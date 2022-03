Asesoría Legal

El titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Cuenca Frontera Sur no quiso por ningún medio recibir al Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez, primeramente aprovecho a felicitar al Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez por su triunfo en su reelección, es un buen Diputado y representa muy bien a su gente, el tema principal del Diputado Alfredo Vázquez era, las inundaciones, iba a revisar varias zonas y proponer para que se evitaran más inundaciones, sin embargo, los Titulares de CONAGUA de Cueca Frontera Sur no realizan bien su trabajo, no deberían estar ejerciendo sus funciones como tal, ellos piensan que porque el Consejo Técnico de CONAGUA México los propone en su junta para destinarlos como titulares no podemos pedir su renuncia, claro que podemos pedirla, y eso se hará mediante una propuesta de Mercadotecnia de México al Congreso de la Unión para solicitar la comparecencia del titular nacional y solicitarle ahí mismo la destitución del sujeto que se encuentra al frente de Cuenca Frontera Sur y de todo el personal administrativo y titulares de áreas, el motivo es porque tienen rezagados trámites desde hace años y ningún titular quiere darle salida, solo pasan por las oficinas y no trabajan, se debe atender los llamados de los Diputados, vergüenza deberían tener los titulares de CONAGUA de no atender los llamados de los Diputados, y es más, ni presupuesto deberían aprobar para CONAGUA porque sus acciones no son transparentes, lo único que hay en CONAGUA es una bola de holgazanes que no trabajan y no hacen absolutamente nada.

El Estado de Nuevo León, Chiapas y varios Estados del país han sufrido de severas inundaciones, y todo porque los titulares de CONAGUA solo se la pasan dando reportes meteorológicos, ¿por qué no en lugar de dar sus tontos reportes de meteorología proponer metas y objetivos para evitar inundaciones? Para eso lo andaba buscando el Diputado Federal, pero no, los titulares de CONAGUA Chiapas, Nuevo León y varios Estados no hacen absolutamente nada por la población, en Monterrey se han registrado fuertes lluvias e inundaciones y eso hace que los ríos crezcan, ha habido pérdidas materiales y de personas por supuesto, es peligroso andar en motocicletas en temporada de lluvias, no se arriesguen, no anden a exceso de velocidad, no suban a su familia en motocicletas en tiempos de lluvia, ha habido accidentes por lo mismo y las consecuencias son fatales donde incluso se han perdido vidas por lo mismo, no salgan, las corrientes de agua son enormes, los arroyos se desbordan, de hecho, las autoridades tienen la obligación de tomar medidas para evitar inundaciones, estudiar los arroyos, ríos, etcétera, pero, ¿Qué hacen todos esos meses mientras no hay lluvias?, su trabajo no se ve reflejado y las consecuencias son graves, ¿de que sirve lamentarse en los momentos de inundaciones?, protección civil también debe hacer su trabajo, mantienen las unidades guardadas por meses hasta que alguien los llame como las ambulancias del IMSS, hay que trabajar en los meses de sol para que en los tiempos de lluvias no impacte tanto, de hecho, la mayoría de las ciudades del país no tienen registro por donde se vaya el agua, sumándole que la baja cultura de la gente es seguir tirando basura en las calles, todo eso se junta y tapa las coladeras y zonas donde el agua puede tener salida, no hay que tirar basura en las calles por mínimo que sea un papelito, eso habla muy mal de las personas, hay ciudades que no padecen de inundaciones porque tienen una cultura distinta, las calles están totalmente limpias de basura, la gente no acostumbra a tirar nada en las calles, aun en tiempos de lluvia la gente desafía la fuerza del agua al intentar cruzar las corrientes poderosas que atraviesan de un lado y del otro de las calles, es tan potente el agua que ha llegado a tirar casas enteras, arrastra vehículos y trailers, así de ese tamaño, entonces, ¿Qué se puede esperar una persona al intentar cruza una corriente de agua? Se lo lleva y lo mata, eso ha sucedido en varias ciudades del país, aun viendo las corrientes de agua que pasan por las calles la gente inconsciente se atreven a tirar basura para que se las lleve dichas corrientes, eso no se hace, las inundaciones se dan porque la gente arroja basura a las calles, la falta de registros para que se vaya el agua es otra, no se ha trabajado sobre esta situación, no se trata de dar reportes en los medios de comunicación de lo que ha pasado con tragedias, no se trata de hacer leña del árbol caído, no se trata de que las autoridades se presenten como tontos a las zonas inundadas y decidir ahí o darle órdenes a protección civil y a los militares para que ayuden a la gente, se trata de prevenir inundaciones, se trata de trabajar y devengar su salario que están ganando los funcionarios encargados de estas situaciones, no se trata de actuar como estúpidos dando un reporte meteorológico, se trata de combatir las inundaciones, estamos rodeados de agua, debajo de la tierra hay venas de agua, a nuestros alrededores hay ríos, presas, arroyos, y todo eso crece en tiempos de lluvia, el resultado es totalmente trágico, hay que tomar medidas preventivas para lluvias e inundaciones, protección civil debe tomar las medidas y llevar a cabo de ser posible trabajos para evitar inundaciones, esos trabajos en parte son sacar toda la basura acumulada que podría ocasionar a futuro accidentes con las inundaciones, trabajar de forma conjunta protección civil, los encargados de recolectar basura, la sociedad en general debe participar e invitarlos para que juntos trabajen por el bienestar de sus familias, la mayoría de las calles de las ciudades y poblaciones se inundan y todo por falta de medidas preventivas, al final, todo el trabajo se lo dejan a los militares que andan rescatando personas de las inundaciones y sus pertenencias, los encargados de CONAGUA, Protección Civil, funcionarios y regidores de limpia pública y demás autoridades inmiscuidas como las primeras autoridades de cada municipio de todo el país son una bola de holgazanes que no hacen absolutamente nada, ¿o díganme si trabajan y cuál es el resultado al día de hoy? Señores, el resultado son pérdidas materiales y muy lamentablemente vidas humanas gracias a su pereza de ustedes señores funcionarios, y recuerden algo estimados lectores, no arrojen basura a las calles, hay que crear como grupo de vecinos un programa o una campaña para recoger la basura en coordinación con las autoridades, darle mantenimiento a las alcantarillas para que el agua tenga salida, al menos en este año ha habido pérdidas en vidas y materiales, es muy lamentable el resultado de funcionarios que no trabajan, ellos son los responsables de estas tragedias, no los fenómenos naturales, recuerden también que sus patios de las casas no haya acumulada basura para evitar inundaciones en sus patios y que las personas de la tercera edad corran peligro o los niños y niñas, seamos responsables de nuestros propios actos, no se trata de grabar las inundaciones y subirlas o hacer memes con las desgracias, se trata de contribuir y evitar las desgracias.