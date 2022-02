Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Inacción de México daña a Estados Unidos

Al Ex Embajador de EU se le acabó el amor por México y arremete contra el Presidente por la falta de acciones en contra del crimen organizado. López Obrador responde a Landau que tienen visiones distintas ¿Qué visión puede ser distinta cuando hay varios estados sitiados bajo el dominio y control del crimen en donde no gobierna ni la autoridad federal, ni estatal ni mucho menos la municipal? ¿Qué otra visión cuando criminales desafían y secuestran a pueblos sin que ninguna autoridad intervenga? La visión de Landau es la misma que tiene el ciudadano por no ejercer sobre criminales la fuerza del Estado. “No todo se resuelve con armas”, cuando con armas les han tomado el estado a varios gobernadores. Dice que su gobierno es “humanista”, sobre todo cuando se atrinchera detrás de un muro de acero de donde se agredieron a mujeres que reclamaban por los 2175 feminicidios desde que inició esta administración. “Prefiere buscar la paz con justicia” ¿Con justicia para quiénes? ¿Para los pobladores de Aguililla que suplican les liberen? ¿Para los Le‘Barón a quienes les mataron mujeres y niños? ¿Para los policías muertos, para soldados desarmados o para la emboscada GN? “Nosotros no queremos masacres, no queremos violencia” cuando las masacres y la violencia la tenemos a diario. Recalca, “Para que quede claro, lo sucedido en Sinaloa fue orden que yo di para evitar una masacre” y en eso estamos de acuerdo, sólo hay que recordar que la amenaza a una masacre se dio como resultado del peor operativo del que se tenga memoria gracias al ahora candidato a gobernador de Sonora Alfonso Durazo, más no a acciones bien coordinadas para restablecer el orden en Sinaloa y en todo el país, bajo el derecho que le da ser Presidente para ejercer la ley con toda la fuerza del Estado. No todos los mexicanos somos el Canelo, quien dijo con tristeza “México ya no es opción por la inseguridad y el gobierno no hace nada para evitarla” no todos podemos como el Canelo irnos de México. Pero no sólo no se hace nada para evitar la violencia, se alimenta todos los días desde Palacio, el discurso de confrontación con las instituciones electorales son un ejemplo, la decisión del TEPJ genera nuevos y más duros señalamientos para consejeros y magistrados a quienes se tacha de anti demócratas y de pertenecer al pasado, entre dientes se convoca a luchar por la democracia, léase desaparecer a quienes a escasos 35 días le darán el triunfo o la derrota en las próximas elecciones. Su malestar es un espaldarazo a Félix Salgado quien empoderado advierte que será gobernador de Guerrero cuando sólo le quedan dos caminos, incitar a la insurrección en un estado conocido históricamente por su violencia o que su hija sea candidata y haga del Juanito 2021, a propósito de ella, recordemos que estuvo casada con Alfredo Alonso, empresario detenido en 2016 por formar parte del Cartel de los Beltrán Leyva. De ser así en caso de ganar, arderán colectivos feministas a los que al parecer no les tiene miedo. El desafuero a Cabeza de Vaca por imputaciones surgidas desde la política y no desde la investigación quedó en manos de diputados del gobierno en el poder, por lo que ahora está en manos de la fiscalía demostrar la veracidad de las acusaciones y no las de una persecución al personaje de la oposición más incómodo para esta administración.

DE IMAGINARIA

El enfrentamiento entre elementos de la GN durante un entrenamiento, no es sino el resultado de la unión de dos grupos antagónicos en su formación y disciplina, militares y policías federales, que sin duda aún no están conformes con haber sido obligados a pertenecer a esta nueva corporación. El Gral. Rodríguez Bucio anunció la investigación exhaustiva de lo ocurrido a fin de sancionar a los responsables, más allá de ser un correctivo, es la importancia del trabajo conjunto en operativos de alto riesgo en donde la confianza y el espíritu de cuerpo son indispensable para la protección mutua.