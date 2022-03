Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

El Plan DN-III-E al servicio de México

Las lluvias en nuestro país mantienen a los integrantes del Ejército Mexicano que conforman el Plan DN-III-E preparados para cualquier situación de emergencia. Quién iba a pensar que la emergencia esta vez llegaría en todas sus formas, huracanes, desbordamientos de ríos, colapso de presas y temblores, todo en una sola semana. Los daños por inundaciones en varios estados han sido cuantiosos, las inundaciones en el estado de Hidalgo no tienen precedente, el desfogue y el colapso de tres presas, además del desbordamiento del río Tula, tienen a Hidalgo bajo el agua. La situación es crítica y requiere del apoyo federal determinando al estado como zona de desastre. Guerrero vivió un fuerte temblor en el que afortunadamente sólo hubo daños materiales, los remanentes de dos huracanes, uno en el golfo y el otro en el pacífico, dejaron fuertes inundaciones en Veracruz y Jalisco. Los estragos de intensos fenómenos naturales son cada vez más evidentes y el apoyo del Ejército Mexicano también, para ellos no hay horas de descanso, ni prioridades distintas a rescatar a personas por tierra y aire, resguardándolas, alimentándolas y por lo regular siempre lejos de sus propias familias. El reconocimiento, aprecio y respeto de la población hacia las FA ha sido ganado a lo largo de muchos estragos naturales por su cercanía y estoicismo en apoyo al pueblo de México. Por lo tanto, los cambios estructurales y administrativos al interior de la SEDENA corresponden a la necesidad de atender con puntualidad y eficiencia las funciones para las que han sido entrenados en temas de auxilio a la población y seguridad nacional, sumadas a todas las que esta administración les ha asignado. En atención a esta necesidad el Secretario Gral. Cresencio Sandoval en la ceremonia conmemorativa al Día del Estado Mayor, anunció que éste, de acuerdo a las instrucciones del ejecutivo se constituye como Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quedando en manos esta extensión de mando en su mismo titular el Gral. Ricardo Trevilla Trejo. La participación de esta dirección ha sido fundamental en los proyectos prioritarios del Gobierno como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la creación de la GN y en la seguridad y control de las fronteras, justo en uno de los momentos más delicados en la relación binacional con los EU en el tema migratorio. Las reuniones de diálogo económico iniciadas el día de ayer entre delegaciones de muy alto nivel de ambos países, en la que participa el Secretario de Seguridad Territorial Alejandro Mayorkas, evidencian la preocupación de EU por el crecimiento de violencia en nuestro país y la situación migratoria en la que México a pesar del gran esfuerzo que ha puesto por la presión que tiene, no ha podido parar las caravanas, convirtiéndose éstas en una verdadera crisis humanitaria que podría, de no controlarse con medidas menos violatorias de los Derechos Humanos por el personal del Instituto de Migración, generar una llamada de los órganos de DH internacionales en contra de nuestro país. La diferencia en la forma en que la GN y el Instituto de Migración contienen las caravanas refleja la falta de entrenamiento de este último organismo. Pese a los señalamientos sociales respecto al control que el presidente de la República le ha otorgado al Ejército Mexicano, éste es proporcional a la necesidad actual que nuestro país está requiriendo, la reorganización del Estado Mayor fortalece la eficiencia operativa de las Fuerzas Armadas. Enhorabuena

DE IMAGINARIA

En el marco de las próximas fechas patrias las Fuerzas Armadas inician ya los preparativos para el tradicional desfile militar, en las que no sólo reiteran su lealtad y servicio al pueblo de México representado en la figura presidencial, sino que nos dan la oportunidad de sentirnos orgullosos de esta noble Institución.