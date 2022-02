Linotipe@ndo

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Grupo de ex ediles de Cacahoatán nació muerto por traiciones

Lo que parecía un proyecto interesante y beneficio para la población de Cacahoatán resultó ser un proyecto de traiciones, que ya Taravisa (televisa) los hubiera contratado para una telenovela titulada Amores Perros retro. Resulta que ex ediles cacahoatecos se les dio la idea de poder unirse para poder enfrentar el proceso electoral de este año, buscando el desarrollo, progreso y unidad de los cacahoatecos. Todo iba como miel sobre hojuelas, pero, como siempre no falta el pelo en la sopa y se les ocurre la idea de invitar a formar parte de ese grupo de ex alcaldes al actual presidente Julio Calderón Sen, quien luego de asistir a una reunión con los tres mosqueteros (Milla, Álvarez y el oriental Pérez) empezó a una sucia estrategia de dividir a ese grupito de los tres mosqueteros, desde ahí ya se daban visos de que ese grupo no iba a prosperar. Seguidamente pensando que el chamaco Erick Raúl Zarate era quien llevaba el Vo.Bo. Del número uno lo empezaron a cobijar y se sintieron que ya tenían nuevamente el poder, sin saber que la vida les jugaría una sorpresita, y zas el chamaco Erick Raúl Zarate salió un buenazo para los cuadriláteros, pero contra mujeres indefensas y se les cayó el juego político que traían. Ese fue el acabose del proyecto de los 3 mosqueteros, y las traiciones se acentuaron más porque resulta que el Moreno Milla se fue a poyar a sus supuestos acérrimos enemigos los tricolores, y es así como Milla traiciona a sus compañeros y a su propio partido, mientras el oriental Pérez se mantuvo firme en su convicción y anda apoyando a los de MORRENA, el otro mosquetero Álvarez, se encuevo y nadie sabe dónde anda, no se le ve ni se le encuentra por ningún lado, más según los rumores dicen, anda metido en sus labores profesionales de doctor. Es así como un proyecto que inició con buenos ojos terminó en traiciones y puñaladas traperas. Pero bueno, cada quien con su cada cual el traidor siempre será traidor, este con quien este… ver para comentar

YA QUE HABLAMOS DE CACAHOATAN NEGROS NUBARRONES SE PRESAGIAN…

También comentarte amigo lector, ya que tocamos el tema de Cacahoatán, nos informan que negros nubarrones se le presagian a la administración del Julio calderón Sen, lo mismo sucede con la administración de Huixtla, donde el cabezota de nido de chiltote Laparra que hoy busca su reelección, resulta que, según los resultados de las auditorias federales, el municipio Huixtla arrojo un desvió millonario como nunca antes se había dado en la historia de ese pueblo y Cacahoatán, ni se diga, no canta mal las rancheras, pero mañana les daremos señas y pelos de esos dos municipios… sin comentarios

VOY A SER UN GESTOR INCANSABLE: LLAVEN ABARCA…

Luego de recorrer las calles de las colonias Vicente Guerrero e Independencia en el municipio de Ocozocoautla, Jorge Llaven Abarca, candidato a la diputación federal por el VI Distrito con la coalición “Juntos hacemos historia” integrado por Morena, PT y PVEM, señaló que, Nuestro firme compromiso es impulsar y gestionar proyectos que atiendan las necesidades del pueblo de Chiapas, nadie será excluido porque trabajaremos para todos, al mismo tiempo indicó que “Estamos visitando las colonias, ejidos y comunidades de los ocho municipios que integran el Sexto Distrito, saludando y escuchando de manera directa a la gente, hay muchas necesidades, pero es más grande nuestra voluntad, la tarea más importante es servirle al pueblo de Ocozocoautla y de Chiapas, trabajando para impulsar el campo, el turismo, la agricultura, la ganadería, programas sociales y mejores servicios en beneficio de todos”. Cabe hacer mención que, durante la intensa jornada, Llaven Abarca agradeció el recibimiento y el respaldo de jóvenes, hombres y mujeres en su candidatura para que los represente en la Cámara de Diputados, exhortándolos a defender la Cuarta Transformación este 6 de junio en las urnas…ver para comentar

AYUNTAMIENTO TAPACHULA PIDE EXTREMAR CUIDADOS POR OLA DE CALOR

También te comento amigo lector que allá en mi pueblo Tapachula nos informan que la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC), dio a conocer a la población que, debido a un incremento en las temperaturas, que podrían superar los 40 grados centígrados en Tapachula, se exhorta a tomar medidas preventivas debido a que existen riesgos de golpes de calor y otros malestares, sobre todo en grupos vulnerables como adultos mayores y menores de edad. Así mismo señalaron que en las últimas semanas Tapachula se ha ubicado como la quinta ciudad más calurosa del país, al registrar temperaturas superiores a los 38.6 C. Según a informes vertidos por la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, -dijeron- se pronostican temperaturas muy elevadas para el municipio, derivado de un sistema de alta presión que afecta a la mayor parte del territorio nacional. Ante ello acotaron, se hacen llamados a los habitantes de Tapachula y alrededores a tomar precauciones y no poner en riesgo su salud…sin comentarios

VAMOS A SEGUIR BUSCANDO APOYOS PARA TUXTLA: EMILIO SALAZAR

El candidato a la diputación federal por el distrito nueve en la capital chiapaneca Emilio Salazar Farías remarco, Soy un tuxtleco más como muchos, y quiero a mi tierra como todos. Así mismo agregó, Estoy convencido que los votos se ganan en la calle, caminando, casa por casa, escuchando a la gente y proponiendo. Esa es la tarea diaria, y vamos hacerlo juntos unidos por nuestro Tuxtla. Agregó más adelante que, el Empleo, apoyo, seguridad, e impulso a programas sociales que ya no existen. Esos son los ejes de nuestras propuestas. Salazar Farías indicó seguidamente que, La agenda legislativa la vamos a construir todas y todos, vamos a buscar el bien común, el bien de Tuxtla. Por eso les digo que vamos a seguir buscando todos los apoyos para que nuestro Tuxtla camine por el progreso y desarrollo, porque ya basta que se nos considere como chiapanecos de 6ª. Acoto…Ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

De conformidad con la legislación electoral vigente, entregó el pasado miércoles recibió su Constancia de Registro a la fórmula del Distrito Electoral Local II, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, el joven Roberto Serrano Altamirano como propietario y María Enriqueta Burelo Melgar, como suplente. El documento, firmado por el líder estatal del PRI y por la secretaria General, Olga Isabel Grajales Carrillo, hace constar que la fórmula cumple con los criterios de elegibilidad constitucional, y en relación al acuerdo número IEPC/DGA/159/2021, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Enhorabuena para el buen amigo Robert…sin comentarios…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK