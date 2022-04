Linotipe@ndo…

Exigen se continúe con programa anticorrupción contra notarios

• en Tapachula existen varios notarios que hasta en días domingos hacen su “chamba”, y son intocables…

Desde hace unos días hemos señalado que anteriormente en los inicios del periodo de Rutilio Escandón Cadenas, se había echado andar un programa anticorrupción contra fedatarios corruptos, sin embrago, en la actualidad ese programa se ha engavetado o lo enterraron bajo tierra porque existen varios fedatarios en la entidad y nadie dice esa boca es mía. Ejemplos la denuncia pública que con valentía ha estado haciendo la señora Alma “P. Z” sobre la galopante corrupción de notarios en Chiapas. La doña, doña Alma denuncia asegura que, tiene bien documentado los robos de las lacras que operan como notarios, sin tener un ápice de moral, al mismo tiempo ahonda que se dedican a despojar familias enteras. Pero bueno allá en mi pueblo Tapachula, dice que también se cuecen habas y resulta que, existen algunas denuncias contra varios de esos fedatarios que se han aprovechado de esa patente para despojar de ranchos, predios, casas y párele de contar a familias, sin que exista autoridad o poder humano que haga justicia. Según se supo hay fedatarios que han firmado contratos, poderes y hasta escrituras los días domingos sin razón y fundamentos legales, lo cual eso aquí y en China es corrupción o fraude, ya que la parecer la ley de notarios es muy clara, que solo se podrá elaborar o firmar cualquier tipo de documentos según lo requiera la situación, por enfermedad grave, por situaciones realmente urgente acreditable, empero, los fedatarios con tal de ganarse la paga les ha valido madre esa ley y hacen “su Chamba”, los días domingo. Cierto o falso, se debe continuar con esos programas anti corrupción contra esos notarios…ver para comentar

LUNES ARTESANAL DE CORAZÓN IMPULSO DEL GOBERNADOR: FREDY ESCOBAR

El titular de la Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH), Fredy Escobar dio a conocer que se sigue realizando el programa “Lunes Artesanal de Corazón”, proyecto que ha sido impulsado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la finalidad de promover el consumo de los productos elaborados por artesanas y artesanos de los pueblos originarios de la entidad chiapaneca, es decir, consumir lo que aquí en Chiapas se elabora. Escobar Sánchez, agregó que toda estructura de trabajo de la institución que representa se ha sumado a esta campaña que busca exponer, comercializar y distribuir las artesanías creadas en el estado y, sobre todo, conservar la identidad cultural. Así mismo indicó el funcionario estatal que el programa, “Lunes Artesanal de Corazón”, se da como un reconocimiento público al trabajo y la dedicación de los artesanos chiapanecos que, a través de la elaboración de textiles, juguetes, esculturas, accesorios y joyas, entre otras cosas, llenan a nuestro estado de color y a nivel nacional, nos dan a conocer como una entidad multicultural”. Más adelante el titular de la PROVICH, enfatizo que ante la pandemia provocada por el COVID-19, ha afectado gravemente en la economía a muchos sectores de la sociedad, por lo que esta campaña contribuye a reactivar la economía en las comunidades que se dedican a estas actividades artesanales que promueven a la vez el turismo nacional e internacional en estas localidades. Al último Escobar Sánchez acoto que, la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas es ser solidarios y apoyar desde todos los sectores a los que más lo necesitan por eso en lo que a la Promotora de Vivienda, además de impulsar la campaña del Lunes Artesanal de Corazón, también se han generado más de 3 mil 300 empleos directos con base en el Programa Nacional de Reconstrucción…ver para comentar

DURO GOLPE AL NARCOTRAFICO ASESTA FISCALIA FRONTERIZA-COSTA…

Luego de manifestar que las instrucciones del fiscal general del estado maestro Olaf Gómez Hernández es la de seguir redoblando esfuerzos con todas las instituciones de seguridad de la zona y de todo el estado para garantizar paz y tranquilidad para las familias chiapanecas, y de la frontera sur, quienes esperan mejores resultados de sus autoridades, el Fiscal fronterizo costa, Juna Carlos Alfaro detalló que Chiapas actualmente se consolida en materia de seguridad, brindando y asegurando la paz social y la tranquilidad pública para todas las familias, es por eso -dijo- Los estándares de seguridad nacional ponen a nuestra entidad como la segunda entidad más segura del país, empero, esto no ha sido tarea de uno solo sino de un gran equipo que ha conformado el gobernador del estado y por ende el fiscal general en la entidad. en base a todo ello, dijo Juan Carlos Alfaro que, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, hace unos días se logró la detención de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de Portación de Arma de Fuego y Contra la Salud; aseguró droga, así como un arma de fuego, hechos acontecidos en este municipio de Tapachula. Agregó el fiscal fronterizo-Costa que todo se a una denuncia anónima, por la cual los elementos de la Policía Especializada, adscrita a esta Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa,-comentó- detuvieron a Christian «N», Carlos Roberto «N», Giovanny «N» y Silvino «N», cuando circulaban por la carretera que conduce a «Nueva Alemania», colonia «La Roca», municipio de Tapachula, a bordo de dos vehículos marca Ford tipo Ranger y Chevrolet tipo Captiva, y al hacerles una revisión, al interior de los vehículos que tripulaban los hoy detenidos se encontraron 50 bolsitas de hierba con características propias de la marihuana, 24 bolsitas de nylon con substancia color transparente en forma de cristal y 12 bolsitas de polvo blanco con características propias de la cocaína, una báscula gramera así como dos armas de fuego tipo escuadra, calibre .9 mm con un cargador con 10 cartuchos. Al final el fiscal del distrito fronterizo-costa acoto que, los asegurados y el narcótico, así como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público quien inició la investigación por el delito Contra la Salud y los que resulten, así como el desglose al Fiscal del Ministerio Público Federal por el delito de Portación de Arma de Fuego…sin comentarios

Ya para terminar déjame comentarte amigo lector que con referente a los Milites que osaron en quitar los retenes de la policía estatal Ministerial de todos los puntos de revisión en la entidad, te comentamos que, al parecer, sin conceder, todo se derivó a que los ministeriales

le habían hecho una revisión al alto mando militar que tripulaba su auto acompañado de su familia y eso le había molestado. Pero, no nos habían dicho el lugar y resulta que todo se escenifico en un punto de revisión que habían montado los ministeriales estatales en la carretera rumbo a Villaflores y le hicieron el alto al milite que viajaba con su familia lo cual molesto y les dijo que no sabían con quien estaban metiéndose, cierto o falso, eso molestó al alto mando militar y de inmediato dicen, sin conceder, ordenó quitar todos los puntos de revisión y para que no se viera mal, la orden fue para todo el sureste mexicano. Así las cosas, tu qué opinas amable lector…a mí que les importa, los ministeriales solo cumplían con su deber y su chamba…Por hoy, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK