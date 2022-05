Puntos Fiscales

Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Muy buenos días distinguidos lectores de este prestigiado periódico, como cada semana les llevo temas de interés general, este día y en relación a los últimos sucesos que derivaron con la renuncia del Ex Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y dejando a un lado la polarización política en un tema encontrado de una boda privada que paso a ser pública, pues me centraré en las funciones de esta importante dependencia gubernamental, que dicho sea de paso ha sido señalado como un instrumento legal para quitar oponentes políticos de la llamada cuarta transformación. La Unidad de Inteligencia Financiera busca establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de ello se deriva el análisis y estudio realizado que para la erradicación de estos delitos que no únicamente tiene que ser en fuerzas operativas sino que se debe eliminar toda la ruta del dinero de procedencia ilícita que busca ser blanqueado o lo que comúnmente conocemos como lavado de dinero, para ello también fue necesario establecer una serie de legalizaciones para aquellas empresas que realizan operaciones vulnerables o susceptibles de ser inducidos a una actividad que requiere la delincuencia organizada, por lo que a través de la presentación de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios permiten ir estableciendo filtros de información importante cuyo origen es del particular, al igual que todo acto, operación o servicio que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, que pudiesen ubicarse en el supuesto de alguna actividad inusual. La regulación sobre los procedimientos y criterios que las personas deban observar en términos legales, así como la información y documentación que, en su caso, dichas personas deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite la identidad de sus clientes, son obligaciones que deben cumplirse caso contrario las multas son muy altas y en caso de no pagarlo se realiza un procedimiento de embargo y ejecución. De ello se deriva que las personas obligadas en enviar información deben resguardad y garantizar la seguridad de la información relativa a la identificación de sus clientes y usuarios o de quienes lo hayan sido. Debo también señalar que muchas veces el extitular se opuso en algunos casos cuando senadores de la bancada de MORENA, hicieron una propuesta para que se realizara una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a las universidades públicas del país, ello implícito sobre el embate que tuvo la máxima casa universitaria del País, la UNAM, sin embargo el entonces Titular de la UIF señaló que su dependencia se creó para prevenir y combatir el lavado de dinero y los demás delitos relacionados, y no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, lo que en aquel momento desató y fue tomado como un gran desaire y pasado al ámbito personal como en el caso del Senador Félix Salgado, que dicho sea de paso fue quien celebró su renuncia “voluntaria”. Ante estos últimos acontecimientos nos queda la interrogante, cuando un servidor público incumple la ley federal de responsabilidades del servidor público, o su vida privada pasa a ser pública derivado de la función pública que realice, pero sobre todas las cosas cuando una institución es utilizada como instrumentos de actuación para ir quitando oponentes o adversarios políticos, agradezco de antemano la atención prestada a esta su columna, nos estaremos leyendo la próxima semana.