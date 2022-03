ERA trae gran maquinaria y estructura política

Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Para comenzar… Ebrard se va… rumbo al 2024: Aún se desconoce la fecha exacta, pero a principios del próximo año, Marcelo Ebrard dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores para recorrer el país y terminar de construir su candidatura rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Fue por acuerdo con el presidente López Obrador que el canciller decidió dar el paso, después de la gira que realizaron ambos por Estados Unidos, para sostener reuniones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el estadounidense, Joe Biden. La única condición que le puso el primer mandatario fue materializar el Programa Sembrando Oportunidades en Honduras, surgido de un acuerdo con Biden, el cual esperan se concluya en enero de 2022. Hasta el momento se desconoce quién tomaría las riendas de la cancillería mexicana tras la salida de Ebrard. Pero todo apunta a que podría ser alguien muy cercano a su equipo actual, como la subsecretaria Martha Delgado, responsable de operar la llegada de prácticamente todas las vacunas contra el COVID-19 a México, durante la pandemia. La decisión de Marcelo, de dejar una importante cartera en el gobierno federal, obedece a que no se quiere quedar atrás en la carrera presidencial. Ya vio que sus dos más cercanos contendientes, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, no pierden la oportunidad de promocionarse, y él siente que es el más acotado de los tres, porque además de las encomiendas que le da el Presidente sólo aparece en temas relacionados con política exterior. Una vez separado del cargo empezará a recorrer el país en un esquema que está por definir en cuanto a fechas y recursos económicos. Una fuente de Palacio Nacional me dijo que, cuando Marcelo le habló de esto, el Presidente le dijo que no le podía decir no a sus aspiraciones, que lo dejaría hacer lo que mejor creyera para él. Nunca le dijo que no, a pesar de que todo mundo da por hecho que la favorita es la jefa de Gobierno. Esta vez, Marcelo Ebrard no piensa bajarse, como lo hizo en 2012, frente a López Obrador. No se pondrá cera en los oídos, para dejar de escuchar a los sectores que lo impulsan, pero tampoco se dejará llevar por el canto de las sirenas, como no lo hizo en aquel año, según recordó el propio AMLO el pasado lunes. Por lo que hace a los pendientes en la Cancillería, además del asunto de Honduras, el jefe del Ejecutivo pidió a Marcelo que lo apoye a encaminar todo para que, como jefe de Estado, pueda viajar a los países que ayudaron a México durante la pandemia. Por esa razón no se descarta que el próximo año el Presidente viaje a China y Rusia, para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin. Mientras eso ocurre, el todavía canciller hace maletas para decir “adiós” a la vida de las relaciones exteriores y decir: “Hola, a la campaña”.

