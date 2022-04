Epígrafe

Marco Briones

El presidente está molesto…

Desde inicio de semana los ánimos se calentaron en el ambiente político, primero con la noticia de los posibles presidenciables para 2024, donde el zacatecano, Ricardo Monreal Ávila no fue incluido. Y con ello, se abrió paso a una posible interpretación: “El presidente está molesto por una supuesta traición, donde habría varios implicados”.

Según distintas opiniones nacionales, desde antes de las elecciones del seis de junio, en las alcobas de palacio nacional, se rumoraba una traición fraguada en contra del proyecto de nación que encabeza AMLO. Sin embargo, el presidente siempre fue mesurado y esperó tener los informes completos para poder ajustar cuentas…

Lo anunciado en la mañanera, referente al atraso de la vacunación contra el COVID-19 en Chiapas y sobre todo, la instrucción presidencial que ahora recae en Zoé Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de coordinarse con el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas y servidores de la nación comandados por José Antonio Aguilar Castillejos, para garantizar el incremento de personas vacunadas en este estado, por supuesto que es un llamado a cerrar filas y claro que tuvo inmediatas reacciones.

Y no era para menos, desde hace varios días, el ataque a Gabriel García Hernández, ex coordinador general de programas federales marcaba una tendencia, “su retorno al Senado de la república no era grato”, no luego de ser el autor intelectual del triunfo de morena en las pasadas elecciones.

Su retorno no convenía a una maquiavélica pretensión que aparentemente se cocina a espaldas del presidente y donde lo peor del caso es que pretendían dar madruguete hasta de los programas sociales.

Lo dicho por AMLO, en relación a la instrucción que recibió Zoé Robledo, tuvo inmediatas reacciones en el Senado de la República y en Palacio de Gobierno. El “Va Zoé” confirmó que el candidato a la gubernatura del estado de Chiapas por morena, de momento ya tiene nombre.

Y este sería el parteaguas que Zoé y compañía esperaban para empezar a caminar – ya con la venia presidencial – por Chiapas y sus municipios, para así poder posicionar el nombre y trabajo del actual director general del Seguro Social rumbo a los comicios del 2024.

Algunas conclusiones que llevarían al presidente AMLO a tomar estas decisiones serian:

La traición inminente en las elecciones de la Ciudad de México, aparentemente orquestadas desde el senado de la república, donde se le quitó fuerza al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y se le arrebató la alcaldía Cuauhtémoc, una de las alcaldías más importantes de la capital del país.

Chiapas también tuvo lo propio, los VERDES traicionaron a morena, esa alianza que debía tener una cuota de votos, mas no el control, terminó operando en contra del movimiento de regeneración nacional, mordieron la mano de quien les dio la oportunidad de mantener el registro.

No descarte que en próximos meses aparezcan grupos de indignados, pues estos ajustes seguramente traerán consigo desbandadas. ¡Al tiempo!

Breves epígrafes. –

Sostuve una interesante entrevista con Ciro Sales Ruiz, dirigente estatal de Morena en Chiapas, me comentó sobre la importancia de participar en la consulta que se llevará a cabo en el mes de agosto, la cual tiene como finalidad enjuiciar a los ex presidentes. “La consulta es un ejercicio democrático, se fincará un precedente para quienes fueron, quienes son y quienes serán”.

++++++++++++++++++++++++++++++

En Tuxtla Gutiérrez. – Ayer se llevó a cabo la conferencia sobre la consulta popular, referente al enjuiciamiento a ex presidentes, la encabezó Omar García, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, en el recinto se dieron cita diferentes actores políticos y candidatos electos, entre ellos Ismael Brito, Felipe Granda, Marcelo Toledo, Fabiola Ricci, Yamil Melgar, Jorge Luis Llaven, entre otros…

Ahí mismo se dieron a conocer los pormenores de esta consulta popular y las estrategias que se implementarán de cara al primero de agosto.