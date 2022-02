Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Fracasa linchamiento y campaña sucia, barata y arrabalera contra delegado FGR en Chiapas…

Hace algunos días enemigos del progreso y la buena aplicación de la ley federal, aclaramos federal, intentaron linchar mediante una campaña sucia, barata, y arrabalera al delegado de la Fiscalía General de la República, la cual no tuvo eco en la sociedad chiapaneca, es por eso como dijera el maestro Llaven Abarca, trabajo mata grilla, y es así como, el arduo y profesional trabajo que ha venido realizando el delegado de la FGR en esta entidad Alejandro Vila Chávez, ha borrado esas perversas y malas intenciones en su contra. La actividad de su hermano es independientemente del trabajo que Vila Chávez realiza con profesionalismo y transparencia en la FGR en Chiapas y ante ello comentamos que hace unos días se informó por parte de esa delegación federal que atinadamente conduce con capacidad mediante estrategias sólidas, teóricas, prácticas y metodológicas el fiscal federal Alejandro Vila Chávez, que el MP a su cargo dio inicio a una carpeta de investigación contra dos personas, por su presunta responsabilidad del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El trabajo de Vila Chávez se ha visto reflejado en el duro golpe que le ha dado a la delincuencia organizada lo cual a pisado callos. Nos informan que según el expediente y derivado del informe de los policías federales ministeriales basados en una denuncia anónima se apersonaron al poblado Socoltenango-Soyatitán, perteneciente al municipio de Socoltenango, donde lograron asegurar a Brandon «V» y a Juan «O», quienes se encontraban a bordo de un vehículo, en posesión de dos armas de fuego, uno tipo revólver calibre .38 desabastecida y la otra tipo subametralladora calibre 9mm con su cargador. Posteriormente adujeron que Los imputados, armas y vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en la subsede de Comitán de Domínguez, quién solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial(PFM), así como a Peritos de la institución, a fin de integrar la carpeta de investigación. Es así como el fiscal federal Alejandro Vila Chávez responde las criticas perversas y campañas sucias, con trabajo, honestidad y transparencia…ver para comentar

DAR AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR Y AMIN, LO QUE ES DE AMIN…

En otros temas amigo lector déjame comentarte que ya en aras del proceso electoral de este año nos reportan que allá en mi pueblo la otrora Perla del Soconusco ya empezaron a caminar algunos pretensos en busca de la famosa silla china, según nos informan nuestros informante claves de esta columna que Cesar Amín González, que encabeza la alianza PRI-PAN y PRD es el que en lidera las encuestas, sobre sus supuestos adversarios como son un tal Ornelas a quien señalan de haber traicionado a Nivón después de haberle dado la oportunidad de servir a los Tapachultecos, pero, pero, pero, el bribón lejos de cumplir con su chamba se sirvió con la cuchara grande que hay más adelante les daremos algunos casos cometidos por el ex funcionario de gobierno. Así mismo señalan que el Pastor del demonio un Tal Sergio Rivas anda como trompo coleto, pero ni en su iglesia lo quieren, según comentan, sin conceder. Este pastor evangélico, que logró posesionar a su hermano carnal en la policía municipal donde no ha podido brindar seguridad, por ser un mediocre ahora trata de ser alcalde de Tapachula. Ahora que partidos enarbolaran el traidor Ornelas y el pastor del demonio, MORENA, con cualquiera están chiras pelas contra Cesar Amín. Según los informes recibidos desde la otrora Perla del Soconusco la única que podría darle pelea a Cesar Amín es Rosy Urbina, pero al parecer no se animan a darle el visto bueno. Aunque por ultimo déjenme decirles que tampoco pierdan de vista a Cheque Orduña, del verde oportunista, perdón ecologista, que puede dar la sorpresa. Pero, lo cierto es que Dad al Cesar lo que es del Cesar y Amín lo que es de Amín, más de cuatro cabezas de caballo les lleva de delantera a los bolencones y traidores que pretenden apoderarse de la alcaldía Tapachulteca, pero, esto aún inicia y Cesar Amín que hará dupla con el experimentado político Aguilar Bodegas, ya les saca gran ventaja a quien le aviente al ruedo, sino al tiempo…ver para comentar… Pero bueno estimado, y fino amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK