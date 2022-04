Poder y Dinero

El PRI traicionará al Pueblo

* AMLO se las sentenció * Flojitos y cooperando * Ojos neuronales sobre el tricolor

La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo.

Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

Víctor Sánchez Baños

Totalmente justificada la desconfianza en los legisladores del Partido Revolucionario Institucional.

Saben que el partido o grupo en el poder, cuenta con toda la información para encarcelarlos o cuando menos en hacerlos pasar en problemas graves en sus vidas políticas, económicas, sociales y jurídicas.

Todos los políticos tienen un pasado impronunciable. Los políticos, a diferencia de la mayoría de las personas, muchas veces, en sus afanes de poder y dinero, hacen cosas realmente aberrantes e ilícitas.

Vaya, tienen una larga cola de secretos, secretísimos de familia y propios.

Por ello, son vulnerables chantajes y presiones de quienes en sus manos la información. Generalmente el gobierno en turno.

Por ello, hay un riesgo inminente de que se humillen a los caprichos del gobernante en turno.

Si revisamos minuciosamente las próximas leyes de autoría del gobierno de la Cuarta Transformación, hallamos a una oposición que no está articulada por ideología, sino por intereses de sus políticos.

Pero, veamos el panorama actual.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, propone leyes como la reforma eléctrica y la reforma electoral, que sirve a los intereses de su gobierno y está alejado de los intereses del Pueblo. Sólo se fortalece su partido, Morena, así como a funcionarios de la 4T, inmensamente ricos, pero con bandera socialista.

Aunque no tiene una mayoría calificada, mucho menos una mayoría que impulsara cambios constitucionales, AMLO aspira convencer a los legisladores priistas, quienes saben perfectamente del maiceo y de cómo maicearse.

En condiciones similares, quizá en niveles inferiores y notan escandalosos, están algunos del PAN y PRD.

Posiblemente, esto es lo que le da confianza a López Obrador, de lograr una mayoría calificada en el Congreso y, de paso, mataría 2 pájaros de un plomazo: la reforma eléctrica y rompería la alianza electoral de los tres compadres (PRI, PAN y PRD).

Sabe de la debilidad corruptible de sus opositores políticos.

Pero, los más preocupados son los panistas y perredistas. No está en juego la reforma eléctrica, que en caso que el grupo de López Obrador, pierda las elecciones, otra vez la cambian. Está en riesgo la sucesión presidencial.

Veremos cuál va a ser el derrotero de la política legislativa y sabremos de lado masca la burra, para el 2024.

PODEROSOS CABALLEROS

Acoso a científicos

Esto debe llamar la atención a la clase política mexicana. Científicos de talla mundial, de instituciones realmente prestigiadas a nivel internacional, como Harvard, Stanford, Yale, Cambridge, entre muchas, manifestaron su descontento por la manera como el gobierno federal, a través del Conacyt, que encabeza Elena Álvarez, persigue a científicos mexicanos. No se trata de cubrir las fallas de las personas; se trata de defender la ciencia de los políticos que ven como botín el poco dinero destinado para la ciencia en México. En base a la misma manera de pensar de López Obrador, que antes los priistas robaban más, estos científicos no robaron. Son perseguidos por motivos políticos. Ahora bien, ellos no violaron la ley. Lástima que no le informen correctamente al Presidente. Pero, en las grandes universidades del mundo, ven un acto totalmente abusivo del Estado Mexicano contra los 31 científicos. Injusticia “a secas”.

Los abusos de Bonilla

El gobierno de Jaime Bonilla, EN Baja California, ha retenido 562 millones de pesos al ayuntamiento de Mexicali en participaciones federales, desde 2019. La persecución contra la alcaldesa, también de Morena, Norma Bustamante, ahora tiene un trasfondo: un total de 562 millones de pesos. Adalberto González Higuera, Secretario de Hacienda estatal, es quien podría ser responsabilizado penalmente. Sin embargo, la apuesta de Bonilla, es que en poco tiempo hay cambio de gobierno y la próxima gobernadora, Marina del Pilar Ávila.

HYUNDAI

Edgar Carranza, es el nuevo Chief Operations Officer de Hyundai Motor de México, con la responsabilidad y alcance de todos los aspectos del negocio de Hyundai en México. Edgar será responsable de dirigir la estrategia y ejecución de todas las iniciativas de producto, ventas, marketing, postventa y desarrollo de mercado, entre las principales; esto incluye el desarrollo de marketing con distribuidores y relaciones con los clientes, además de mantener y fortalecer la participación de mercado de Hyundai en el país. Edgar reportará directamente a José Muñoz, Global COO of Hyundai Motor Company and President & CEO of Hyundai Motor North America.

HILTON, PASO ATRÁS

La cadena hotelera estadounidense, Hilton, que a nivel mundial preside Christopher J. Nassetta, tomó la decisión de suspender el aseo diario de las habitaciones de todos sus hoteles, con lo que pretenden despedir al 40% de los trabajadores de aseo. Esto, de acuerdo al sindicato Unite Here, se perderían 181 mil empleos y, con ello, Hilton se ahorraría más de 5.5 mil millones de dólares anuales. La cadena hotelera cuenta con 6,110 hoteles y casi un millón de habitaciones. Claro, a menos que el huésped solicite que le aseen diario el cuarto, lo harán. Sin embargo, en varios viajes que he hecho fuera del país, por ejemplo, en Washington, me lleve la sorpresa que con pretexto de la pandemia no asearon durante los 10 días de estancia, mi habitación. Además, no era una tarifa baja. Ese es el camino de las cadenas hoteles, para ahorrar en personal y todo lo demás, como los shampoos, jabones, lavado de toallas, uso de energía eléctrica en las aspiradoras, así como todo lo que se usa para a limpieza de las habitaciones. Qué tiempos aquellos que disfrutábamos hasta de la limpieza diaria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COPPEL

Bajo el liderazgo de Agustín Coppel Luken, Coppel anunció el inicio de operaciones de su nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Monterrey, Nuevo León, ubicado dentro de un edificio con certificación Leadership in Energy & Environmental Design, en el Vesta Park Guadalupe. Este centro permitirá a Coppel fortalecer su oferta omnicanal y enfrentar el crecimiento exponencial que ha tenido su canal digital durante la pandemia. Vesta, que preside Lorenzo Berho, invirtió 12.9 millones de dólares en esas instalaciones dedicadas a Coppel.

