El senador Manuel Velasco Coello y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Funcionarios públicos desleales, vacilantes, y mediocres deben irse

*A la mitad del camino, no cumplieron con la 4T en Chiapas

Una de las palabras que define mejor los tiempos que vivimos es “cambio”. Se ha dicho hasta la saciedad que el mundo no será el mismo después de la de las cuatro crisis que acompañan a la pandemia del coronavirus: la política, la económica, la sanitaria, y la institucional. Y, claro, hablar de cambio es hablar de certidumbre o incertidumbre, como se le quiera calificar, sobre todo cuando se habla de que urge el cambio en algunas Secretarias estatales y otras del gabinete legal en la entidad, porque le han fallado al pueblo y al que depositó su confianza en ellos que es el gobernador, que ha hecho labor titánica para sortear los claroscuros y viacrucis que alcanzó la pandemia y otros escenarios de fenómenos naturales, y para lograr esto, es importante buscar a las personas idóneas y aptas, a servidores públicos eficientes y honestos, sobre todo cuando se llega “A la mitad del camino” del sexenio que mayor confianza ha depositado el pueblo de Chiapas, porque el pueblo se desvivió por apoyar el “cambio hacia la 4T”

Estamos en uno de esos momentos en que, según decía Gramsci, “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir”, pero también, en uno de los “claroscuros” en los que “surgen los monstruos”, que muchas veces son por servidores públicos irresponsables, insensatos, fatuos y ladrones.

Hay servidores públicos estatales que mostraron no solamente ineficiencia pública a lo largo de estos tres años, y algunos con señalamientos de corrupción, -y menos aún que hayan presentado proyectos estratégicos de su institución para el bienestar de Chiapas-, y por otro lado hay grandes servidores públicos que fueron leales a quien confió en ellos, que presentaron estrategias y proyectos de cambio, y no hubo día que se esmeraran por salir avante en la prosperidad y el desarrollo de Chiapas, lamentablemente son pocos. Son los que verdaderamente desquitaron el sueldo.

Hay otros funcionarios estatales de menos jerarquía que verdaderamente también no mostraron agallas y compromisos para lograr avances en el cambio que requiere Chiapas, se fueron estos tres años con el “dejar hacer, dejar pasar”, y eso es omisión e irresponsabilidad en el quehacer gubernamental, no se puede hoy en día soportar en la función pública a los indecisos, vacilantes, desleales, y mediocres. El servicio público de la 4T es una alta responsabilidad –se supone- para servir a los ciudadanos que ven a nivel federal y estatal que el nuevo régimen del cambio es diferente a lo que privó en los sexenios pasados, hoy llamado “conservadurismo”.

La certidumbre viene cargada de escepticismo, sobre todo en la política y los políticos. Pero, en todo caso, los “vientos de cambio” son también una oportunidad. Según un conocido proverbio chino, “cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos”. Era lo que aconsejaba la filósofa que todavía vive Ángela Davis. “Levantar molinos en lugar de muros, no para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, sino para cambiar las cosas que no se pueden aceptar”.

Pero algo que urge es que se destierren, proscriban y se alejen son esos servidores públicos que todavía asumen poses de intermediarios del gobierno de Chiapas y que utilizan el ADN que en su momento ellos sirvieron a la 4T en la entidad. Se han erigido en otros “gobernadorcitos” utilizando el nombre de quien confió en ellos, eso es felonía, traición e ingratitud. Siguen actuando como servidores públicos de Chiapas cuando ya no lo son, y ya nada tienen que ver con el “Chiapas de corazón”, pero hay uno que manipula el transporte de Chiapas que sigue con vida que se siente hasta titular de la ONU, y hace todo lo que le venga en gana, aunque haya que fregar a adultos mayores en Tuxtla Gutiérrez, y quitarle sus placas de concesión de su creada ruta antigua que es lo que les da de comer, para dárselos a otros que aún no se sabe del porque y los interés que hubo.

La delegación de la FGR en Chiapas mostró trabajo y empeño en el 2021.

Hay que reconocer el trabajo de este año 2021, de la Fiscalía General de la República (FGR), en su Delegación en Chiapas, que dirige el dinámico abogado Alejandro Vila Chávez, quien obtuvo de enero a noviembre del presente año, 85 vinculaciones a proceso con 108 imputados, por la probable comisión de delitos contra la salud, armas de fuego y migración, entre otros. Asimismo, se obtuvieron 96 sentencias condenatorias: 89 en procedimiento abreviado para 101 personas y siete en juicio oral para 10 sentenciados.

El delito que más incidencia tuvo durante el periodo que se informa fue de 308 contra el Patrimonio de los afectados. En tanto que por el delito de migración se han detenido a 201 personas, que fueron puestas a disposición de los jueces correspondientes. También se ejecutaron nueve cateos, con el auxilio de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, por la probable comisión de delitos relacionados con armas de fuego y contra la salud. En fin.

El PVEM firme en alianza con AMLO: Manuel Velasco

El encuentro entre el líder legislativo del Partido Verde y el responsable de la política interna del país. Ambos coordinadores señalaron la voluntad de seguir acompañando al presidente de la República el licenciado López obrador en su agenda transformadora. Hasta ahora el PVEM, el PT y Morena conforman la alianza electoral “Juntos haremos historia”.

El senador Velasco Coello dio cuenta del encuentro en Twitter, donde escribió: Los líderes de las bancadas del Partido Verde en el Senado y la Cámara de Diputados nos reunimos con el Secretario de Gobernación Adán Hernández, a quien reconocemos su voluntad de diálogo y de generar acuerdos para que la agenda de reformas transformadoras avance con consensos.

El líder del Partido Verde y el secretario de Gobernación mantienen un trabajo cercano por el bienestar de los mexicanos, pues han sostenido diversos encuentros en Bucareli y el Senado de la República. El senador chiapaneco reconoció el liderazgo y buen rumbo que el presidente de la República ha llevado al país y se comprometió a seguir apoyando su agenda en beneficio de todos los mexicanos.

El secuestro en Chiapas. – Lo que se comenta en Chiapas y con mucha resonancia, es que las autoridades de procuración de justicia dieron a conocer que el delito de secuestro en Chiapas, alcanzo en tres años más 25 bandas desarticuladas (ojo) y se dio cumplimiento a 57 órdenes de aprehensión, así como 114 detenidos como objetivos prioritarios del pasado. Se dictaron ocho sentencias condenatorias en contra de 19 personas, con una sanción de hasta 110 años de prisión.

Se trata de una información que no se sabía, que increíblemente muestra que ahora “Chiapas es una entidad que ya debe de preocupar el secuestro”, porque ahora resulta que privó grandes logros de resultados sobre este delito, cuando ya se sabía que el secuestro es el delito que menos hay y existe en Chiapas, y con todo ese bandidaje de secuestradores como bandas desarticuladas (25), ordenes de aprehensión y más de 114 secuestradores detenidos, pues el asunto es serio y grave en Chiapas a la mitad del camino. Una aceptación del secuestro que se desconocía. Sin duda un gran trabajo tiene a futuro la Fiscalía de Chiapas. Así las cosas.