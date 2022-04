Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Tapachula continúan muriendo extranjeros y locales con síntomas de covid, sin ser registrados

Las denuncian en redes sociales y de las mismas organizaciones productivas en Tapachula sigue multiplicándose con el grave número de fallecimiento de indocumentados en esta frontera sur del país, a consecuencia del Covid-19 donde en Tapachula, se está viviendo la peor crisis en su historia, en relación al peligro de muerte que giran alrededor de los Tapachultecos, donde no solo se tienen que cuidar de los propios ciudadanos locales, sino de los miles de extranjeros que se encuentran asentados por toda la ciudad y que siguen muriéndose por el covid 19.

Hay decenas de fallecimientos de extranjeros que mueren por el covid y que van a parar a las fosas comunes o fosas clandestinas de los panteones locales, y que nunca son registrados por las autoridades de salud que al menos en esta ciudad, tienen fama de ocultar la información de las muertes de la gente que muere por el coronavirus, porque son muchas las denuncias de que se mueren familiares de muchas personas, que denuncian que jamás son inscritos en los registros de los muertos por covid, lo que más eleva la viacrucis de los mexicanos nacidos en esta frontera sur de México.

Aun cuando no hay cifras oficiales que lo confirmen, se estima que en Tapachula ya han fallecido decenas de migrantes a consecuencia del Coronavirus, donde la mayoría son llevados a la fosa común, o que han sido sus propios familiares o amigos extranjeros quienes se hacen cargo de darle cristiana sepultura, sin cumplir tampoco con las medidas obligadas para esos casos. Los señalamientos en las redes sociales hacen ver la gravedad de muertos que ha habido en Tapachula y otros municipios aledaños que han fallecido por covid y que jamás los apuntan en los registros nacionales que diariamente da a conocer el sector salud federal y que se hace extensiva la noticia por toda la república mexicana.

Estadio Olímpico convertido en oficina del COMAR, debe de ser para el deporte: Coparmex.

Otro grave problema que se viene dando, y que lo dio a conocer unl periódico local, es el gran número de migrantes indocumentados que siguen arribando todos los días a la ciudad de Tapachula y otros municipios fronterizos chiapanecos, donde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa de Chiapas, solicitó este martes al gobierno mexicano que se implemente mayor infraestructura para atender esa problemática, “porque esto ha rebasado todas las expectativas”.

José Pascual Necochea Valdez, presidente de ese organismo empresarial en Tapachula, consideró que el tema de la migración regular e irregular está desbordado y fuera de control en la frontera sur de México.

En entrevista para un rotativo, de Tapachula, añadió la Coparmex, que es algo inusual, “porque nunca se había presentado o visto grandes cantidades de migrantes. Ayer, por ejemplo, se vio en el Estadio Olímpico entre 5 y 7 mil personas para ser atendidos”, según hizo referencia al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el país”. Según recordó que directivos de la misma COMAR, declaró recientemente que en este mes se atenderían a unos 800 migrantes cada día Indicó que no es digno tener a las personas, sea quien sea, afueras del estadio al aire libre y esperando tramites bajo los fuertes rayos del sol.

Además, que a un costado del Estadio están las oficinas de Protección Civil, por lo que puede haber una emergencia y por el flujo de migrantes no puedan salir las unidades, por lo que consideró que no es el lugar propicio y se debe buscar los lugares adecuados donde no se ponga en riesgo la vida de las personas

Enfatizó la Coparmex, que el Estadio Olímpico de Tapachula es un espacio público construido para promover el deporte y de otras tantas actividades que se necesitan en la región, “y sin embargo se está utilizando para dar tramites temporales a migrantes, por lo que las autoridades deben atender ese tema con mayor infraestructura y responsabilidad”. De acuerdo a la opinión del empresario, “las autoridades migratorias no saben qué hacer ante esta situación que esta fuera de control, ayer lo decía el titular de la COMAR, Andrés Ramírez Silva, que están al bordo del colapso, lo cual, lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses”.

En el Estadio no se le está entregando ningún documento a nadie. Los funcionarios de la COMAR verifican los datos generales de cada uno, a razón de un censo. Ese padrón será considerado como un listado de personas que están físicamente en Tapachula y que el resto que no se presente por estar en otra región del país, perderá su cita que ya tenía para alguna fecha del año y de los primeros meses del próximo.

Así, al perder ese espacio, los que están llegando a la convocatoria podrían tener uno de esos lugares para realizar sus trámites ante la COMAR y saber, algún día, si serán beneficiados con el estatus de refugiado o continuar viviendo como ilegal en la ciudad.

La mayoría de municipios del soconusco fueron saqueados por los expresidentes municipales.

En Cacahoatán Mazatán, Tuxtla chico, Metapa, frontera Hidalgo son algunos de los municipios donde la gente está que no les calienta el sol, pues prácticamente sus municipios fueron saqueados completamente por los expresidentes municipales, cuyos protagonistas son hombres, pero que también hay mujeres. Es el primer trienio de la cuarta trasformación y los presupuestos municipales asignado por el estado, desaparecieron por arte de magia y no se sabe a dónde fueron a parar el dinero que le correspondía al pueblo. Es infame y deplorable como se aprovecharon en el sexenio del Presidente López Obrador y el gobernador Escandón Cadenas, con la desaparición del presupuesto, donde adema no hay obra pública y eso ha empezado a irritar a la población que los exalcaldes se despacharon con la cuchara grande,

Como nunca en la historia han empezado a salir historias negras de los exalcaldes que se convirtieron en auténticos depredadores de los presupuestos en sus ayuntamientos municipales. Fue una de las políticas más rapaz que se conozcan, por eso piden que empiece a intervenir el gobernador de Chiapas y el Presidente de México, personajes de la cuarta trasformación que más inundaron de discursos para que no cometieran saqueos y robos las autoridades de los municipios del país y de Chiapas. Al menos en estos municipios denunciados por la gente fueron siniestros y perversos las autoridades municipales donde se pasaron de jibaritos locos de contentos con su cargamento. Que brutos. Veremos y diremos.

Presentaran controversia constitucional. – Los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, Jorge Romero (PAN); Rubén Moreira (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD), presentarán hoy jueves una controversia constitucional contra la solicitud de revocación de mandato que prepara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevaría a cabo en marzo del 2022. En conferencia de prensa, Rubén Moreira recordó que en San Lázaro se votó la aprobación de la revocación de mandato y hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las autoridades jurisdiccionales, en las que permite recurrir a acciones de inconstitucionalidad cuando se presentaron propuestas de modificación y no fueron aceptadas. Dixe.