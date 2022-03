Asesoría Legal

Irresponsabilidad En El Covid

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La gran mayoría de los negocios de diversos giros del país no usan cubre bocas, la irresponsabilidad es demasiada, hay quienes venden frutas, verduras, abarrotes, etcétera, los que despachan no usan cubre bocas, hemos ingresado a diversos negocios y los que despachan no usan cubre bocas, o si los usan, solo es cuando entra un cliente, mientras, si la persona tose, habla o respira está contaminando el medio ambiente, para cuando los clientes pasen el ambiente está más que contaminado, lo mismo pasa con las carnicerías, tiendas de conveniencia, autoservicios, etcétera, de hecho, mucha gente usa el cubre bocas solo en la parte de la boca y no lo usa correctamente hasta cubrir la nariz, la nariz también contamina, no solo la boca, en los pueblos de México festejan a su santo patrono, prefieren salir y enfermarse que quedarse en casa, mucha gente incluso ha dicho que el Covid es una mentira, y ha habido problemas en personas que se ponen violentas solo por decirles que se pongan cubre bocas, los productos que llegan a casa deben lavarse bien con jabón y agua, hay quienes tienen Covid y aun así salen importándoles poco lo que ellos y ellas puedan contaminar a los demás, en sí, el Covid ya no se va a ir, ya llegó y nunca más se volverá a ir, las vacunas que ponen en todo nuestro país no están certificadas por la Organización Mundial de la Salud, solo están aprobadas por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), que en realidad no sirve para nada.

Algo que llama la atención es que vacunados o no, se contagian y se mueren, los más rebeldes en su mayoría son jóvenes que andan en los bares pensando que no hay nada, consumen bebidas alcohólicas y contagian a los demás, actualmente muchos padres están preocupados porque sus hijos se pueden contagiar de Covid con el regreso a clases presenciales, lamentablemente en los hogares mexicanos no hay valores de nada y este es el resultado, se ha escuchado mencionar a las jovencitas que el Covid no existe y empiezan a decir de groserías, lo cierto es que en esta tercera ola de Covid ha habido muchísimos contagiados, entre ellos, jóvenes, niños y niñas, lamentablemente es de reconocer que el Gobierno avanza muy lento para combatir la epidemia en México, pero, también nosotros debemos hacer lo propio, no todo se lo vamos a dejar al gobierno, es por nuestro bien, el gobierno no va a llegar a nosotros y se va a preocupar, ellos solo han lanzado las campañas de vacunación que por cierto está mal organizada.

Las personas cuando tienen Covid se lamentan, pero bien que se pudieron haber cuidado desde antes, poco les importó y andan sin cubre bocas, de hecho, los cubre bocas no protegen de casi nada, lo más correcto es usar un pañuelo, hacerle un doblez y usarlo, a la gente les agobia el encierro y se salen de viaje a otros lugares, playas, balnearios, etcétera, solo exponiéndose y van únicamente para contagiarse, son muchas cosas que no se deben hacer, una de ellas es no subirse a un transporte público lleno de gente, de nada sirve que en sus terminales tengan limitados los asientos si los mandan como latas de sardinas a su destino, a las autoridades poco les ha importado eso, soy muy escasos choferes y están contados los que piden que se pongan correctamente el cubrebocas, debemos ser responsables en la pandemia, esto no se va a acabar hoy, ni mañana, ni dentro de un año, esto se va a quedar para siempre y debemos nosotros acomodarnos a vivir con el Covid, y los que tengan negocios usen sus cubrebocas, sean responsables, de hecho, en un negocio de Pizzas algunos empleados no usan cubre bocas o lo traen debajo de la barbilla porque dicen que ellos están a altas temperaturas y sudan mucho, sin embargo, se ha detectado que cuando tosen estos empleados lo hacen frente al producto, en varias tiendas se ven anuncios de favor de entrar con cubrebocas y quien te atiende no lo trae o lo trae mal puesto, los taqueros son otros, en realidad a los tenderos poco les importa si se enferman o no, son unos inconscientes, cuando un dueño le confía su negocio a una persona joven esta por lo regular de entrada impone que no puede ponerse el cubre bocas, la irresponsabilidad es muy alta, incluso, los que venden pan lo tienen a la venta y descubierto en donde no solo se arriman las moscas, sino también el mortal virus, usan la mano y no el antebrazo para toser o estornudar, quienes no creen en el mortal virus se dan saludo de mano, las monedas y billetes están contaminados y se deben desinfectar, pero, el 99.9 % de la población mexicana no lo hace, muchas veces se ha escuchado a la gente que dice: yo no creo en el Covid, los padres en sus casas no inculcan los valores de este mortal virus, y cuando sus hijos se enferman hacen caso omiso, en pocas palabras, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, la gente no se cuida ni les gusta las reglas eso está más que comprobado, los productos que la gente vende deben estar limpios, impecables, no contaminados, los que tengan Covid deben ser responsables y aislarse, no salgan, no expongan a los demás, y los que están “sanos” si no tienen a que salir, no salgan, al salir, ponen en riesgo a sus familias, hay que lavarse las manos frecuentemente, ya que junto con esta higiene y la sana distancia es un hábito que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas, debemos mantener la calma y ser responsables en esta enfermedad, de hecho, inversionistas huyeron al ver como el gobierno minimizó la pandemia, lo que si es cierto es que, falló la estrategia contra el Covid y varios médicos también han pagado con su propia vida, el manejo de la crisis sanitaria ha sido manejada de manera irresponsable, es preocupante el subejercicio en el gasto en salud, se debe proponer una política de trazabilidad de las cadenas de contagio, las estrategias para controlar la pandemia en nuestro país no ha funcionado, sigamos usando el gel y spray antibacterial, cubre bocas, bañarse mínimo dos veces al día, hay que lavarse las manos con jabón antes de comer, seamos RESPONSABLES.