Valeria Santiago, siempre atenta, siempre con su gente y sus estructuras.

Y ya para cerrar el PVEM en Chiapas, sigue haciendo labor, hoy sostuvo una productiva reunión de trabajo con los Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y con los Coordinadores Distritales en Chiapas, sin duda el mensaje es de unidad y de proyección política, se fortalece el liderazgo de la Diputada Federal Valeria Santiago, siempre atenta, siempre con su gente y sus estructuras.