Se asoma la cuarta ola. Hay un excedente de dosis para inmunizar a los adultos mayores de 60 años con dosis de refuerzo y aplicar vacunas a menores. ¿Por qué no se hace? No hay sorpresas. Está cantado. Viene una cuarta ola de contagios por COVID-19. Y después llegará la quinta, la sexta… Con la próxima llegada del invierno, la cuarta ola de la pandemia está llamando a la puerta. Solo hay que vernos en el espejo europeo. Estamos a tiempo de prepararnos. No hay tiempo que perder. Ya comienza a observarse un cambio en la tendencia de los casos y defunciones en México. Por ahora, la epidemia está en una meseta, pero hay un ligero repunte y es previsible que este se acelere en las próximas semanas. El académico y experto en temas de salud, Andreu Comas, explica que el indicador de casos de COVID en el país, subió del 3 al 20 de noviembre, de 0.07 a 0.10. Según el experto, el repunte despegará en diciembre, pero se registrará con mayor fuerza en la segunda mitad de enero de 2022. Apenas el pasado viernes, el secretario de Salud Jorge Alcocer, habló también de “indicios de una cuarta ola”. Por ahora, es más visible en Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California. La disminución de casos, se estancó en CDMX, Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato, por ejemplo. ¿Qué hacer? Vacunar más rápido y a la mayor cantidad de personas posible. Hace un par de semanas, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell debió corregirse la plana a sí mismo tras fracasar en su más reciente cruzada: impedir que se vacunara a menores de edad. “Por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviaran hacia una niña o niño, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”, dijo el pasado 7 de septiembre. Hace dos semanas, anunció la vacunación a menores de 15 a 17 años, cuyo registro inició el pasado viernes. López-Gatell no creía en la importancia de vacunar a menores. El 17 de agosto, también en una mañanera, aseguró que “no hay evidencia científica que sostenga que vacunar a menores de edad reduce el riesgo de contagio por COVID-19”. Tres semanas antes, el 27 de julio ya iba por ese camino: “respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica” sobre la importancia de hacerlo. De subsecretario ya nada sorprende. Pero más allá de sus evidentes contradicciones, la realidad es terca. Hoy México tiene casi 40 millones de vacunas contra COVID estacionadas. Son decenas de millones de dosis que deberían estarse aplicando para adelantarnos a la cuarta ola que está en ciernes. ¿Qué hacemos con esas vacunas que, en unos días podrían ser más de 45 millones o 50 millones? ¿Continúan guardándose? ¿O se aplican? ¿Dónde están? Hoy en México sólo faltan por aplicarse –buena noticia- segundas dosis a menos de 12 millones de personas, pero tenemos 40 millones de vacunas disponibles. ¿No es momento de considerar las dosis de refuerzo? ¿La vacunación a menores desde los 12 años? No en balde COFEPRIS ha autorizado la vacuna de Pfizer para su uso de emergencia en esa población que, según el INEGI, es de 13 millones 35 mil 475 personas. Estamos llegando al mundo al revés, uno donde hay más vacunas disponibles que personas a quien se considera vacunar. ¿No es necesario revisar y ajustar el plan nacional de vacunación? Si los números que reporta la secretaría de Salud son ciertos, hay un excedente de dosis suficiente para inmunizar a todos los adultos mayores de 60 años (poco más de 15 millones de personas) con dosis de refuerzo y aplicar vacunas a todos los menores de 12 a 17 años, sin necesidad de amparos. ¿Por qué no se hace? Cerrar ya no es opción, los confinamientos forzados menos. A estas alturas todos sabemos qué se debe hacer: vacunarse, usar cubrebocas en lugares cerrados y mantener espacios ventilados. También conocemos lo que al gobierno le toca. Hace meses, el problema era vacunar más rápido. Se trataba de una carrera a contrarreloj. Hoy el reto es no desperdiciar vacunas y aplicarlas a la mayor cantidad de personas posible.

El legislador Eduardo Ramírez Aguilar, un día antes, ante la crisis migratoria y humanitaria que se vive en Tapachula, levantó la voz desde el Senado de la República, para que el Instituto Nacional de Migración asuma su responsabilidad en la Frontera Sur, ante la problemática en materia de migración que prevalece en la puerta de entrada a México. En este sentido, Ramírez Aguilar pidió a la Mesa Directiva del Senado, solicite un informe del por qué el Instituto Nacional de Migración ha dejado de atender las solicitudes de migrantes, principalmente haitianos, para ser trasladados a otros estados de la República, violentando sus derechos humanos, además de postergar sus traslados quedándose estacionados principalmente en Tapachula. Destacó al final que el pueblo Tapachultecos vive en una preocupación e intranquilidad latente ante la negligencia del INM, lo que ha llevado a una crisis migratoria y humanitaria en la frontera sur de México, señaló el legislador chiapaneco. Voces legislativas de Chiapas –federales y locales- que observan lo que todos los chiapanecos vemos, la irresponsabilidad y deshumanización del Instituto Nacional de Migración, que sigue siendo letra muerta en el servicio público federal, siendo el periodo más funesto y desdichado en la historia de esa institución federal, los dejan entrar gratis a los extranjeros, y sin papeles para después perseguirlos por las carreteras del país golpeándoles y jalándolos como viles delincuentes. El INM el más cruel de la historia en México. Sin duda, ERA trae una gran maquinaria y estructura política en todo el estado, supo construir en la unidad, nunca ha perdido el contacto con su gente, es un hombre de instituciones y lealtades. Sabe de los tiempos, es respetuoso del espacio del ejecutivo, casi no viene al estado, para no generar conflicto de perfil alto, robar cámaras, aunque ni hace falta venir, pues los actores políticos van a su oficina, constantemente está llena de Chiapanecos incluso se ha visto a uno que otro funcionario de la 4T. ERA es el enemigo a vencer, es el hombre fuerte, está posicionado, sin realizar un solo acto de proselitismo en Chiapas, sin hacer una gira en los municipios, eso los pone a temblar algunos y a muchos les da alegría. Lo cierto es que vaya por el partido que vaya, ganará. Ojo, es clave.

